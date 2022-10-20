Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 20 октября: 61,5905 руб/доллар США и 60,1086 руб/евро

ЦБ РФ с 20 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,5905 руб.
  • 1 евро - 60,1086 руб.
  • 10 китайских юаней - 84,5711 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1127 р. (0,18%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4214 р. (0,70%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5264 р. (0,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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