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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 октября: 3 226,3999 руб/1 г золота и 36,4500/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 226,3999 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,4500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 767,7300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 895,3301 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 46,8400 р. (1,43%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,54%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,0100 р. (3,07%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 116,5101 р. (2,90%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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