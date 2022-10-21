Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 октября: 3 226,3999 руб/1 г золота и 36,4500/1 г серебра ЦБ РФ с 21 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 226,3999 руб.

1 грамм серебра - 36,4500 руб.

1 грамм платины - 1 767,7300 руб.

1 грамм палладия - 3 895,3301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 46,8400 р. (1,43%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,54%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,0100 р. (3,07%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 116,5101 р. (2,90%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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