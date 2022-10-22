«Открытие»: Ограничения против российского алюминия слабо повлияют на его котировки

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Котировки фьючерса на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снизились с конца прошлой недели — 14 октября 2022 г. — на 4,2%, составив по итогам торгов 20 октября $2 209 за т, несмотря на возможные ограничения для российского металла. Биржа проводит консультации с участниками рынка о возможном запрете принимать алюминий и другие цветные металлы из РФ. Помимо этого, согласно данным Bloomberg, власти США рассматривают 3 варианта ограничительных мер на российский алюминий: либо полный запрет поставки металла в страну, либо рост импортных пошлин, либо непосредственное введение санкций против компании Русал. На введении ограничений настаивает также американский производитель алюминия Alcoa, который, в свою очередь, планирует восстановить производство на своем заводе в Испании San Ciprian. Alcoa и другие алюминиевые производители в США могут стать очевидными бенефициарами введения запрета на поставки со стороны Русала и РФ в условиях замедления экономической активности.

И хотя часть мощностей в Европе остановлена или на них снижен выпуск из-за высоких расходов на электроэнергию, в ЕС можно ожидать и более существенного снижения потребления алюминия в краткосрочной перспективе. По оценке S&P Global Mobility, производство автомобилей в Европе в 2023 г может сократиться на 40%. В структуре мирового потребления алюминия порядка 23% приходится на транспорт, где ЕС занимает одну из ведущих ролей. При этом на всю Европу приходится порядка 14% спроса на алюминий.

В случае введения полного запрета на доступ российского металла к рынкам развитых стран переориентировать поставки в Азию отечественным производителям алюминия будет сложно из-за высокой концентрации мощностей в Китае. При этом среди крупных потребителей металла из РФ выступали Япония и Тайвань, которые в текущих условиях могут снизить импорт российской продукции на фоне геополитической напряженности.

По прогнозу «Открытие Research», введение каких-либо ограничительных мер против российского алюминия придаст очень короткий импульс роста котировкам металла, который впоследствии будет полностью или частично нивелирован ожиданием роста избытка металла в Азии и появлением дисконтов.