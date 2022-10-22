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«Открытие»: Российский рынок удерживает позиции в ожидании реинвестирования дивидендов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российский рынок удерживает позиции в ожидании реинвестирования дивидендов Отечественный рынок преимущественно торговался в минусе в первой половине дня пятницы. Продолжают восстанавливаться акции сталеваров, но при этом под давлением производители цветных металлов. Активность к концу недели немного повысилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,0 млрд рублей к середине дня по сравнению с 18,8 млрд рублей днём ранее.

По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2029,51 п. (+0,20%), а индекс РТС - 1048,47 п. (+0,66%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», НЛМК, «Северсталь», ММК и Fix Price. Самые значимые потери оказались в TCS Group, «Алроса», «РусАл», N+ Group и ГМК «Норникель».

На рынке достигнуто краткосрочное равновесие факторов. Ожидания рецессии в Европе и США говорят о вероятности падения цен на российский экспорт. Однако эти долгосрочные ожидания перекрываются краткосрочным оптимизмом. Многие рассчитывают на реинвестирование дивидендов отечественных компаний и на увеличение объёмов торгов в ближайшие недели. Также макроэкономические факторы говорят в пользу устойчивости российского экспорта. Операционная отчётность сталеваров за последние полторы недели показала, что наиболее негативный период пришёлся на II квартал, а уже в III квартале можно говорить о стабилизации ситуации. Плюс сталевары получили отсрочку по ограничениям на поставку стальных слябов в Европу до конца сентября 2024 года.

В техническом плане, удержание индекса МосБиржи выше уровня 2000 пунктов усилит сигналы на дальнейший рост. Если же закрытие недели окажется ниже этой отметке, то нас может ожидать ещё одна волна распродаж. Впрочем, фактор будущих дивидендных выплат «НОВАТЭК», «Татнефть» и «Газпрома» говорит именно в пользу оптимистичного сценария. При продолжении роста рынку предстоит пройти несколько важных уровней сопротивления, дабы достигнуть основной цели в виде 50-дневной скользящей.

Рубль также является фактором сдерживания рынка акций. Отечественная валюта активно укрепляет свои позиции против трёх основных конкурентов. Наиболее сильное давление оказывается на евро и юань, как основные валюты российских экспортных поступлений. Пара USD-RUB также упала до 61,0 рублей, реализовав наш недельный план. Поддержка со стороны активности экспортёров сохранится вплоть до конца будущей недели, а вот реальный спрос со стороны туристических и прочих отбывающих масс будет существенно меньше, чем в конце сентября. То есть рубль может продолжить укрепление на следующей неделе.

Главной историей глобального рынка становится иена. Острый период кризиса в фунте стерлингов завершился, но спекулянты не остались без идей. Власти Японии считают, что ЦБ страны делает недостаточно, чтобы остановить неблагоприятное изменение курса иены. Сам же Банк Японии решил более не комментировать свои действия. Меж тем валютные интервенции с одновременным удержанием доходности 10-летних бондов ниже 0,25% создают благоприятную ситуацию для бегства японского капитала в более высокодоходные инструменты. В пятницу разрыв в доходностях 10-летних долговых инструментов США и Японии уже превышает 4 процентных пункта. Как итог, иена слабела до 151,59, а индекс доллара укреплял свои позиции более чем на 0,55%. По состоянию на 15:30 мск: DXY - 113,692 (+0,77%),

EUR-USD - $0,9718 (-0,72%),

GBP-USD - $1,1083 (-1,36%),

USD-JPY - 151,77 (+1,07%),

USD-RUB – 60, 96 (-0,72%),

EUR-RUB – 59,47 (-1,86%),

CNY-RUB - . Европейские инвесторы напуганы перспективой дальнейшего агрессивного роста ставок Европейские индексы преимущественно снижались. Инвесторы продолжают жить в страхе высокой инфляции и решительных действий регуляторов. Инфляция в Еврозоне достигла уже 10,0%, а в Великобритании 10,1%. Соответственно, от ЕЦБ ждут очередного повышения ставки на 75 базисных пункта.

Высокие ставки также повышают риски экономического спада и падения корпоративных доходов. Бумаги Adidas теряли почти 9% на фоне снижения корпоративного прогноза на финансовый год из-за ослабления потребительского спроса. Renault, напротив, подтвердила свой прогноз и сообщила о росте продаж за прошедший квартал, но этого оказалось недостаточно для роста акций. Многие аналитики сходятся во мнении, что именно продажи автомобилей могут начать резкое снижение на фоне роста ставок по кредитам. Розничный сектор был самым слабым в Европе, теряя более 3%. Многие представители сектора уже отмечают ослабление потребительской активности. Соответственно, ожидается рост прибыли европейских компаний в III квартале выше 28%, но это лишь благодаря низкой базе прошлого года.

Розничные продажи в Великобритании сократились за сентябрь на 1,4%, а в годовом выражении упали на 6,9%. Соответственно, статистика стала дополнительным фактором давления на акции розничного сектора. По состоянию на 15:30 мск: FTSE 100 - 6882,32 п. (-0,89%),

DAX - 12590,22 п. (-1,39%),

CAC 40 - 5970,08 п. (-1,92%).

Китай становится приоритетом для Саудовской Аравии Нефть торговалась преимущественно в плюсе. Пока прогнозы падения спроса наталкиваются на решимость производителей сохранять высокие цены, так как сами они не в состоянии обеспечить сильный спрос поставками из-за нескольких лет недостатка инвестиций. Переговоры министров энергетики Саудовской Аравии и Китая показали, что стороны полностью понимают последнее решение ОПЕК+ и готовы в будущем работать над стабильностью рынка. Отметим, что подобные беседы с американской стороной не проводятся.

Меж тем Barclays снизил прогноз цены Brent на текущий год на $3 до $100 за баррель. Прогноз на 2023 год также снижен на $5 до $98. По состоянию на 15:30 мск: Brent - $92,54 (+0,17%),

WTI - $83,41 (+0,13%),

Алюминий - $2175,5 (-1,54%),

Золото - $1623,6 (-0,81%),

Никель - $21620 (-2,60%). Социальные сети под давлением экономики Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,7% в Dow Jones до 1,3% в NASDAQ.

Два основных фактора формируют негативный фон американских торгов. Ночью выступал президент ФРБ Патрик Харкер, который полагает, что ставка будет гораздо выше 4% к концу года. Возможность для паузы появится лишь в 2023 году. Соответственно, это спровоцировало рост доходностей. По 10-летним казначейским обязательствам она подобралась уже к 4,27%.

Вторым концептуальным моментом является предупреждение от социальной сети Snap. Snap ожидает нулевой прирост выручки в IV квартале. При этом в начале квартала наблюдается прирост около 9%, но это лишь означает спад под конец года. На новостях бумаги Snap обвалились на четверть. Под давлением также были акции других компаний, работающих в сфере социальных сетей.

Акции American Express снижались почти на 5%. Однако компания сообщила о прибыли $2,47 на акцию, которая оказалась выше прогнозов на $0,06. Также American Express повысила ожидания на весь финансовый год благодаря росту клиентских транзакций.

Verizon отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. Однако также сообщается о сокращении подписки на услуги мобильной связи по системе постоплатных тарифов.

Акции Whirlpool теряли более 4%. Производитель бытовой техники отчитался хуже прогнозов, но подобный сценарий предполагался. Ранее компания предупреждала об ухудшении ситуации со спросом. Whirlpool пересмотрела ожидания на весь финансовый год, отметив спад потребительской активности.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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