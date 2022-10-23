Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 23 октября: 61,1958 руб/доллар США и 59,8378 руб/евро

ЦБ РФ с 22 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,1958 руб.
  • 1 евро - 59,8378 руб.
  • 10 китайских юаней - 83,7320 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3060 р. (0,50%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5993 р. (0,99%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7865 р. (0,93%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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