«Открытие»: Ситуация на внешних рынках остаётся неспокойной

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Ситуация на внешних рынках остаётся неспокойной. Пока рано делать далеко идущие выводы после съезда КПК в Китае, но явно не стоит ждать резких стимулирующих мер. Из явного отметим негативную динамику рынка жилья в Китае, что неблагоприятно для всего металлического экспорта из РФ. Поэтому акции российских металлургов могут оказаться под небольшим давлением. Также удручает ситуация со спросом на нефть в КНР. Впрочем, у российского рынка остаётся собственная идея поступления средств от выплаченных дивидендов, но это не история понедельника, а последующих дней.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи повысился с 1950,98 п. до 2043,71 п., а индекс РТС с 990,66 п. до 1050,57 п. Пара EUR-USD выросла с $0,9724 до $0,9863. Пара USD-RUB упала с 62,11 до 61,29, а EUR-RUB с 60,71 до 60,20. Нефть Brent подорожала с $91,63 до $93,05 за баррель. Золото подорожало с $1649,50 до $1,656,30 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 941,13 до 928,10 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3583,07 п. до 3752,75 п.

· Российский рынок повышался почти всю неделю, сделав осечку лишь в среду. Благодаря этому индекс МосБиржи смог закрыть пятидневку выше 2000 пунктов, что повышает шансы на дальнейшее восстановление в область 50-дневной скользящей (около 2180 пунктов). В пользу повышательного движения работали, как корпоративные новости, так и относительно спокойный внешний фон. Нефть также подорожала за неделю обеспечив рынок поддержкой. В США даже заговорили о том, что начнут восполнять стратегические резервы по ценам ниже $67-$72 за баррель WTI, что предполагает долгосрочный горизонт повышенных цен. X5 Retail отчиталась в понедельник об ускорении роста темпов выручки в III квартале. Однако рынок принял отчётность прохладно, так как компания является одной из самых дорогих в секторе потребления. Операционная отчётность НЛМК показала прирост производства стали за III квартал на 8%. Правительство одобрило программу льготной ипотеки до июля 2024 года, что позитивно сказалось на секторе строительных компаний. Во вторник стало известно о переговорах российских компаний о доступе к продажам золота на Шанхайской Бирже. «Газпром» во вторник разочаровал рынок увеличением инвестиционной программы в текущем году на 13%, а также ростом расходов в последующие годы. Среда оказалась самым негативным днём недели на фоне изменения статусов гражданского состояния на присоединённых территориях и ряда пограничных областей. Банк России также сообщил, что в сентябре экономика столкнулась с дополнительными вызовами, а инфляционное давление усилилось. ММК порадовал ростом продаж, хотя и на фоне снижения выпуска стали. Тем не менее, внутренний рынок оживает и это положительно сказывается на динамике запасов компаний.

· Рост на рынке возобновился в четверг, хотя внешний фон этому явно не способствовал. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальная стоимость не сырьевого и не энергетического экспорта выросла за 8 месяцев на 7% до $125 млрд. Это говорит о том, что отечественный экспорт демонстрирует довольно высокую устойчивость в области менее волатильной продукции. «Белуга» планирует выплачивать не менее 50% от прибыли в виде дивидендов по сравнению с 25% в рамках прежней дивидендной политики. Глава «КАМАЗ» порадовал рынок тем, что объявил о существенной критичной локализации комплектующих, а также о сильных результатах компании за I полугодие. Пятница также сложилась положительно для российских акций. Министры обороны РФ и США провели телефонный разговор, подтвердив важность сохранения открытых каналов для коммуникаций. В остальном, рынок уже жил ожиданиями прихода новых денег по факту выплаты на следующей неделе дивидендов таких компаний, как «НОВАТЭК», «Газпром» и «Татнефть». Впрочем, были и негативные новости, но они не смутили локальных инвесторов. В частности, сообщалось, что часть клиентов Glencore высказали своё нежелание покупать российский никель. С другой стороны, российские сталевары получили отсрочку на поставки стальных слябов в Евросоюз до конца сентября 2024 года.

· Неприятности также достигли рубль в пятницу, когда стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о возможности рассмотрения использования российских замороженных резервов для помощи одной из стран, которая не входит в Евросоюз. Однако подобный сценарий уже предполагался и рубль повёл себя как валюта, которая считает себя более важной, чем отягощённый долгами евро. В остальном, сохранение сильного торгового баланса остаётся главным преимуществом рубля. Экспортёры принимали активное участие в торгах, готовясь к налоговым выплатам. Соответственно, навес валютного предложения обеспечил рубль топливом для укрепления по итогам недели. Подобная динамика может сохраниться и до конца новой пятидневки.

· Одним из главных событий внешних рынков мы бы назвали съезд КПК в Китае. Ключевым заявлением были не слова о продолжении реформ, а о сохранении возможности военного решения проблемы Тайваня. В остальном, обращают на себя внимание такие события, как отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после 45 дней нахождения на своём посту. Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%. Также отметим новый валютный кризис на дальнем востоке. Японская иена смогла укрепиться в пятницу на опасениях масштабной валютной интервенции. Однако общий вектор всё же говорит о дальнейшем потенциале ослабления японской валюты, так как Банк Японии продолжает в)свои старания по удержанию доходности 10-летних государственных облигаций ниже 0,25%.

Предстоящая неделя

· Одним из главных вопросов предстоящей недели является публикация отложенных данных по ВВП Китая за III квартал, а также статистики по промышленному производству и розничным продажам за сентябрь. Однако время публикации пока остаётся неизвестным. В понедельник отслеживаем предварительные значения индексов деловой активности в еврозоне. Ожидается, что сводный PMI еврозоны упадёт в октябре до 47,5 п. с 48,1 п. в сентябре.

· Другим важным событием недели будет публикация цен на жильё в США во вторник. Очень высока вероятность того, что цены на недвижимость начнут указывать на более активное снижение в условиях повышения ставок. Это будет означать, что один из важнейших компонентов инфляции пойдёт на попятную.

· В среду австралийский доллар способен показать крайне высокую волатильность. Дело в том, что выйдут свежие данные по инфляции в Австралии за III квартал. Предположительно, инфляция ускорится до 7,0% с 6,1% в II квартале. Соответственно, это будет говорить о дальнейшем повышении ставки Резервного Банка. Банк Канады в этот вечер может повысить ставку на 75 базисных пункта до 4,0%.

· Четверг начнём с данных Китай по прибыли в промышленности. Однако главным событием дня будет заседание ЕЦБ. В отношении европейского регулятора ходит множество слухов и ожиданий от скромного повышения ставки на 75 базисных пункта до более агрессивного ужесточения на 100 пунктов, а также о том, что ЕЦБ может взять паузу после роста ставки до 2,,25%. США в этот день опубликуют первую оценку ВВП за III квартал. Ожидается рост экономики на 2,1%.

· Главным событием пятницы будет заседание Банка Японии. Пока ожидается то, что политика регулятора не изменится. Он продолжит удерживать доходности 10-летних бумаг ниже 0,25%. Однако рыночная ситуация может внести свои коррективы. Также в США будут опубликованы цифры по индексам цен личного потребления. Ожидается, что базовый PCE ускорит рост до 5,2% с 4,9% в августе. Соответственно, это ещё один аргумент в пользу дальнейшего агрессивного повышения ставки ФРС. И, наконец, ЦБ РФ также проведёт заседание по ставке в этот день. Прямой необходимости в снижении базовой ставки нет. Более того, если анализировать документы регулятора, то в сентябре усилилось инфляционное давление. Соответственно, ставка может остаться на прежнем уровне 7,5%.

Инвесторы в Гонконге обеспокоены преобладанием идеологов в новом составе Политбюро КНР

· Азиатские рынки начали неделю разнонаправленно. Японские акции традиционно коррелируют с динамикой Wall Street, а вот на китайских площадках преобладает негатив.

· В течение нерабочей недели Китай не стал публиковать важную макроэкономическую статистику, тем более, что все эти дни работал съезд КПК. Время для публикации статистики настало после избрания Си Цзиньпиня на третий срок. Итак, рост ВВП КНР в III квартале составил 3,9% при ожиданиях 3,3%-3,4%. Рост промышленного производства в сентябре ускорился до 6,3% при ожиданиях 4,8%. Розничные продажи разочаровали ростом на 2,5% при ожиданиях 3,0%. Экспорт Китая вырос в сентябре на 5,7% при ожиданиях 4,0%, а импорт увеличился на 0,3% при ожиданиях нулевого изменения. Цены на жилую недвижимость упали за сентябрь на 0,28% по сравнению с августом на фоне падения продаж жилья на 15,3%.

· Рынки в Гонконге и Китае снижались. Наиболее сильное падение было в Гонконге, поскольку внешние инвесторы обеспокоены усилением роли политического блока в правительстве КНР вместо прагматичных экономистов. Политические эксперты по Китаю отмечают, что в состав нового Политбюро вошли лояльные к Цзиньпиню лица, но среди них нет ярко выраженных сторонников экономических реформ. К примеру, акции Alibaba и Tencent теряли более 7%. В Шанхае рынок был более спокойным, так как доля иностранцев там существенно ниже. Кроме того, дорожали акции оборонных компаний, реагируя на твёрдые заявления Пекина о сохранении возможности военного решения проблемы Тайваня. Впрочем, даже без тайваньского вопроса председатель Си Цзиньпин обещает дальнейшее совершенствование армии и флота. Юань также находился под давлением.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 27019,04 п. (+0,48%),

· Hang Seng - 15327,26 п. (-5,45%),

· Shanghai Composite - 2997,44 п. (-1,37%).

Буксующий китайский спрос негативно сказывается на нефтяных ценах

· Нефть дешевеет на утренних торгах в Азии. Импорт Китая в сентябре сократился на 2% в годовом выражении. Ежедневно Китай закупал около 9,79 млн бар. по сравнению с 9,5 млн бар. ежедневных закупок в августе. За первые девять месяцев импорт упал до 9,9 млн бар. в сутки, или на 4,3% меньше, чем в прошлом году. При этом в сентябре резко увеличились экспортные топливные поставки на 36% до 5,64 млн тонн. Очевидно, что без смягчения политики нулевой терпимости к COVID-19 китайский спрос будет периодически неприятно удивлять.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $92,72 (-0,83%),

· WTI - $83,2 (-0,89%),

· Алюминий - $2214,5 (+0,39%),

· Золото - $1659,9 (+0,22%).