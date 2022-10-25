«Открытие»: Слабость китайского рынка жилья может отразиться на отечественных экспортёрах

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Слабость китайского рынка жилья может отразиться на отечественных экспортёрах

· Российский рынок демонстрировал осторожный рост в первой половине дня. Одной из главных идей текущей недели является приток дивидендных денег по факту выплат акционерам таких компаний, как «НОВАТЭК», «Газпром» и «Татнефть». В лидирующей группе бумаги «РусАл» и представителей сектора потребления. Слабость демонстрируют сталевары. Активность остаётся средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,0 млрд рублей к середине дня.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2054,22 п. (+0,51%), а индекс РТС - 1058,39 п. (+0,74%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «РусАл», X5 Retail Group, Fix Price, «Детский Мир» и «Полюс». Самыми слабыми оказались НЛМК, «Северсталь», VK Group, «Газпром» и Сбербанк.

· Снижение акций сталеваров можно отнести на счёт слабой статистики в Китае. Цены на недвижимость в КНР упали на 0,28% за сентябрь, а продажи жилья в городах сократились на 15,3%. Это говорит о том, что потребности Китая в стали резко снизятся, что обусловит падение цен на международном рынке.

· «РусАл» инициировал разбирательство в Высоком суде Лондона в отношении управленческих решений главы ГМК «Норникель» Владимира Потанина. Некоторые отраслевые специалисты говорят о том, что тем самым «РусАл» пытается найти возможности сохранить акционерное соглашение, срок которого истекает в конце текущего года. Дивиденды от ГМК являются значимой статьёй дохода «РусАл». Соответственно, прекращение действия соглашения может угрожать сокращением дивидендных поступлений в будущем. «Напомним, что упомянутое соглашение акционеров «Норникеля» истекает в декабре 2022 года, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Третьей его стороной является Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнеров. Частью соглашения акционеров является дивидендная формула, в соответствии с которой "Норникель" перечислял акционерам 60% EBITDA. На наш взгляд, данный иск, по всей видимости, как раз и связан с истечением срока предыдущего соглашения и может рассматриваться как попытка «Русала» начать диалог относительно нового пакета договоренностей между крупнейшими акционерами ГМК. На фоне негативной динамики цен на базовые металлы на глобальных рынках в настоящий момент мы сохраняем нейтральный взгляд на акции «Русала» и «Норникеля»».

· «Лента» в III квартале увеличила продажи на 7,2%, сократила чистую прибыль на 69%. «Финансовые и операционные результаты «Ленты» в текущем году сложно назвать впечатляющими, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - А на фоне показателей «Магнита» и X5 Retail Group они выглядят скорее удручающими. И если замедление темпов роста выручки в III квартале было ожидаемо (напомним, что по итогам I полугодия выручка увеличилась на 20,3% г/г), т.к. сошел на нет эффект от консолидации сетей «Билла» и «Семья», то дальнейшее сокращение маржинальности по всем фронтам - однозначно негативная новость. Плюс с точки зрения динамики сопоставимых продаж «Лента» по-прежнему сильно отстаёт от лидеров рынка, к тому же у ритейлера наблюдается стабильный отток покупателей. Таким образом, никакого интересного инвестиционного кейса мы здесь по-прежнему не наблюдаем и на бумаги компании смотрим, скорее, негативно». Рост других представителей сектора потребления можно считать реакцией на слабость одного из конкурентов.

· Рубль укреплялся относительно доллара, но слабел против евро. Главным фактором текущей недели остаётся налоговый период. Увеличенное предложение валюты уберегает рубль от какой-либо слабости и реакции на нефтяные цены. Подобное состояние сохранится до конца недели, когда может проявиться эффект конца налогового периода.

· Ситуация на Forex вновь складывается не в пользу иены. Японская валюта слабела до 149,71 за доллар. Банк Японии продолжает проводить валютные интервенции для удержания курса национальной валюты. Однако одновременное поддержание доходностей по 10-летним государственным бондам ниже 0,25% создаёт идеальную ситуацию для бегства капитала в более высокодоходные валюты, как, например, сам американский доллар с доходностью аналогичных бумаг выше 4,15%. Также на фоне японских облигаций могут смотреться положительно германские бонды, доходность по которым составляет 2,3%. Кстати, европейские государственные облигации демонстрировали снижение доходностей на фоне негативной динамики газа.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 112,112 (+0,12%),

· EUR-USD - $0,9842 (-0,21%),

· GBP-USD - $1,1307 (+0,11%),

· USD-JPY - 149,03 (+0,91%),

· USD-RUB – 61,16 (-0,21%),

· EUR-RUB – 60,49 (+0,48%),

· CNY-RUB – 8,310 (+0,01%).

Слабость статистики вселяет надежды на смягчение позиции регуляторов

· Европейские индексы пытались расти на ожиданиях смягчения политики центральных банков. Поводом для этого служат слухи в СМИ о возможном обсуждении сокращения шага повышения ставки ФРС. Также в пользу снижения агрессивности в повышении ставки могут говорить макроэкономические данные.

· Секторы европейского рынка, связанные с китайской экономикой торговались в минусе. Речь идёт о нефти и газе, базовых материалах, а также люксовой продукции. Бумаги инвестора в технологичные компании Prosus обвалились на 12% вслед за провалом рынка в Гонконге, где опасаются дальнейшей идеологизации китайской экономики.

· Экономика еврозоны также продолжает погружаться в спад. Предварительные индексы деловой активности за октябрь оказались, преимущественно, хуже ожиданий. Сводный индикатор упал до 47,1 п. с 48,1 п. в сентябре, промышленный до 46,6 п. с 48,4 п., а индекс в сфере услуг упал до 48,2 п. с 48,8 п.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7006,91 п. (+0,53%),

· DAX - 12949,86 п. (+1,72%),

· CAC 40 - 6145,64 п. (+1,83%).

Нефть в китайских сомнениях

· Нефть оставалась в минусе. Основной негатив также связан с Китаем. Мы уже привыкли, что КНР ежегодно наращивает закупки, но пандемия и текущие экономические проблемы внесли свои коррективы. Импорт Китая в сентябре сократился на 2% в годовом выражении. Ежедневно Китай закупал около 9,79 млн бар. по сравнению с 9,5 млн бар. ежедневных закупок в августе. За первые девять месяцев импорт упал до 9,9 млн бар. в сутки, или на 4,3% меньше, чем в прошлом году. При этом в сентябре резко увеличились экспортные топливные поставки на 36% до 5,64 млн тонн. Очевидно, что без смягчения политики нулевой терпимости к COVID-19 китайский спрос будет периодически неприятно удивлять.

По состоянию на 15:20 мск:

· Январский Brent - $90,31 (-1,13%),

· WTI - $83,85 (-1,41%),

· Алюминий - $2178 (-1,27%),

· Золото - $1654,5 (-0,11%),

· Никель - $22255 (+,39%).

Впереди одна из самых насыщенных отчётностью недель на американском рынке

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в NASDAQ до 0,65% в Dow Jones.

· Wall Street Journal пишет о том, что в ФРС готовы обсуждать изменение шага повышения ставки уже на декабрьском заседании. Впрочем, на заседании 2 ноября, скорее всего, ставка будет повышена на 75 базисных пункта, но многое прояснит сопровождающая риторика.

· Текущая неделя будет одной из самых насыщенных корпоративной отчётностью в США. Соответственно, могут происходить резкие движения по факту результатов отдельных ключевых игроков вроде Alphabet, Microsoft, или Apple.