Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 октября: 3 231,3401 руб/1 г золота и 36,1500/1 г серебра ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 231,3401 руб.

1 грамм серебра - 36,1500 руб.

1 грамм платины - 1 779,6200 руб.

1 грамм палладия - 3 928,9299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,9001 р. (0,43%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (2,19%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,6500 р. (1,29%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4301 р. (1,09%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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