«Открытие»: Дивиденды взбодрили отечественный рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Дивиденды взбодрили отечественный рынок

· Российский рынок повышался в первой половине дня. Дивиденды «Газпрома» начинают поступать на счета инвесторов, что положительно сказывается, как на всём рынке, так и на бумагах самой компании. OZON заручилась поддержкой держателей более 75% конвертируемых облигаций на реструктуризацию. Активность немного выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,5 млрд рублей к середине дня по сравнению с 20,0 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2099,62 п. (+1,73%), а индекс РТС - 1078,38 п. (+1,48%).

· Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, «Сургутнефтегаз», N+ Group, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка. Самыми слабыми оказались лишь бумаги X5 Retail и «ФосАгро».

· Утром мы высказывали предположение, что поступающие дивиденды будут частично конвертированы в акции выплачивающих компаний и локальные истории. Во многом данное предложение реализовалось. Утро рынок начал неуверенно, но затем пошёл вверх при значимой поддержке бумаг «Газпрома». Присутствие акций Сбербанка среди лидеров также может быть отражением дивидендных надежд. Во всяком случае, Минфин закладывает на 2023-2025 годы поступление дивидендов от государственных компаний. Сегодня Сбербанк стоит весьма дешево относительно прежних дивидендных выплат. Соответственно, даже их сокращение выглядит вполне прибыльной историей.

· Поддержку бумагам «Газпрома» также оказывают новости о начале пуско-наладочных работ на ковыктинском месторождении. Данное месторождение и трубопроводная система начнут работать уже в декабре этого года. Газ предназначается для «Силы Сибири».

· Бумаги OZON Holdings вырвались в лидеры благодаря новостям о том, что более 75% держателей конвертируемых облигаций согласились с реструктуризацией. Облигации имеют срок обращения до 2026 года.

· Отчётность X5 Retail получила холодный приём у рынка. Прибыль в III квартале выросла на 16,7% до 15,931 млрд рублей. Рост прибыли за 9 месяцев составляет 24% до 43,105 млрд рублей. То есть мы можем говорить о некотором замедлении динамики прироста. Рост выручки в III квартале составил 19,2% до 647,869 млрд рублей. Рост розничной выручки оказался на уровне 19,5% благодаря увеличению торговых площадей на 6,6% и повышению ЛФЛ продаж на 12,4%. За девять месяцев выручка увеличилась на 19% до 1,9 трлн рублей.

· Рубль слабел относительно доллара, но укреплялся к евро и юаню. Продолжает работать фактор налогового периода. Во вторник экспортёры уплачивают НДС, НДПИ и акцизы. На пятницу приходится последний день налогового периода. Однако уже вечером можно предположить снижение поддержки рубля после прохождения пика платежей.

· Материковый юань на азиатской сессии провалился до минимального значения с декабря 2007 года 7,3084 за доллар. Офшорный юань ослаб до 7,3686 за доллар. Главными опасениями рынка являются предположения, что новая команда политбюро предпочитает государственную форму собственности и не будет проводить политику стимулирования частной инициативы. С начала года юань ослаб уже на 13% относительно доллара США. Прогнозы экспертов допускают дальнейшее ослабление в зону 7,45-7,50 юань за доллар. Собственно говоря, ещё осенью прошлого года поступали слухи о том, что председатель Си Цзиньпин высказывал недовольство слишком крепким юанем. Вероятно, что ослабление текущего года связано с желанием ограничить импорт и улучшить экспортные позиции. Во всяком случае, слабость юаня пока не сказывается на продовольственной инфляции, а дисконты из РФ позволяют Китаю покупать некоторые сырьевые товары дешевле, чем на мировом рынке.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 111,935 (+0,02%),

· EUR-USD - $0,9861 (-0,16%),

· GBP-USD - $1,1315 (+0,31%),

· USD-JPY - 148,91 (-0,01%),

· USD-RUB – 61,33 (+0,25%),

· EUR-RUB – 60,58 (-0,02%),

· CNY-RUB – 8,313 (-0,23%).

Слабая статистика может смягчить позицию ЕЦБ

· Европейские инвесторы успешно применяют стратегию покупки на плохих новостях, так как это означает вероятное смягчение позиции ЕЦБ. Впрочем, утренний рост индексов был почти утерян. Ситуация с газом в Европе также способствует снижению инфляционного давления. Дефицит приёмных мощностей для регазификации привёл к образованию очередей из СПГ танкеров, а на голландской бирже самые короткие фьючерсы на газ уходили в минус. Индекс деловых ожиданий Германии даже немного вырос до 75,6 п. с 75,3 п. в сентябре. Оценка текущей ситуации снизилась до 94,1 п. с 94,5 п., но оказалась лучше прогнозов 92,4 п. Индекс делового климата почти не изменился, снизившись всего на 0,1 пункт до 84,3 п. Активно повышались секторы финансов и технологии. Банк UBS AG отчитался о падении прибыли на 24%, но рынок ждал худшего. Производитель бизнес ПО SAP отчитался о более сильном росте выручке, а Logitech подтвердила свои финансовые ожидания на год.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 6967,29 п. (-0,67%),

· DAX - 12831,66 п. (-0,77%),

· CAC 40 - 6156,50 п. (+0,41%).

Наполненность газовых хранилищ может снизить спрос на нефть в Европе

· Ситуация с насыщением поставок СПГ в Европе вкупе с ожиданием экономического спада негативно влияет на нефть. Каким бы не был оптимистичным фондовый рынок, все экономические индикаторы указывают на спад деловой активности, а цены на энергоносители остаются крайне высокими для конечного потребителя. Даже во Франции простаивает 26 из 53 реакторов, что приводит к повышенному спросу на газ. Тем не менее, текущая ситуация уже не столь тревожная для нефтяных поставок. Вероятно, что в МЭА скоро пересмотрят прогнозы по дополнительному спросу в октябре-марте, который ранее ожидался на уровне 700 тыс. бар. в сутки.

· Более актуальным для поддержки нефти является ситуация с запасами в США. Администрация Джо Байдена активно продавала нефть из стратегических резервов, дабы снизить внутренние цены перед промежуточными выборами. В итоге, запасы покрывают лишь 22 дня потребления, хотя в лучшие годы это покрытие достигало 35-40 дней. От статистики по запасам за прошлую неделю ждут роста по нефти на 0,2 млн бар., но одновременно снизятся запасы бензина на 1,2 млн бар. и дистиллятов на 1,1 млн бар. Как и прежде, можно предположить, что положительный коммерческий баланс вновь будет обеспечен стратегическим резервом. Для котировок нефти это позитивный момент, так как после промежуточных выборов в США активных продаж уже не будет.

По состоянию на 15:15 мск:

· январский Brent - $90,22 (-1,09%),

· WTI - $82,6 (-1,18%),

· Алюминий - $2183,5 (+0,39%),

· Золото - $1647 (-0,43%),

· Никель - $22100 (-0,67%).

Американский рынок намерен взять паузу после двух дней роста

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,1% в NASDAQ до 0,6% в Dow Jones.

· Microsoft и Alphabet отчитаются после закрытия регулярной сессии. General Motors и Coca-Cola отчитались лучше ожиданий по прибыли. Coca-Cola также повысила свои финансовые прогнозы, а GM воздержалась из-за высокой неопределённости.

· Однако более интересным на текущий день является статистика по ценам на жильё, которая выйдет позже вечером. Косвенные данные указывают на снижение спроса американцев на жилую недвижимость на фоне растущих ставок. Соответственно, если такой важный компонент инфляции, как цены на недвижимость, начнёт замедлять темпы роста, то это приведёт к росту ожиданий паузы в повышении ставки ФРС.