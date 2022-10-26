Комментарии «Открытие»: Падение цен на недвижимость в США может смягчить настрой ФРС Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным, хотя нефть находится под давлением. Тем не менее, ухудшение статистики в США может смягчить позицию ФРС. Также отметим вливание ликвидности Народным Банком Китая. Российский рынок продолжит отыгрывать локальную идею реинвестирования дивидендов «Газпрома». Соответственно, динамика среды может повторить движения рынка накануне. В фокусе внимания продолжат оставаться сами акции «Газпрома» и потенциальные дивидендные истории. Целью индекса МосБиржи является 50-дневная скользящая. Дивиденды «Газпрома» делают разницу Российский рынок смог показать солидный рост по итогам торгов во вторник. Главную роль сыграли начавшие поступать дивиденды «Газпрома». Свежие деньги положительно сказались, как на всём рынке, так и на самих бумагах газовой компании. Бумаги OZON Holdings позитивно реагировали на достижение договорённости по реструктуризации с 75% владельцами конвертируемых облигаций. Активность выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 42,887 млрд рублей по сравнению с 32,652 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 25 октября индекс МосБиржи - 2130,65 п. (+3,23%), а индекс РТС - 1090,96 п. (+2,66%). Лидеры роста на 23:50 мск: OZON-адр 1 339 7,21% Роснефть 332,4 5,99% Сургнфгз 20,77 5,73% Сбербанк 124,36 4,68% Сбербанк-п 118,21 4,29% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Наиболее сильную динамику повышения реализовал сектор нефти и газа (+3,62%), а самыми слабыми были строительные компании (+0,69%) и транспорт (+0,76%).

Главной идеей дня стало начало поступления дивидендов «Газпрома». Мы предположили, что значимая часть этих средств также будет реинвестирована в акции газовой компании и другие локальные истории. Если рынок начал день неуверенно, то по мере поступления выплат на брокерские счета рост усиливался. Также и бумаги «Газпрома» начинали день вяло, но к закрытию демонстрировали уверенное повышение. В лидирующей группе оказались акции «Роснефти», от которой ждут дивидендных решений 11 ноября, а также бумаги Сбербанка, которые обладают высоким дивидендным потенциалом при возвращении практики выплат акционерам в 2023-2025 годах. Также спросом могут пользоваться бумаги «Магнит» и Fix Price, которые предоставят финансовую отчётность 27 октября.

Поддержку бумагам «Газпрома» также оказали новости о начале пуско-наладочных работ на ковыктинском месторождении. Данное месторождение и трубопроводная система начнут работать уже в декабре этого года. Газ предназначается для «Силы Сибири».

Бумаги OZON Holdings вырвались в лидеры благодаря новостям о том, что более 75% держателей конвертируемых облигаций согласились с реструктуризацией. Облигации имеют срок обращения до 2026 года. Объём облигаций согласившихся с реструктуризацией превышает $750 млрд.

Бумаг с отрицательным результатом дня среди индексных акций не было. Даже X5 Retail Group избавились от дневной слабости. X5 в III квартале увеличила чистую прибыль на 16,7% г/г. «Вслед за ударными операционными результатами X5 продемонстрировала и неплохие финансовые показатели по итогам III квартала, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Впрочем, по сравнению с цифрами за II квартал наблюдался некоторый спад в маржинальности, однако предыдущий квартал оказался для X5 Retail Group феноменальным, и на повторение успеха мы, честно говоря, не сильно рассчитывали. Если же говорить о результатах за 9 месяцев, то ритейлер идет с уверенным опережением прошлогоднего графика в том числе и с точки зрения рентабельности. По нашим оценкам, уже сегодня X5 теоретически способна платить порядка 250 руб. дивидендов на расписку исходя из своего FCF. Впрочем, из-за санкций на финансовую инфраструктуру и зарубежной прописки головного холдинга ритейлер в настоящий лишен возможности распределять прибыль среди акционеров. В результате X5 активно сокращает леверидж: чистый долг X5 снизился за 9 месяцев почти на 100 млрд руб. В долгосрочной перспективе мы сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера, хотя в моменте бумаги выглядят несколько перегретыми, после того как они отскочили почти на 60% со своих сентябрьских локальных минимумов».

Рубль преимущественно укреплялся в первой половине дня, но, как мы и предполагали, к вечеру начал сдавать свои позиции. Во вторник компании уплачивали НДПИ, НДС и акцизы. То есть это был день пиковых выплат. В пятницу 28 числа необходимо будет уплатить налоги на прибыль. После этого есть вероятность движения рубля в диапазон 62,0-64,0 за доллар. Впрочем, рубль может оказаться там и раньше.

Доллар США резко ослаб в вечерние часы. Связано это с падением цен на недвижимость за август и резким замедлением их темпов роста в годовом выражении. Вполне вероятно, что это является одним из главных сигналов, что ФРС начнёт придерживать свои агрессивные планы повышения ставки. Доходность по 10-летним обязательствам США теряла около 15 базисных пункта до 4,10%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 110,733 (-1,05%),

EUR-USD - $0,9969 (+0,93%),

GBP-USD - $1,1475 (+1,73%),

USD-JPY - 147,92 (-0,68%),

USD-RUB – 61,49 (+0,49%),

EUR-RUB – 61,48 (+1,45%),

CNY-RUB – 8,407 (+0,9%). Падение цен на недвижимость в США может смягчить настрой ФРС Торги в США завершились ростом индексов на фоне весьма слабой статистики. Индекс потребительской уверенности от Conference Board упал в октябре до 102,5 п. с 107,8 п. в сентябре. Однако более значимым является то, что, согласно индексу цен на жильё в S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США, цены упали за август на 1,32%. Снижение цен наблюдается второй месяц подряд и для многих является сильным сигналом для ФРС. К примеру, в Сан-Франциско цены на недвижимость упали за месяц на 4,3%, а в Сиэтле на 3,9%.

При том, что индексы выросли, день оказался разочарованием для ряда бумаг. Xerox провалился на 14% на фоне слабых результатов и предупреждений о негативном влиянии инфляции и проблем с логистикой. General Electric также ссылается на проблемы с логистикой и снижает свои ожидания. Однако главные разочарования наступили уже после закрытия торгов. Microsoft и Alphabet дружно отчитались хуже ожиданий. Рост выручки Alphabet составил скромные 6%, а в подразделении YouTube выручка упала. В Microsoft вынуждены снизить ожидания на IV квартал из-за слабости облачного бизнеса. В ближайшие кварталы Microsoft намерена сосредоточиться на контроле роста издержек.

Динамика по секторам: Real Estate +3,94%, Materials +2,53%, Communication Svs, +2,38%, Consumer Discretionary +2,34%, Utilities +2,02%, Technology +1,93%, Industrials +1,35%, Consumer Staples +1,27%, Financials +1,18%, Health Care +0,78%, Energy -0,05%. По итогам торгов: Dow Jones - 31836,74 п. (+1,07%),

S&P 500 - 3859,11 п. (+1,63%),

NASDAQ - 11199,12 п. (+2,25%). Народный Банк Китая обещает стабилизировать юань на разумных уровнях Азиатские рынки преимущественно повышались, но стоит отметить негатив в виде очередного ослабления юаня. Китайская валюта слабела на 0,5%. Однако с учётом отскока накануне минимальные значения предыдущего дня не были достигнуты. Американская финансовая пресса пишет о том, что наблюдается отток капитала, связанный с опасениями местных богатых людей в отношении роста авторитаризма в КНР на фоне переизбрания Си Цзиньпиня на третий срок. В отличие от валюты, китайский рынок пытался расти. Определённые надежды связывают с вероятным замедлением повышения ставки ФРС на фоне падения потребительского доверия и снижения цен на недвижимость. Народный Банк Китая и администрация по валютным курсам заявили о том, что будут поддерживать рынки акций, облигаций и недвижимости, а также стабилизируют курс юаня на разумных уровнях. Reuters пишет о том, что крупнейшие банки продавали американский доллар, следуя указаниям властей. Народный Банк Китая влил 280 млрд юаней ликвидности через 7-дневное РЕПО. В Шанхае активно повышались бумаги здравоохранения и связанные с образованием. В Гонконге отскок наблюдался в технологичных бумагах, чей индекс повышался на 4%.

Японский рынок также пытался расти, но причины этому могут быть в политике Банка Японии. По сути, акции становятся защитным инструментом перед ослаблением иены. Банк Японии уже является владельцем половины государственных облигаций с 10-летним обращением. Дальнейшие попытки удержать их доходность ниже 0,25% могут привести к схлопыванию данного сегмента рынка. Под давлением были акции производителей полупроводников и оборудования для них, что связывают со слабой отчётностью Microsoft и Alphabet. При этом повышались почти все секторы рынка, исключая энергетику. По состоянию на 8:20 мск: NIKKEI 225 - 27487,51 п. (+0,87%),

Hang Seng - 15385,73 п. (+1,45%),

Shanghai Composite - 3007,93 п. (+1,06%). США вновь рапортуют о росте коммерческих запасов нефти Котировки нефти оставались под давлением. Главным фактором является динамика запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 21 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,52 млн бар. при ожиданиях снижения на 0,8 млн бар. Запасы бензина упали на 2,278 млн бар. при ожиданиях сокращения на 1,6 млн бар. Запасы дистиллятов выросли на 635 тыс. бар. при ожиданиях сокращения на 1,5 млн бар. Впрочем, всё это пока не имеет большого значения, так как рост запасов сырой нефти мог вновь быть сформирован за счёт стратегических резервов. По сути, в текущем году коммерческие запасы в США увеличились на 32 млн бар., но за счёт сокращения стратегических запасов более чем в пять раз от этого объёма. Поэтому стоит дождаться официального отчёта. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $91,04 (-0,76%),

WTI - $83,86 (-0,53%),

Алюминий - $2254,5 (+1,78%),

Золото - $1664,2 (+0,37%). info4

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