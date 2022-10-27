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«Покажи мой брокерский портфель»: как виртуальные ассистенты Сбера помогают инвесторам

Виртуальные ассистенты Салют — Сбер, Афина и Джой — отвечают на любые вопросы. Они не только непринуждённо поболтают о погоде, но и расскажут, как изменился брокерский портфель клиента. Надо просто нажать кнопку внизу экрана в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а затем сказать или написать: «Покажи мой брокерский портфель».

Ассистент расскажет:

  • какая стоимость различных счетов и типов активов (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды) в портфеле клиента;
  • как открыть брокерский счёт, докупить или продать активы;

Также пользователи могут спросить у ассистентов:

  • о тарифах брокерского обслуживания;
  • какой курс акций компаний на Московской бирже;
  • значения 11 российских фондовых индексов — МосБиржи, РТС, нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, транспорта, Индекса московской недвижимости ДомКлик;
  • какие акции растут или падают быстрее всего (за день, неделю, месяц), лидируют по объёму торгов за день, продаются дешевле или дороже всего (за одну акцию или лот);
  • сколько стоит нефть, газ и валюта (доллары, евро, юани и прочее).

Виртуальный помощник объяснит и финансовые термины — можно спросить, например, что такое облигация. А ещё — поработает калькулятором, если нужно что-нибудь посчитать. Команды можно отдавать голосом — очень удобно, когда заняты руки.

Кто такие виртуальные ассистенты

Банк представил первое в мире семейство виртуальных ассистентов в сентябре 2020 года. Сегодня Сбер, Афина и Джой «живут» в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также в умных устройствах Sber: SberBox, SberBox Top, SberBox Time и SberPortal, телевизорах под управлением Салют ТВ.

У каждого из этих персонажей — свой характер и манера общения. Миллионам клиентов всех возрастов они помогают выбрать актуальные продукты и сервисы Сбера и партнёров, отвечают на любые вопросы, развлекают, обучают и поддерживают беседу.

Подробнее о навыках виртуальных ассистентов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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