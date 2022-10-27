Комментарии «Открытие»: Отечественный рынок взял паузу после оптимистичного периода Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Нефть удерживается на достигнутых позициях, что обещает поддержку акциям сектора нефти и газа. С другой стороны, в промышленности Китая продолжает снижаться прибыль и это негатив для российского экспорта в данную страну. Впрочем, если брать глобальную ситуацию, то центральные банки начинают смягчать подход к повышению ставки на фоне резкого роста вероятного экономического спада. В ЕЦБ могут повысить ставку на 75 базисных пункта, но также намекнуть на некоторое послабление позиции, если ценовое давление начнёт смягчаться. В течение дня ждём отчётность Fix Price и «Магнит». Отечественный рынок взял паузу после оптимистичного периода Российский рынок закрыл в минусе торги среды при относительно позитивном внешнем фоне. Однако внутренних сил на продолжение ралли пятый день подряд не хватило. Так же отметим, что до этого рынок повышался по итогам шести сессий из семи. Соответственно, можно говорить о краткосрочной перекупленности и истощении микро тренда, хотя вопрос попытки движения в сторону 50-дневной скользящей всё ещё остаётся открытым. Активность была высокой в первой половине дня, но затем инвесторы успокоились. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 42,015 млрд рублей по сравнению с 42,887 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 26 октября индекс МосБиржи - 2120,58 п. (-0,47%), а индекс РТС - 1088,59 п. (-0,22%). Лидеры роста на 23:50 мск: НЛМК ао 100,2 4,07% СевСт-ао 779,6 2,96% Система ао 12,65 2,66% FIXP-гдр 367 2,57% Роснефть 340,65 2,48% Лидеры снижения на 23:50 мск: Полюс 6 114 -3,08% ГМКНорНик 13 136 -2,48% GLTR-гдр 288,85 -1,04% АЛРОСА ао 66,36 -0,9% Магнит ао 5 270 -0,85% 9 отраслевых индексов завершили день в минусе. Сектор нефти и газа оказался единственным, который показал рост на 0,42%. Самым слабым оказался сектор информационных технологий (-0,87%), а вслед за ним был сектор химии и нефтехимии (-0,85%).

Инвесторы любят долгосрочные и среднесрочные тренды, но с ними в последние месяцы наблюдаются определённые проблемы. Российский рынок пока не готов к длительным периодам роста. Поэтому повышение в течение нескольких дней наталкивается на фиксацию прибыли. Эффекта дивидендов «Газпрома» хватило не на долго. Можно даже говорить, что финальный аккорд этих выплат стал поводом для выхода из позиций. Хотя впереди отчётность «Магнита» и Fix Price 27 октября, а в перспективе решение «Роснефти» по дивидендам 11 ноября. Поэтому полностью сбрасывать со счетов потенциал движения к 50-дневной скользящей мы не будем. Возможно, что рынок просто взял паузу, если учитывать незначительное снижение, дабы не усилить краткосрочную перекупленность.

Бумаги АФК «Система» подорожали на 2,6% на новостях о том, что Segezha Group может купить активы Ikea в России. Возможно, что сделка будет совместно профинансирована вместе с АФК «Системой. Приобретение данных активов выглядит логичным усилением вертикальной интеграции лесопромышленного бизнеса от добычи и обработки древесины до её финального превращения в продукцию широкого потребления.

Отчётность Etalon Group могла испортить день для АФК «Система», но новость о Segezha Group перевесила. Продажи «Эталона» упали в III квартале на 28% до 13,3 млрд рублей. За девять месяцев продажи также упали на 28% до 42,6 млрд рублей. То есть можно говорить, что III квартал существенно не выбивается из общей тенденции. главный исполнительный директор группы «Эталон» Геннадий Щербина отметил некоторое улучшение ситуации в течение III квартала со стоимостью заключённых контрактов в 3,2 млрд рублей по итогам июля до 4,9 млрд рублей по итогам сентября.

В отличие от «Эталона», ЛСР сообщила о росте выручки по РСБУ в январе-сентябре на 41,8% до 7,474 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась до 2,969 млрд рублей по сравнению с 1,386 млрд рублей годом ранее.

«Мать и дитя» (MDMG) выплатит дивиденды за I полугодие в размере 8,55 руб. на акцию. «Напомним, что компания в марте приостановила выплату дивидендов, мотивировав это тем, что не имеет возможности распределять средства среди всех акционеров, - напоминает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - При этом осенью MD Medical Group сообщала, что вопрос с выплатой дивидендов может быть решен до конца года. Поэтому сегодняшнюю новость можно интерпретировать таким образом, что решение проблемы было найдено. Во всяком случае, в IR компании подтвердили, что дивиденды получат все акционеры. На наш взгляд, данная новость является крайне позитивной для расписок MD Medical Group, даже не смотря на то, что размер выплат получается довольно скромным. Впрочем, payout полностью соответствует практике направлять акционерам 50% консолидированной прибыли. Другое дело, что из-за обесценения совокупным размером 1,3 млрд руб. прибыль MD Medical Group в I полугодии 2022 года оказалась невысокой, однако корректировать дивидендную базу компания не стала. В то же время понятно, что будущие выплаты будут существенно выше, а дивидендный потенциал у данной истории значительный. Как следствие мы сохраняем позитивный взгляд на расписки компании и сохраняем по ним рекомендацию покупать».

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» проведёт заседание 27 октября. Есть вероятность, что будет принято решение об очередной программе обратного выкупа.

Из примечательных рыночных движений отметим рост акций сталеваров. Во-первых, бумаги отреагировали на ослабление рубля к концу дня. Во-вторых, компании могут рассчитывать на рост спроса трубной продукции в связи со сменой ориентации газовых и нефтяных поставок РФ из Европы на Восток. Кроме того, сектор рассчитывает на рост государственного заказа по оборонным контрактам. Вероятно, что именно эти два фактора смогут улучшить их показатели в IV квартале.

Российская статистика также заслуживает внимания. Промышленное производство в сентябре упало на 3,1% в годовом выражении, но выросло на 0,4% за первые девять месяцев. Инфляция в РФ за неделю до 24 октября составила 0,08% по сравнению с 0,02% неделей ранее. С начала года накопленная инфляция составляет 10,64%. В годовом выражении инфляция упала до 12,88%.

Рубль в течение дня слабел и укреплялся. Днём проявляли активность экспортёры, которым ещё предстоит уплатить налог на прибыль в пятницу. Однако к вечеру российская валюта растеряла свои позиции. В последнее время импортёры всё более активно участвуют в торгах на фоне расширения параллельного импорта. Соответственно, перед налоговым периодом мы наблюдаем попытки рубля укрепиться, но после прохождения пиковых платежей давление на российскую валюту возрастает. Однако всё это остаётся в рамках достаточно узкого диапазона. Сильный торговый баланс не позволяет рублю слабеть, а спрос на валюту усиливается лишь при достаточно активном его укреплении.

Американский доллар активно слабеет второй день подряд. Накануне вышли обнадёживающие данные по рынку жилья, где падение цен наблюдалось в июле и августе, а также могло продолжиться в сентябре. Динамику торгов среды определил Банк Канады, который неожиданно повысил ставку лишь на 50 базисных пункта до 3,75%, а не на 75 базисных пункта. Многие на рынке решили, что это можно считать признаком того, что ФРС США также начнёт смягчать свой подход к ужесточению денежной политики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась на 7 Б.П. до 4,03%. Европейские облигации также повышались, хотя от ЕЦБ всё же ждут жёсткого решения на заседании в четверг. Тем не менее, в Европе также появляются надежды на замедление инфляции благодаря снижению цен на газ. Тем не менее, рост цен в еврозоне происходит более быстрыми темпами и пока рано говорить о смягчении, или паузе в цикле ужесточения ЕЦБ. Поэтому рынок отыгрывает сокращение разрыва доходностей американских и европейских государственных обязательств. По состоянию на мск: DXY - 109,51 (-1,19%),

USD-RUB – 61,75 (+0,43%),

EUR-RUB – 61,90 (+0,68%),

CNY-RUB – 8,500 (+1,11%). Американский IT-сектор демонстрирует признаки фундаментальной слабости Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс Dow Jones смог удержаться в плюсе, поскольку вес технологичных бумаг в нём существенно ниже, чем в S&P 500 и NASDAQ. Естественно, что самыми проблемными были бумаги Alphabet (-9,63%) и Microsoft (-7,72%) после слабой отчётности за прошедший квартал. При этом на рынке облигаций наблюдалось снижение доходностей, что обычно позитивно влияет на технологичные компании. Однако результаты данных IT гигантов показали, что времена безусловного и активного роста могут быть позади.

Оптимизма акциям Dow Jones добавил Банк Канады, который неожиданно повысил ставку лишь на 50 базисных пункта вместо 75 Б.П. ожидаемых. Торговый дефицит США вырос за сентябрь на 5,7% до $92,22 млрд. После взлёта на 24,7% в августе, продажи новых домов в США обвалились на 10,9% за сентябрь. Впрочем, ожидалось ещё более сильное снижение.

Из корпоративных новостей отметим криминальное расследование в отношении Tesla по поводу её утверждения, что автопилот может полностью управлять её электромобилями и это на фоне появления Илона Маска в штаб-квартире Twitter, к которому есть много вопросов относительно свободы слова. Pfizer также под расследованием в Италии на фоне подозрений сокрытия до $1,2 млрд от налогов. Boeing отчитался хуже ожиданий по выручке и прибыли, заявив о существенных потерях на оборонных заказов из-за их фиксированной цены. К тому же в Индонезии чуть не случилась очередная авиакатастрофа с B737 Max. Дела у карточной Visa существенно лучше за счёт роста объёмов платежей через систему на 10%, что позволило компании объявить о повышении дивидендов на 20%..

Динамика по секторам: Energy +1,38%, Health +1,12%, Materials +0,67%, Consumer Staples +0,65%, Industrials +0,34%, Financials +0,28%, Utilities -0,05%, Real Estate -0,15%, Consumer Discretionary -1,05%, Technology -2,23%, Communication Services -4,75%. По итогам торгов: DJIA - 31839,11 п. (+0,01%),

S&P 500 - 3830,60 п. (-0,74%),

NASDAQ - 10970,99 п. (-2,04%). Коронавирус сохраняет негативное влияние на китайскую промышленность Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайский юань слабел почти на 0,25%, но накануне он укрепился на впечатляющие 1,8% за счёт продаж доллара крупнейшими банками страны. Прибыль китайских предприятий упала за девять месяцев на 2,3% по сравнению с 2,1% снижением за восемь месяцев из-за проблем на рынке недвижимости и коронавирусных ограничений. Власти Уханя и Сининя вновь ужесточили меры по контролю распространения коронавируса, что добавило рынку негатива. Даже акции оборонных предприятий были под давлением, но в данном случае стоит говорить о технической коррекции на фоне сильной перекупленности. В Гонконге продолжился отскок технологичных акций, а вот в секторе недвижимости продолжаются продажи. Бумаги Alibaba повышались на 5,5%. Если говорить о японском рынке одной строкой, то укрепление иены до 145,5 за доллар явно не способствовало активности покупателей. Плюс к этому Canon (-6,5%) и Seiko Epson (-4,5%) предоставили слабые квартальные отчёты и столь же слабые прогнозы. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27359,66 п. (-0,26%),

Hang Seng - 15613,64 п. (+1,93%),

Shanghai Composite - 2994,61 п. (-0,16%). Общие запасы нефти в США продолжают сокращаться Нефть удерживала свои позиции, достигнутые накануне. Поводом для очередного роста котировок стал отчёт Минэнерго США. Согласно данным ведомства, на неделе до 21 октября коммерческие запасы нефти увеличились на 2,588 млн бар. до 439,9 млн бар. при ожиданиях снижения на 0,8 млн бар. Запасы бензина упали на 1,478 млн бар. при ожиданиях снижения на 1,6 млн бар., а дистиллятов увеличились на 170 тыс. бар. при ожиданиях снижения на 1,55 млн бар. Однако картина отчёта существенно меняется, когда мы её рассматриваем через призму стратегических резервов, которые сократились за отчётную неделю на 3,4 млн бар. до 401,7 млн бар. Ожидается, что уже на текущей неделе стратегические резервы упадут ниже 400 млн бар., что покрывает 20-21 дней потребления США. Добыча нефти в США остаётся на уровне 12,0 млн бар. в сутки. То есть тенденция на общее сокращение запасов продолжается. Ещё несколько лет назад коммерческие запасы нефти в США превышали 720 млн бар., а сегодня общие запасы составляют немногим более 840 млн бар. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $94,04 (+0,27%),

WTI - $86,92 (+0,28%),

Алюминий - $2322 (-0,56%),

Золото - $1672,9 (+0,22%). info4

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