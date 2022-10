Комментарии «Открытие»: Нефть и металлы толкают российский рынок к уровням сопротивления Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Неопределённость в китайской внутренней политике и слабость IT-сектора США определят динамику глобальных рынков в пятницу Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Китае, которая может сказаться на спросе на российский экспорт. Растёт число заболеваний коронавирусом, а вместе с этим расширяются карантинные меры. Большинство американских IT гигантов предоставило слабую отчётность за минувший квартал, а также вместе с этим ухудшились прогнозы. Регуляторы осторожно намекают о неких пределах повышения ставки, но до поступления свежей статистики по инфляции будет преждевременным говорить о чем-либо. Российские акции могут провести пятницу под давлением. Ситуация в Китае пока не способствует уверенности в стабильности экспорта в эту страну. Рубль также окажется слабее по факту завершения последнего налогового дня в октябре. Нефть и металлы толкают российский рынок к уровням сопротивления Российский рынок возобновил рост и приблизился к своей 50-дневной скользящей, которую мы считаем основной целью текущего восходящего движения. Позитивно на рынок влияет нефть, планы США смягчить потолок цен на российские поставки, поступление дивидендов, а также отсутствие свежего геополитического негатива. Активность остаётся относительно стабильной. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 41,008 млрд рублей по итогам дня по сравнению с 42,015 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 27 октября индекс МосБиржи - 2164,64 П. (+2,08%), а индекс РТС - 1105,71 п. (+1,57%). Лидеры роста на 23:50 мск: Транснф ап 89 100 6,45% СевСт-ао 826,4 6% ММК 32,35 5,91% РУСАЛ ао 37,16 5,87% НЛМК ао 105,58 5,37% Лидеры снижения на 23:50 мск: VK-гдр 446,2 -0,89% OZON-адр 1 318,5 -0,72% Ростел -ао 57,41 -0,71% FIXP-гдр 364,7 -0,63% Магнит ао 5 247 -0,44% Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали рост. Самым слабым был сектор химии и нефтехимии (+0,56%). Лидером стали металлы и добыча (+2,93%). Однако мы также отметим повышение сектора нефти и газа на 2,62%, что оказало наибольшее влияние на финальный результат индекса.

Сектор металлов и добычи всё ещё теряет 51,34% с начала года. Однако с начала октября рост уже составляет 18,79%. То есть сектор, как наиболее перепроданный пользуется повышенным спросом. Во-первых, вспомним об отложенных ограничениях на поставку стальных слябов в Евросоюз до сентября 2024 года. Кроме того, интерес к сталеварам может быть с надеждами на увеличение оборонного заказа, на необходимость значительных инвестиций в ориентирование экспортной инфраструктуры на Восток. Также отметим, что отчётность застройщиков показала некоторое оживление спроса к сентябрю, хотя стоит ещё получить данные за октябрь. Те мне менее, более низкие ставки в III квартале всё же сыграли свою роль.

Уверенно вырос сектор нефти и газа. Финансовые СМИ в США пишут о том, что в Вашингтоне готовы смягчить подход к потолку цен на российскую нефть, дабы не допустить кризиса с поставками. Вероятно, что сами США хотят воспользоваться российским дисконтом. Впрочем, для нефтяников РФ это также положительная новость в смысле ожидания будущих доходов.

Розничная сеть Fix Price в III квартале увеличила чистую прибыль на 36,7%, до 7 млрд рублей. «Результаты оцениваем нейтрально, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Неплохая динамика на уровне выручки, однако по итогам I полугодия 2022 года рост был более динамичным (+24,2%). Рост сопоставимых продаж также замедлился по сравнению с предыдущим кварталом (15,4%). При этом ускорился отток покупательского траффика до 4,4% против 0,7% в I полугодии. Вдобавок темпы роста показателя EBITDA несколько отстали от выручки, в результате чего немного просела маржинальность. При этом Fix Price выглядит существенно переоцененными по сравнению с Магнитом и Х5 Retail Group. Вдобавок, как и Х5, компания не имеет возможности платить дивиденды из-за зарубежной прописки головной структуры. В результате по-прежнему не считаем расписки Fix Price привлекательными для покупки».

«РусГидро» опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2022 года. Выручка выросла на 3,8% до 151,34 млрд руб. (+3,8%). Чистая прибыль выросла на 10,1% г/г до 48,29 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль (убыток) от продаж без учета амортизации за отчетный период) вырос на 6,1%, до 80,4 млрд руб. Акции «РусГидро» от минимумов октября до максимумов торгов в среду (0,79 руб.) выросли на 27%. Три дня подряд, включая четверг, торгуются выше своих 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной скользящих средних. Уровень 0,8 руб. является сильным сопротивлением. Пока котировки испытывают пиетет перед этим значением. Не решаются его атаковать.

Акции Банка «Санкт-Петербург» оказались среди лидеров дня, поднявшись на 9,64%. Наблюдательный совет банка авторизовал программу обратного выкупа на 22 млн акций, или 2,5 млрд рублей.

Геополитическая повестка скорее была позитивной, чем негативной. Президент Франции призывает Папу римского стать посредником между США и РФ. В самих США республиканцы заявляют о желании сократить внешнеполитические расходы, а большинство граждан, согласно опросу the Hill, не поддерживает курс текущей администрации. Более того, фокус внимания Вашингтона постепенно поворачивается в сторону Китая, который является не только геополитическим потенциальным оппонентом, но и прямым конкурентом Америки. С российской стороны прозвучало большое выступление президента РФ Владимира Путина в рамках Валдайского клуба. В целом, по его словам, Россия готова к диалогу с Западом, но ему, то есть Западу, придётся учитывать интересы других. Тем не менее, нельзя сказать, что все возможности диалога исчерпаны. Более того, в США растёт число сторонников преодолеть текущий геополитический кризис за счёт переговорного процесса, хотя все они находятся вне администрации Белого дома.

Рубль смог укрепить свои позиции относительно трёх основных конкурентов. Однако российская валюта не смогла удержаться на максимумах дня. В пятницу попытки укрепления продолжатся на фоне выплаты экспортёрами налога на прибыль. Однако уже к вечеру давление на рубль усилится и мы допускаем движение доллара выше 62,0 рублей.

Доллар укреплялся на Forex. Индекс доллара прибавлял более 0,8%, хотя доходности казначейских обязательств вновь снизились. ВВП США в III квартале показал рост на уровне 2,6%, что оказалось лучше ожиданий 2,4%. Европейский центральный банк повысил ставку на 75 базисных пункта, а председатель Кристин Лагард говорила о том, что может потребоваться ещё несколько заседаний для приведения ставки к необходимому уровню. Тем не менее, мы наблюдаем то, что американская экономика более успешно работает в условиях высоких ставок, чем европейская. Кроме того, ЕЦБ заявляет о том, что уже сделаны существенные шаги в борьбе с инфляцией. Вопрос разгрузки баланса от купленных облигаций будет рассматриваться уже в декабре. Однако мы помним о существовании специального механизма дефрагментации доходностей в еврозоне. То есть, с одной стороны, ЕЦБ ужесточает денежную политику, а, с другой, проводит стимулирующие меры. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 110,435 (+0,8%),

EUR-USD - $0,9964 (-1,14%),

GBP-USD - $1,1566 (-0,52%),

USD-JPY - 146,26 (-0,08%),

USD-RUB – 61,725 (-0,04%),

EUR-RUB – 61,70 (-0,32%),

CNY-RUB - 8,470 (-0,35%). Американский сектор IT перестал быть гаванью уверенности Американские индексы закрыли день разнонаправленно, но впереди ещё много боли. Безусловно, провал индекса NASDAQ связан с очень слабыми результатами Meta (признанной в России поддерживающей терроризм). Акции компании обвалились на 24,56%. Таким образом, уже третий представитель отрасли информационных технологий отчитывается хуже ожиданий. На этом фоне не вызывает удивление, что инвесторы ротируют свой капитал в акции реальной экономики, которые отчитываются относительно стабильно. Например, бумаги производителя строительной и горной техники Caterpillar подорожали на 7,71%, а производителя различного оборудования, включая аэрокосмическое, Honeywell на 3,27%. McDonald’s (+3,31%) ощутил приток клиентов в свои дешёвые закусочные на фоне роста расходов граждан, что позволило отчитаться лучше ожиданий. По сути, хорошо отчитывались компоненты Dow Jones, а не NASDAQ, поэтому мы получили столь разный результат от индексов.

Статистика дня и решения регуляторов создавали противоречивую картину. ЕЦБ повысил ставку на 75 базисных пункта, а также убрал ряд указующих моментов из своего итогового документа. То есть европейский регулятор намерен больше обращать внимание на конкретную ситуацию. Затем уже председатель Кристин Лагард всё же сообщила о необходимости ещё нескольких заседаний, дабы привести ставку в соответствие с инфляцией. В самих США рост ВВП в III квартале составил 2,6% при ожиданиях 2,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 3 тыс. до 217 тыс. Объём базовых заказов на товары длительного пользования в США сократился за сентябрь на 0,5% при ожиданиях роста на 0,2%. Общие заказы на товары длительного пользования выросли на 0,4%. Без учёта оборонной промышленности рост составил 1,4%.

Однако итоги дня были бы неполными без двух отчётов, которые потрясли рынок уже после закрытия. С начало о сильной отчётности Apple, которая превзошла ожидания, но вот продажи умных телефонов оказались ниже прогнозных показателей. Тем не менее, всего этого хватило для того, чтобы бумаги дорожали на вечерней сессии. Прибыль составила $1,29 на акцию при ожиданиях $1,27. Выручка от iPhone выросла на 9,63% за год до $42,63 млрд при ожиданиях $43,21 млрд. Однако полной противоположностью является отчёт Amazon. Бумаги компании провалились на 12,6% в рамках вечерней сессии. Выручка за квартал составила $127,1 млрд при ожиданиях $127,46 млрд. В прогнозах компании выручка за IV квартал может составить $140-$148 млрд, что отражает годовой прирост на уровне 2%-8%. Аналитики, в среднем, ожидали прогноз на уровне $155,15 млрд. Естественно, что мы знаем традицию занижать ожидания, но реальность оказалась ещё хуже скромных предположений.

Динамика по секторам: Communication Services -4,12%, Technology -1,25%, Consumer Discretionary -0,72%, Health -0,58%, Materials -0,26%, Real Estate unch,, Consumer Staples +0,04%, Energy +0,27%, Utilities +0,68%, Financials +0,75%, Industrials +1,14%. По итогам торгов: DJIA - 32033,28 п. (+0,61%),

S&P 500 - 3807,30 п. (-0,61%),

NASDAQ - 10792,68 п. (-1,63%). Неопределённость внутренней политики и геополитические риски давят на рынок Китая Азиатские индексы преимущественно торговались в минусе. Безработица в Японии выросла до 2,6% в сентябре с 2,5% в августе, но это далеко не главная проблема. Банк Японии пока воздержался от каких-либо изменений в своей политике. Ставка около нуля сохранится, как сохранятся безлимитные интервенции на валютном рынке и на рынке облигаций. Китайский рынок продолжает реагировать на новую волну карантинных мер, а также на отсутствие определённых сигналов по политике Си Цзиньпиня в рамках третьего срока. Накануне в США была опубликована очередная оборонная доктрина, в рамках которых США назначили себя вправе применять ядерное оружие в боестолкновениях с обычными вооружениями. В новой оборонной стратегии Китай указан в качестве основной угрозы и конкурента за мировое господство. Снижались акции новой энергетики, дешевели акции сектора недвижимости. В отличие от предыдущих дней, отскок в Гонконге завершился и сектор IT-компаний терял почти 4%. Впрочем, это во многом является последствием слабой отчётности гигантов США. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27108,94 п. (-0,86%),

Hang Seng - 14884,23 п. (-3,52%),

Shanghai Composite - 2931,65 п. (-1,72%). Китайские карантины вновь негативно влияют на нефтяные цены Рыночные принципы рынка энергоносителей продолжают подвергаться сомнениям. Австралийский министр энергетики Крис Боуин не исключил возможности принятия потолка цен на энергоносители. В Европе планы по ограничениям цен на газ и нефть уже находятся в плоскости дискуссий. Меж тем, глава испанской Repsol уже предупредил, что налоги на сверхдоходы и ограничения цен могут привести лишь к сокращению инвестиций и к будущему снижению объёмов поставок. Впрочем, всё это дела будущего.

На повестке текущего дня растущая неопределённость внутренней политики КНР и новая волна карантинных мер по сдерживанию коронавируса. Власти КНР сообщают об 1506 новых случаях 27 октября по сравнению с 1264 случаев 26 октября. Подобные цифры для РФ не кажутся большими, но для официальной статистики Китая они уже значимые. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $93,99 (-1,10%),

WTI - $86,74 (-1,24%),

Алюминий - $2248,5 (-1,70%),

