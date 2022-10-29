Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 29 октября: 61,5343 руб/доллар США и 61,1328 руб/евро

ЦБ РФ с 29 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,5343 руб.
  • 1 евро - 61,1328 руб.
  • 10 китайских юаней - 84,3159 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1754 р. (0,29%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4390 р. (0,71%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0808 р. (0,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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