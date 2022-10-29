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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 октября: 3 283,6001 руб/1 г золота и 38,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 283,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 883,4100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 845,9600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4500 р. (0,14%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,85%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,9000 р. (2,11%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,4599 р. (0,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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