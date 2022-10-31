Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ХК «Новотранс» с рекордным объемом 18,5 млрд рублей

27 октября 2022 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ХК «Новотранс» - одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Выпуск имеет серию 001P-03 срок обращения 5 лет с амортизацией, купонный период 91 день.

Первоначальный верхний ориентир ставки купона составлял 11,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,39%, а индикативный объем выпуска составлял 10 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 11,70%, что соответствует доходности к погашению 12,22%, и увеличить объем размещения до 18,5 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

Техническое размещение запланировано на 1 ноября 2022 года.

Финальный объем выпуска в 18,5 млрд руб. является самым большим в истории компании на публичном рынке.

Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций, помогая компании привлечь финансирование на рыночных условиях. Банк продолжает расширять покрытие компаний транспортной отрасли: начиная с 2017 года совокупный объем размещений облигаций транспортных компаний с участием Россельхозбанка превысил 300 млрд руб.