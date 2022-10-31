«Открытие»: Китайское замедление может негативно повлиять на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Китайское замедление может негативно повлиять на российский рынок

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Китайская экономика удивила существенным спадом активности в октябре на фоне политики нулевой терпимости к COVID-19. Нефть под давлением опасений снижения спроса, как в Китае, так и в Европе. Соответственно, для российского рынка существует, как минимум, два фактора, чтобы снизиться в понедельник. Слабость Китая и риски падения спроса на нефть создают неблагоприятную среднесрочную перспективу для прибылей отечественных экспортёров.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2043,71 п. до 2167,70 п., а индекс РТС с 1050,57 п. до 1113,75 п. Пара EUR-USD выросла с $0,9863 до $0,9967. Пара USD-RUB повысилась с 61,29 до 61,73, а EUR-RUB с 60,20 до 61,70. Нефть Brent подорожала с $93,05 до $95,77 за баррель. Золото подешевело с $1656,30 до $1647,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 928,10 до 922,59 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3752,75 п. до 3901,06 п.

· Главной идеей прошедшей недели стало поступление дивидендов «Газпрома», часть из которых вернулась на рынок в виде дополнительной ликвидности. Благодаря новым деньгам и относительно ровному геополитическому фону рынок смог вплотную приблизиться к 50-дневной скользящей, которую мы указывали в качестве первостепенной цели текущего восходящего движения. Конечно, рынок также реагировал на корпоративные события. В начале недели акции «РусАл» активно дорожали на фоне обращения в Высокий суд Лондона по поводу управленческих решений главы ГМК «Норникель» Владимира Потанина. Данный шаг на рынке рассматривают в качестве действия, которое может продлить акционерное соглашение и выплату дивидендов в прежнем объёме. Уже во вторник начали поступать дивиденды «Газпрома» на брокерские счета, что обусловило весьма сильный подъём индексов. Компания OZON Holdings сообщила о достижении согласия на реструктуризацию держателей более 75% конвертируемых облигаций. X5 Retail отчиталась о достаточно хорошем квартале, но бумага давно не является дешёвой.

· Среду рынок провёл в консолидации и закрыл день снижением. Вполне ожидаемое событие на фоне краткосрочной перекупленности. Segezha может купить активы Ikea в России, что существенно усилит компанию благодаря вертикальной интеграции лесопромышленного бизнеса. Etalon Group ожидаемо слабо отчиталась за III квартал, но всё же компания отмечает некоторое улучшение бизнеса с июля по сентябрь. Четверг принёс вести из США, где рассматривают возможность смягчения лимита цен на российскую нефть, хотя сама идея подобного ограничения не перестаёт быть сомнительной. Банк «Санкт-Петербург» обрадовал инвесторов одобрением программы обратного выкупа на 2,5 млрд рублей. Концовку недели рынок вновь предпочёл провести в консолидации, не решаясь штурмовать 50-дневную скользящую около 2177 пунктов. Совет директоров «ЛУКОЙЛ» решил рекомендовать выплатить дивиденды 537 рублей на акцию из нераспределённой прибыли за 2021 год. В целом, отметим, что российские компании начали постепенно возвращаться к таким действиям, как выплата дивидендов и обратные выкупы. То есть можно говорить, что неопределённость 1-го полугодия постепенно уходит и у инвесторов появляются шансы на более эффективное прогнозирование рыночных событий.

· Рубль предпринимал попытки укрепления в течение всей недели. Естественно, что этому способствовал налоговый период. Однако в пятницу вечером все достижения развеялись на фоне завершения октябрьских платежей в бюджет. ЦБ РФ, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 7,5%. Регулятор отмечает рост проинфляционных рисков, хотя пока они выглядят умеренными. Прогноз по инфляции на конец года был скорректирован до значений 12,0%-13,0%. Соответственно, пока всё укладывается в рамки прежних прогнозов, но, похоже, что цикл смягчения завершён на неопределённую перспективу.

· Внешние рынки продолжают жить темой инфляции и реакции центральных банков на неё. Пока сложно говорить о замедлении темпов роста цен, хотя некоторые признаки уже появляются. Цены на недвижимость в США снижались в июле и августе. Рост ставок привёл к явному охлаждению на рынке жилья. Также усиливаются риски экономического спада, что беспокоит регуляторов. Банк Канады даже повысил ставку всего на 50 базисных пункта вместо ожидаемых 75. В ЕЦБ повысили ставки на 75 базисных пункта, но одновременно убрали ориентиры по последующим повышениям. То есть европейский регулятор начал проявлять осторожность и планирует действовать с оглядкой на поступающие экономические данные. Кроме макроэкономической статистики охлаждение экономики чувствуется в корпоративной отчётности. Сразу несколько гигантов IT индустрии, включая Microsoft, Alphabet, Amazon, отчитались хуже прогнозов. Однако ухудшение статистики и корпоративной отчётности рынок воспринимает в качестве основания для ожидания более мягкой политики ФРС.

Ключевые события предстоящей недели

· В начале недели ознакомимся с данными по деловой активности в Китае, а днём выйдет статистика по инфляции в еврозоны. Ожидается, что в Китае индекс промышленной активности снизится до 50,0 п. с 50,1 п. Китайская экономика продолжает сдерживаться политикой нулевой терпимости к распространению коронавируса. В октябре пришла новая волна заболеваемости, которая охватила несколько важных экономических центров, включая Ухань. Ожидания по инфляции в еврозоне также далеки от оптимизма. Предполагается, что рост цен ускорится до 10,2% в октябре с 9,9% в сентябре.

· Во вторник Резервный Банк Австралии может повысить ставку на скромные 25 базисных пункта. Также в течение дня будем изучать индексы деловой активности в производстве по различным странам.

· Ключевым событием среды будет итог заседания ФРС. Предполагается, что ставка вновь будет повышена на 75 базисных пункта. Однако для рынка более важным станет риторика американского регулятора. Любые намеки на скорое завершение цикла ужесточения могут быть интерпретированы в качестве повода для дальнейшего восстановления. До этого выйдет статистика от ADP Services, которая может показать создание 190 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономики США. В России, кстати, также выйдет пакет интересной статистики, включая рост реальных зарплат, розничные продажи за сентябрь и безработицу.

· В четверг, кроме индексов деловой активности в сфере услуг различных стран, состоится очередное заседание Банка Англии. От британского регулятора ждут повышения ставки на 75 базисных пункта до 3,0%.

· Россия будет отдыхать в пятницу по случаю Дня народного единства. Ключевым событием заграничного календаря будут данные по безработице в США. Ожидается, что число новых рабочих мест в октябре составит 200 тыс. по сравнению с 263 тыс. в сентябре. Безработица повысится до 3,6% с 3,5% в сентябре. Если же динамика окажется более слабой, то для рынков это будет явным сигналом о приближении паузы в цикле ужесточения денежной политики ФРС.

Деловая активности в Китае существенно замедлилась в октябре

· Китайский юань слабел в понедельник. На прошлой неделе усилия государства и крупных банков позволили юаню укрепиться благодаря валютным интервенциям. Однако сохраняющаяся разница в доходностях и признаки слабости экономики КНР оказывают давление на местную валюту, которая теряет свои позиции уже восьмой месяц подряд. Материковый юань торговался по 7,26-7,28 за доллар. С начала года потери уже составляют около 12,5%, а с начала октября 2%. Свежие индексы деловой активности подтверждают негативное влияние политики нулевой терпимости к распространению коронавируса. Производственный PMI упал в октябре до 49,2 п. с 50,1 п. в сентябре при ожиданиях 50,0 п. В сфере услуг показатель активности провалился до 48,7 п. с 50,6 п. в сентябре при ожиданиях 50,2 п. Из Гонконга приходят вести о том, что местные власти хотят разрешить торговлю крипто активами и крипто ETF.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 27547,49 п. (+1,63%),

· Hang Seng - 14956,80 п. (+0,63%),

· Shanghai Composite - 2904,80 п. (-0,38%).

Спад в Европе и Китае может существенно уронить нефтяной спрос

· Нефть также негативно отреагировала на свежую статистику из КНР. Оба индекса деловой активности указывают на спад, что является прямым поводом для ожиданий более слабого спроса на топливо. Одновременно ожидается спад в Европе на фоне повышения ставок центральных банков и крайне высокой инфляции.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $93,04 (-0,78%),

· WTI - $86 (-0,70%),

· Алюминий - $2203 (-0,38%),

· Золото - $1645,3 (+0,03%).