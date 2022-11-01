«Открытие»: Акции РФ не решились пробить сильное сопротивление в начале короткой из-за праздника недели

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции завершили в символическом минусе торги в понедельник, 31 октября. По итогам октября индекс МосБиржи вырос на 10,7%. Долларовый индекс вырос в октябре на 5,3%.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 166,61 п. (-0,05%), с нач. года -42,8%

· Индекс РТС — 1 111,68 п. (-0,19%), с нач. года -30,3%

Сильного драйвера для продолжения роста российский рынок не имел. А сверху, если судить по рублевому индексу, весомые сопротивления в лице 50-дневной и 100-дневной скользящих средних линий. Неделя, с одной стороны, насыщена корпоративной отчетностью и вполне могла бы быть позитивной. Однако, с другой стороны, неделя короткая из-за празднования в пятницу Дня народного единства. Длинные выходные формируют повышенные риски, поэтому инвесторы проявляют осторожность. Однако мы рассчитываем в ноябре увидеть 2300 пунктов по Индексу Мосбиржи, поэтому в целом позитивно оценивает перспективы последнего месяца осени.

Внешний фон в понедельник также не подставил плечо российским акциям. Умеренная позитивная динамика фондовых площадок в Европе компенсировалась снижением на американском фондовом рынке. Нефть и большинство промышленных металлов (за исключением алюминия) дешевели. Доллар третий день подряд растет в преддверии решения ФРС по ставкам в среду, золото в ответ снижается, разочаровывая инвесторов в акции российских золотодобывающих компаний.

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Главные события дня

Минобороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается.

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году. Добыча нефти в России к 2027 году сократится до 10,1 млн б/с, однако после начнется постепенное восстановление, и в начале 2030-х она вернется на уровень 10,5 млн б/с, прогнозируют в ОПЕК. Отметим, довольно оптимистичные прогнозные оценки.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 5 выросли и 5 снизились по итогам дня.

Аутсайдером дня стал индекс «Металлов и добычи» (-0,8%). В лидерах были акции «Норникеля» и бумаги золотодобытчиков, несмотря на снижение спотовых цен на золото на международном рынке. В лидерах снижения были акции российских сталепроизводителей. В октябре сталевары прилично прибавили в цене около 30% плюс-минус. Сегодня, скорее всего, мы видели фиксацию прибыли, поскольку экономические перспективы сталелитейной отрасли выглядят сейчас, как минимум не радужно.

Лидером роста стал индекс «Информационных технологий» (+1,8%). Все компании сектора в плюсе. В лидерах бумаги «Группы Позитив» после публикации сильного квартального отчета.

Из 40 акций индекса МосБиржи 20 подорожали и 20 подешевели.

61,9 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 33,3 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

· Акции TCS Group возглавили список лидеров в индексе МосБиржи. По итогам минувшей недели бумаги TCSG выглядели несколько недооцененными. Для старта активного роста нужна была не причина, а повод. Поводом могла стать новость о том, что «Тинькофф» запускает сервис продаж автомобилей.

· Акции «Мать и дитя» (MDMG) выросли в понедельник на 0,3%. В ходе сессии котировки достигали максимума с 20 сентября. Согласно опубликованным сегодня операционным результатам, выручка MDMG в III квартале выросла на 3,3% — до 6,44 млрд рублей. Выручка московских госпиталей в III квартале снизилась на 2,8%, но при этом выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 6%.

· Чистая прибыль «Россети Центр» (MRKC) по РСБУ за 9 месяцев выросла на 3,6% и составила 3,57 млрд рублей.

· Чистая прибыль «Россети Московский регион» (MSRS) по РСБУ за 9 месяцев 2022 года сократилась почти на 21% до 11,12 млрд рублей.

«Группа Позитив» опубликовала сильный отчет за 3 кв. 2022 г. Сохраняем рекомендацию «покупать»

Валютный рынок

Рубль укрепился против доллара, евро и юаня.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 89,8 млрд рублей по сравнению с 76 млрд рублей в предыдущий торговый день.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 56,9 млрд рублей против 42,4 млрд рублей в предыдущий день.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 62 млрд рублей против 81,2 млрд рублей в предыдущий день.

Торговые объемы в токсичных валютах выросли, в юане – упали.

Доллар в октябре укрепился к рублю на 5,2%, евро – на 7,4%.

Курс USDRUB все еще проторговывает диапазон между 61 и 62 – разница в 100 копеек. Отсутствие катализаторов для направленной динамики снижает спекулятивную активность краткосрочных игроков, преследующих тактические цели. В целом продолжаем считать, что курс нашел свое равновесное значение.

Диапазон колебаний в ноябре может расшириться до 60–63 руб. за доллар. Рубль в ближайшие дни будет больше обращать внимания на динамику цен на нефть. Если котировки Brent будут способны пробить $100/барр., мы можем увидеть сначала укрепление рубля до 61–60 за доллар, а затем повышение активности импортёров и рост курса до 63 руб. за доллар. Однако, если цены на нефть уйдут ниже $90/барр., рубль будет плавно слабеть относительно американской валюты.

На 19:10 мск:

· EUR/USD — 0,9886 (-0,79%), с начала года -13,1%

· GBP/USD — 1,1496 (-1,02%), с начала года -15,0%

· USD/JPY — 148,62 (+0,69%), с начала года +29,1%

· Индекс доллара — 111,491 (+0,67%), с начала года +16,5%

· USD/RUB (Мосбиржа) — 61,4775 (-0,07%), с начала года -18,2%

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 60,875 (-0,34%), с начала года -28,8%