Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 ноября: 3 265,1499 руб/1 г золота и 38,0900/1 г серебра ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 265,1499 руб.

1 грамм серебра - 38,0900 руб.

1 грамм платины - 1 882,1600 руб.

1 грамм палладия - 3 780,1699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4501 р. (0,56%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,60%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2500 р. (0,07%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 65,7900 р. (1,71%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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