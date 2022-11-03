«Открытие»: Мучения российского рынка с уровнями сопротивлений продолжаются

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Мучения российского рынка с уровнями сопротивлений продолжаются

· Российский рынок продолжает биться о сильные сопротивления, представленные 50 и 100 дневными скользящими. Если 50-дневная постепенно опускается, то впереди ещё 100-дневная на уровне 2188 пунктов. Также продолжается торговля короткими отрезками. Вчерашние лидеры становятся аутсайдерами. Активность остаётся весьма низкой. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 13,2 млрд рублей по сравнению с 13,3 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2175,40 п. (+0,05%), а индекс РТС - 1111,92 п. (-0,56%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «ФосАгро», ГК «ПИК», «Русгидро», «Роснефть» и привилегированные «Татнефть». Самыми слабыми оказались привилегированные «Транснефть», OZON Holdings, Fix Price, Polymetal и VK Group.

· Совет директоров «ЛУКОЙЛ» вновь радует инвесторов рекомендацией выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев текущего года в размере 256 рублей на акцию. Дата закрытия реестра предложена на 21 декабря. С учётом прежней рекомендации выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлого года общие выплаты в ближайшее время составят 793 рублей на бумагу, что даёт перспективную доходность выше 16%, что явно больше текущих банковских депозитов. Акции отреагировали слабо, повышаясь на четверть процента.

· Бумаги Polymetal теряли более 1,3%. Производство золота за 9 месяцев сократилось на 2% до 1,014 млн унций. Однако в III квартале показатель повысился на 7% до 427 тыс. унций. Производство серебра за этот период упало на 1% до 13,8 млн унций. Однако в III квартале рост уже 10% в годовом выражении до 5 млн унций. В конце III квартала в полной мере возобновились экспортные продажи, что позволяет рассчитывать устранить разрыв между производством и продажами до конца года. Polymetal подтвердил план производства до конца года в объёме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, а также ждёт стабильного производства на этом уровне в течение ближайших двух лет. Видимо, рынку всё же не нравится стабильность объёмов выпуска.

· Общим негативом для акций золотодобывающих компаний стало очередное британское разъяснение по поводу запрета импорта российского золота. К ввозу разрешены лишь личные изделия, а под ограничения попадает даже золото, переработанное третьими сторонами. Соответственно, британский рынок ещё больше закрылся от российского золота, но рынки Китая и Индии кратно больше, если говорить о физическом спросе.

· Акции «Самолёт» были аутсайдерами строительного сектора. Компания сообщает о росте продаж первичной недвижимости за девять месяцев на 70% до 125,8 млрд рублей. В физическом выражении продажи выросли на 54%. Денежные поступления выросли на 85% до 127,9 млрд рублей. Прирост средней цены продаваемой недвижимости составил 10% за год, или 165,4 тыс. рублей за квадратный метр.

· Рубль слабел против основных конкурентов, хотя и предпринимал попытки укрепления в начале торгов. Пока движения курса происходят в достаточно узких диапазонах по всем основным валютам. Поэтому текущие движения в пределах 0,5% можно считать рыночным шумом. Лишившись поддержки налогового периода рубль не отправился на ослабление, так как немедленно усилил своё влияние фактор дорожающей нефти. Возможно, что ближе к декабрю давление на рубль немного усилится в связи с предполагаемым европейским эмбарго на поставки российской нефти, но РФ уже активно перестраивает логистику экспорта. В частности, РФ заняла в октябре первое место по поставкам данного сырья в Индию.

· На Forex наблюдалась низкая волатильность. Спекулянты не готовы принимать резкие решения перед заседанием ФРС. Пока нет полной ясности в том, что американский регулятор продолжит настаивать на агрессивном повышении ставки, или всё же начнёт говорить о приближении времени паузы. Доходность 10-летних казначейских обязательств США находилась на уровне 4,045%, то есть значения закрытия накануне.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 111,145 (-0,19%),

· EUR-USD - $0,9898 (+0,13%),

· GBP-USD - $1,1498 (+0,14%),

· USD-JPY - 147,16 (-0,78%),

· USD-RUB – 61,64 (+0,66%),

· EUR-RUB – 60,845 (+0,18%),

· CNY-RUB – 8,425 (+0,33%).

Европейская промышленность охлаждается быстрее ожиданий

· Европейские индексы начинали день незначительным ростом, но затем растеряли все свои достижения. Германская внешняя торговля на спаде. Импорт за сентябрь упал на 2,3%, а экспорт на 0,5%. Активность в германском производственном секторе упала до 45,1 п. по сравнению с 47,8 п. в сентябре при ожиданиях 45,7 п. В еврозоне индекс деловой активности в промышленности также оказался хуже ожиданий. Показатель составил 46,4 п. по итогам октября при ожиданиях 46,6 п.

· Можно говорить лишь о сохранении некоторого оптимизма в акциях банков и здравоохранения. Бумаги Novo Nordisk дорожали на 5% на фоне сильных продаж продукции для диабетиков, что позволило отчитаться лучше ожиданий и улучшить прогнозы на финансовый год. К слову говоря, последствия пандемии таковы, что число заболевших диабетом увеличилось. Пароходная Maersk теряла около 5% своей капитализации на фоне предупреждения о падении спроса на морские контейнерные перевозки.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7180,77 п. (-0,08%),

· DAX - 13335,24 п. (-0,03%),

· CAC 40 - 6318,55 п. (-0,15%).

Производители нефти продолжают испытывать проблемы с обеспечением устойчивого предложения

· Нефть сохраняла прирост, но заметно меньший, чем в утренние часы. Меж тем Венесуэла сократила экспорт нефти в октябре на 25% по сравнению с сентябрём и на 23% по сравнению с октябрём прошлого года. На добычу и внешние поставки негативно влияют проблемы с доступностью и стабильностью электроэнергии, что следует из документации и сообщений PDVSA. Кроме того, в условиях роста мировой санкционной нагрузке у PDVSA также обнаружились проблемы с контрагентами, которые готовы работать в сложившейся ситуации. В сентябре добыча в Венесуэле упала до 0,67 млн бар. в сутки. Соответственно, если октябрьский экспорт сократился при одновременном сокращении складских запасов, то падение могло оказаться больше, чем на четверть.

· Утреннюю поддержку нефти обеспечивали две главные новости. Во-первых, согласно данным API, на неделе до 28 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,53 млн бар. при ожиданиях роста на 0,27 млн бар. Кроме того, в Wall Street Journal прошла новость о том, что США предупредили о неизбежной скорой прямой атаке Ирана по Саудовской Аравии. Целью таких ударов является месть за провоцирование внутренних беспорядков. Пока, естественно, подтверждений данному сообщению не поступало.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $94,77 (+0,13%),

· WTI - $88,41 (+0,05%),

· Алюминий - $2254 (+0,51%),

· Золото - $1660,2 (+0,64%),

· Никель - $24025 (+1,80%).

Американский рынок проявляет осторожность перед решением ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США демонстрировали рост в пределах 0,2% перед стартом торгов в день, когда ФРС примет решение по ставке. При этом волатильность в долларе и казначейских обязательствах была крайне низкой. Главным вопросом в отношении ФРС является не размер текущего повышения, а траектория ставки на обозримое будущее. Как минимум, рынок рассчитывает на сигналы о сокращении шага повышения на последующих заседаниях и достижения плато ставки в начале будущего года.

· Отчёт ADP Services показал, что частный сектор экономики США создал 239 тыс. новых рабочих мест за октябрь, что выше прогноза 190-200 тыс. Соответственно, ожидания в отношении смягчения позиции ФРС могут существенно ослабнуть, а ситуация на открытии торгов ухудшиться.

· Производитель косметики Estee Lauder отчитался лучше ожиданий за последний квартал, но предупреждает о негативном влиянии крепкого доллара и китайских карантинных мер. Последнее отправило акции компании в падение на 11%.