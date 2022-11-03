РСХБ: Доступ к торгам разблокированными ценными бумагами на СПБ Бирже откроют 7 ноября

После консультаций с Банком России и участниками торгов (брокерами) Санкт-Петербургская Биржа на неделю перенесла дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов. Это связано с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов.

Из наименований ценных бумаг, доступных к торгам, были исключены Yandex (ISIN NL0009805522), Ozon (ISIN US69269L1044), Cian (ISIN US83418T1088), HeadHunter (ISIN US42207L1061), Softline Holding PLC (ISIN US83407L2079), X5 Retail Group N.V. (ISIN US98387E2054). Всего список насчитывает 674 наименования, полный перечень доступен по ссылке https://spbexchange.ru/upload/674securities.pdf

Планируемая дата открытия торгов разблокированными ценными бумагами - 7 ноября 2022 года.