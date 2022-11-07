Комментарии «Открытие»: Внешний фон перед началом торгов в России нельзя назвать позитивным Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Начало недели складывается неблагоприятно для российского рынка Внешний фон перед началом торгов в России нельзя назвать позитивным. Рынки в Азии преимущественно растут, но статистика Китая по экспорту и импорту оказалась слабой. Дешевеют нефть и промышленные металлы, что является более важным для будущих доходов российских экспортёров. Поэтому предполагаем, что старт торгов на Московской Бирже будет в минусе. С другой стороны, выходные не принесли каких-либо негативных сюрпризов в сфере геополитики. Некоторые надежды локальных инвесторов могут быть связаны с промежуточными выборами в США 8 ноября, которые обещают победу республиканцам, а это уже надежда на смену внешнего курса США и вероятные послабления в адрес РФ. Итоги предыдущей недели За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2167,70 п. до 2155,92 п., а индекс РТС с 1113,75 п. до 1094,30 п. Пара EUR-USD снизилась с $0,9967 до $0,9961. Пара USD-RUB повысилась с 61,73 до 62,10, а EUR-RUB снизилась с 61,70 до 60,90. Нефть Brent подорожала с $95,77 до $98,57 за баррель. Золото подорожало с $1647,80 до $1684,70 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 922,59 до 906,96 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3901,06 п. до 3770,55 п.

Российский рынок столкнулся с весьма сложной преодолимой проблемой в виде линий сопротивления, представленных 50 и 100 дневными скользящими. Если первую в районе 2173-2175 индекс МосБиржи смог несколько раз преодолеть, то во втором случае останавливался в нескольких пунктах и неизменно откатывался назад. К концу недели импульс к росту почти иссяк, да и риски длинных выходных не способствовали активности покупателей. Одной из главных негативных тенденций прошедших дней были распродажи в секторе металлургии. Неделей ранее бумаги сталеваров активно повышались благодаря своей сильной перепроданности. Однако вести из Китая, да и внутренние тенденции со спросом, не позволяют рассчитывать на восстановление сектора до рыночно привлекательных объёмов продаж. Ещё одним из самых слабых секторов остаются информационные технологии, где падение с начала года превышает 50%. Однако отдельные истории в секторе заслуживают пристального внимания. Например, Positive Technologies сообщила об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев в 6,7 раз, а также о росте выручки на 171%. То есть складывающаяся среда, как минимум, благоприятна для развития компаний в сфере информационной безопасности.

Золотодобывающая «Полюс» отчиталась об убытках. Другой золотодобытчик Polymetal отчитался о снижении производства и преимущественной работе на склад, хотя ситуация начала меняться в III квартале. Плюс к этому Великобритания запретила ввоз российского золота, переработанного третьими странами. Высокая волатильность была в бумагах TCS Group на фоне решения основателя компании Олега Тинькова отказаться от Российского гражданства, что может повлечь за собой ребрендинг. «ЛУКОЛ» не только сильно отчитался, но и порадовал новыми рекомендациями по дивидендам в размере 256 рублей за первые девять месяцев года. С учётом предыдущего решения в ближайшие месяцы акционеры получат 793 рублей на бумагу. «Яндекс» порадовал своей отчётностью, показавшей рост выручки в III квартале на 46%, а также скорректированной чистой прибыли в 3,7 раза. Российский лидер IT индустрии также обещал вернуться к наращиванию инвестиций на развитие.

Рубль провёл волатильную неделю. Ослаб против доллара, но смог отыграть позиции у евро. После 13 дней подряд консолидации в узком диапазоне 61-62 за доллар курс USDRUB покинул этот коридор. Максимум дня в четверг был сформирован на 62,48. Это самое высокое значение за две с половиной недели. К вечеру рубль отыграл потери, но закрытие все равно выше 62,00. Евро вот уже 15 торговых дней подряд не может закрыться уверенно выше нижней или верхней границы диапазона в 200 копеек между 60 и 62 рублями за евро. Вероятно, что в ноябре диапазоны немного расширятся на фоне оживления импорта, но и высокие цены на товары российского экспорта обещают значительный приток валюты.

Главные вопросы внешних рынков остаются прежними. В начале недели расползались слухи о том, что КНР может смягчить подход к своей политике нулевой терпимости в отношении COVID-19. Однако рынок получил официальное опровержение данных ожиданий. Впрочем, к концу недели Китай всё же расщедрился на некие намеки в отношении более гибкой реализации борьбы с COVID-19. ФРС и Банк Англии, как и ожидалось, повысили ставки на 75 базисных пункта. При этом в Банке Англии предупреждают, что ожидания рынка по ставке могут быть несколько завышены. Председатель ФРС Джером Пауэлл, напротив, подчеркнул, что борьба с инфляцией ещё далека от завершения. Соответственно, на этих словах американский рынок устроил повышенную волатильность и резкий разворот вниз, тем более, что доходность 10-летних казначейских обязательств США продолжила обновлять многолетние максимумы. В конце недели свет всё же пробился сквозь мрачные тучи в виде роста американской безработицы до 3,7% в октябре, но пока этого не хватило, дабы сломать негативный настрой инвесторов. Ключевые события предстоящей недели Несколько событий предстоящей недели требуют повышенного внимания. В понедельник мы ознакомимся с данными Китая по внешней торговле за октябрь. Ожидается, что экспорт замедлит рост до 4,3% с 5,7% в сентябре, а импорт увеличится лишь на 0,1% по сравнению с 0,3% в сентябре. Если учитывать сниженные объёмы поставки нефти в условиях частых карантинов, то данный показатель вряд ли должен удивить. Также интересно будет посмотреть на динамику валютных резервов. Ожидается, что международные резервы КНР сократятся до $3,018 трлн с $3,029 трлн. На рынке поговаривают, что Китай активно избавляется от американских казначейских обязательств, или, как минимум, не вкладывается в новые выпуски. Далее в Европе обратим внимание на динамику германской промышленности. Днём выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Впрочем, мы будем ждать вечера, когда в США выйдет очередной отчёт по тенденциям на рынке труда. В последнее время инвесторы весьма внимательно изучают динамику новых вакансий, или иные признаки изменений в сфере занятости.

Вторник также будет интересен с позиции изучения данных по международным резервам Японии. ЦБ страны активно проводил валютные интервенции для стабилизации курса иены, что могло привести к существенному их сокращению. Днём из череды выступлений представителей регулятора мы отдаём предпочтение председателю Национального Банка Швейцарии Джордану. Любые намеки на изменение ставки и прочее могут послужить поводом для высокой волатильности франка. Ночью уже поступит отчёт API и он будет весьма интересным, поскольку у администрации Белого дома США не было столь высокой мотивации манипулировать данными непосредственно перед промежуточными выборами.

Китай в среду сообщит данные по инфляции. Ожидается, что рост потребительских цен замедлился в октябре до 2,5% с 2,8% в сентябре. Цены производителей, напротив, могли упасть на 1,4% по сравнению с ростом на 0,9% в сентябре. То есть подобный расклад предполагает дальнейшее замедление цен и расширение возможностей монетарного стимулирования в КНР. Вечером получим данные от Минэнерго США по запасам, включая стратегические. Наступление более прохладного времени намекает на более активный расход топлива. В России выйдет важная статистика оценки инфляции за октябрь. Предполагается, что инфляция замедлилась до 13,6% с 13,7% в сентябре.

Основные важные отчёты четверга относятся к США. Естественно, в этот день традиционно публикуются данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Однако на 10 ноября также выпадает публикация отчёта по потребительской инфляции. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен замедлил свой рост в октябре до 6,5% с 6,6% в сентябре. Общий CPI мог снизиться до 8,0% с 8,2% в сентябре. Вряд ли столь слабое замедление вдохновит рынки, но динамика на ослабление инфляции всё же является позитивом.

Великобритания может сообщить в пятницу о падении ВВП за III квартал на 0,5%, а также о падении промышленного производства за сентябрь на 0,2%. Далее Германия уточнит данные по инфляции за октябрь, но изменений первоначальной оценки 10,4% не ожидается. Днём выступит председатель Национального Банка Швейцарии Джордан. И, наконец, вечером выйдет промежуточный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за ноябрь. Глобальные спекулянты продолжают рассчитывать на послабление в Китае вопреки заверениям Пекина Новая неделя в Азии начинается со слабой статистики Китая по внешней торговле. Экспорт в октябре показал негативную динамику, упав в годовом выражении на 0,3% вместо роста на 4,3%, как ожидали аналитики. Импорт упал на 0,7% вместо ожидаемого скромного роста на 0,1%. На этом фоне слабел юань. Впрочем, более значимым оказалось то, что власти КНР вновь подтвердили подход подавления распространения COVID-19 при первых сигналах его проявления. В воскресенье было зарегистрировано 5496 случаев заболеваний, что является максимальным числом с начала мая. Коронавирусные ограничения в КНР отразились на производственных планах Apple, где сообщают, что фабрика Foxconn в Чжэнчжоу работает в урезанном режиме. Тем не менее, глобальные инвесторы сохраняют надежды, что Китай всё же начнёт менять своё отношение к нулевой терпимости на фоне экономических проблем. В Goldman Sachs полагают, что в Шанхае и Гонконге рынок может подняться на 20%, если власти начнут ослаблять политику контроля инфекции. При этом подобный сценарий реализуется задолго до фактического изменения подхода к контролю коронавируса.

В соседней Японии рынок торговался в плюсе. Второй крупнейший производитель стали в стране JFE Holdings объявил о повышении корпоративного прогноза по прибыли, что спровоцировало рост бумаг самой компании, а также акций конкурентов. Напротив, производитель офисного оборудования Ricoh вынужден снизить прогноз из-за стремления компаний сократить арендуемую площадь на фоне желания многих работников исполнять свои обязанности дистанционно. Впрочем, в данной сфере сложно говорить о падении спроса на офисную технику, так как работа дистанционно предполагает оборудование домашнего офисного пространства. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27540,88 п. (+1,25%),

Hang Seng - 16660,12 п. (+3,09%),

Shanghai Composite - 3074,59 п. (+0,12%). Нефть под давлением подтверждения политики нулевой терпимости в отношении COVID-19 в КНР Нефть торговалась в минусе, реагируя на китайские подтверждения приверженности политики нулевой терпимости в отношении коронавируса. Однако на рынке всё же присутствуют некоторые позитивные сигналы. Китай в октябре импортировал 10,16 млн бар. нефти в сутки по сравнению с 9,8 млн бар. в день месяцем ранее. Рост импорта связан с новыми производствами PetroChina и Shenghong Petrochemical. Октябрьский рост импорта помог немного исправить показатель поставок с начала года. Импорт за 10 месяцев составил около 9,93 млн бар. в сутки, или на 2,7% ниже прошлогоднего показателя. За девять месяцев импорт снижался на 4,3%. Естественно, что коронавирусные ограничения продолжают оказывать влияние на динамику спроса, но, похоже, что приближающаяся зима всё-таки делает своё дело. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $97,76 (-0,82%),

WTI - $91,62 (-1,07%),

Алюминий - $2309 (-1,97%),

Золото - $1676,8 (+0,01%). info4

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