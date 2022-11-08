«Открытие»: Отечественные акции дорожают на ожиданиях дивидендных новостей и перспектив изменения политики США после промежуточных выборов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Отечественные акции дорожают на ожиданиях дивидендных новостей и перспектив изменения политики США после промежуточных выборов
- Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня. После небольшой заминки индекс МосБиржи смог пройти 100-дневную скользящую. Спросом пользуются бумаги «Роснефти» на ожиданиях рекомендаций по дивидендам. Схожие ожидания проявляются в бумагах Сбербанка. Подорожавшее золото вернуло интерес к акциям золотодобывающих компаний. Завершение праздничной недели положительно сказалось на активности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 22,5 млрд рублей к середине дня.
- По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2194,56 п. (+1,79%), а индекс РТС - 1131,04 п. (+3,36%).
- Лидерами среди индексных бумаг были «Роснефть», привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, Polymetal, «Сургутнефтегаз». В минусе к экватору основной сессии торговались лишь «Детский Мир» и «ФосАгро».
- Негатив в бумагах «Детского мира» сформировался благодаря сообщениям из самой компании. Компания не планирует объявлять промежуточные дивиденды за 2022 год. Кроме того, совет директоров планирует рассмотреть поэтапную трансформацию в частный бизнес. С одной стороны, подобные устремления могут означать будущую оферту несогласным, но нет никаких гарантий, что она будет по привлекательной цене. В любом случае, рынок негативно отнёсся к планам «Детского Мира».
- Бумаги «Роснефти» среди лидеров на ожиданиях рекомендаций по дивидендам. Совет директоров рассмотрит этот вопрос 11 ноября. В I полугодии чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 13% до 432 млрд рублей. Соответственно, инвесторы вправе рассчитывать на достаточно щедрые выплаты.
- Московская Биржа сообщает, что за октябрь число физических лиц, имеющих брокерские счета на МосБирже, увеличилось на 470,4 тыс. до 22,2 млн. Ими было открыто 37,1 млн счетов. Доля частных инвесторов в сделках с акциями составила 79,3% по итогам месяца. В объёме торгов облигациями их доля составила 23,6%, на спот рынке валюты 26,2%, а на срочном рынке 74,5%.
- Одной из идей текущей волны роста могут быть промежуточные выборы в США. По предварительным опросам на них лидируют республиканцы, которые могут получить большинство, как в палате представителей, так и в сенате. В этом случае внешнеполитическая повестка США имеет шансы на изменение, включая вопросы, касающиеся России. Выборы состоятся уже завтра, а первые результаты появятся в среду 9 ноября.
- Рубль весьма активно укреплял свои позиции против доллара. Данная динамика отражает ситуацию на Forex в минувшую пятницу, когда доллар заметно ослаб на возрождении ожиданий более мягкой позиции ФРС. Меж тем в паре с китайской валютой у рубля были небольшие потери. Импорт из КНР постепенно увеличивается, порождая дополнительный спрос на китайскую валюту. В октябре РФ поставила товары в КНР на $10,23 млрд, а Китай поставил товары на $7,40 млрд. Впрочем, по сравнению с сентябрём китайские поставки немного сократились. Меж тем за 10 месяцев товарооборот РФ и Китая возрос на 33% до $153,93 млрд, что уже превышает показатель за весь 2021 год на уровне $146,8 млрд.
- Доллар продолжил отступление на Forex. Основные потери ему принёс британский фунт стерлингов. Хотя между британскими и американскими облигациями сохраняется разрыв в пользу валюты США. Однако в начале недели доходность по американским обязательствам снижается, а по британским растёт. В четверг в США будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь. Экономисты ожидают некоторое замедление инфляции. Соответственно, рынок закладывает данное событие в проекцию будущей ставки.
По состоянию на 15:25 мск:
- DXY - 110,523 (-0,23%),
- EUR-USD - $0,9969 (+0,08%),
- GBP-USD - $1,1429 (+0,47%),
- USD-JPY - 146,76 (+0,06%),
- USD-RUB – 61,12 (-1,57%),
- EUR-RUB – 60,78 (-0,19%),
- CNY-RUB – 8,422 (+0,18%).
Авиаторы существенно нарастили авиаперевозки за прошедший год
- Торги в Европе начинались с небольших потерь, но затем ситуация улучшилась. Спросом пользуются акции сектора путешествий и гостеприимства. Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (IATA) сообщила, что в сентябре общий трафик вырос на 57%, международный на 122%. Рост наблюдался на всех рынках, но особенно сильный прирост был в азиатско-тихоокеанском регионе. Так, например, бумаги Ryanair прибавляли более 3%, реагируя на рекордную прибыль за I полугодие. С другой стороны, под давлением были производители люксовой продукции. Власти КНР подтвердили на выходных приверженность политики нулевой терпимости в отношении коронавируса. Германия неожиданно сообщила о росте промышленного производства на 0,6% за сентябрь при ожиданиях более скромного повышения на 0,2%.
По состоянию на 15:25 мск:
- FTSE 100 - 7325,15 п. (-0,13%),
- DAX - 13572,62 п. (+0,84%),
- CAC 40 - 6427,02 п. (+0,16%).
Китайский импорт нефти постепенно восстанавливается
- Нефть смогла ликвидировать часть утренних потерь. Частично этому способствует ослабление американского доллара. Кроме того, если общие цифры по торговле Китая в октябре выглядят слабо, то в отношении нефтяного импорта было улучшение. Импорт поднялся до 10,16 млн бар. в сутки, что является максимальным объёмом с мая текущего года. В сентябре закупки составляли 9,8 млн бар. в сутки. Ситуацию можно связать с началом работы НПЗ PetroChina в Гуандуне, а также завода Shenghong Petrochemical в Цзянсу. Улучшился показатель за 10 месяцев. Теперь падение относительно прошлого года составляет 2,7% до 9,93 млн бар. в сутки по сравнению с 4,3% за первые 9 месяцев.
По состоянию на 15:25 мск:
- Brent - $98,09 (-0,49%),
- WTI - $92,02 (-0,64%),
- Алюминий - $2334 (-0,91%),
- Золото - $1679,4 (+0,17%),
- Никель - $23210 (-2,52%).
Американские инвесторы рассчитывают на позитивный эффект промежуточных выборов
- Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,6% в начале дня. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что рынку не стоит ждать резкого разворота в политике ФРС. Однако на декабрьском заседании регулятор уже сможет оценить инфляционную статистику за два месяца. Кроме того, активность покупателей американских акций может быть связана с промежуточными выборами. Рынок чаще растёт после них, чем снижается. К тому же есть вероятность более дружественной политики республиканцев в отношении экономики.