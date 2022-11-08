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«Открытие»: Отечественные акции дорожают на ожиданиях дивидендных новостей и перспектив изменения политики США после промежуточных выборов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Отечественные акции дорожают на ожиданиях дивидендных новостей и перспектив изменения политики США после промежуточных выборов Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня. После небольшой заминки индекс МосБиржи смог пройти 100-дневную скользящую. Спросом пользуются бумаги «Роснефти» на ожиданиях рекомендаций по дивидендам. Схожие ожидания проявляются в бумагах Сбербанка. Подорожавшее золото вернуло интерес к акциям золотодобывающих компаний. Завершение праздничной недели положительно сказалось на активности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 22,5 млрд рублей к середине дня.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2194,56 п. (+1,79%), а индекс РТС - 1131,04 п. (+3,36%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Роснефть», привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, Polymetal, «Сургутнефтегаз». В минусе к экватору основной сессии торговались лишь «Детский Мир» и «ФосАгро».

Негатив в бумагах «Детского мира» сформировался благодаря сообщениям из самой компании. Компания не планирует объявлять промежуточные дивиденды за 2022 год. Кроме того, совет директоров планирует рассмотреть поэтапную трансформацию в частный бизнес. С одной стороны, подобные устремления могут означать будущую оферту несогласным, но нет никаких гарантий, что она будет по привлекательной цене. В любом случае, рынок негативно отнёсся к планам «Детского Мира».

Бумаги «Роснефти» среди лидеров на ожиданиях рекомендаций по дивидендам. Совет директоров рассмотрит этот вопрос 11 ноября. В I полугодии чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 13% до 432 млрд рублей. Соответственно, инвесторы вправе рассчитывать на достаточно щедрые выплаты.

Московская Биржа сообщает, что за октябрь число физических лиц, имеющих брокерские счета на МосБирже, увеличилось на 470,4 тыс. до 22,2 млн. Ими было открыто 37,1 млн счетов. Доля частных инвесторов в сделках с акциями составила 79,3% по итогам месяца. В объёме торгов облигациями их доля составила 23,6%, на спот рынке валюты 26,2%, а на срочном рынке 74,5%.

Одной из идей текущей волны роста могут быть промежуточные выборы в США. По предварительным опросам на них лидируют республиканцы, которые могут получить большинство, как в палате представителей, так и в сенате. В этом случае внешнеполитическая повестка США имеет шансы на изменение, включая вопросы, касающиеся России. Выборы состоятся уже завтра, а первые результаты появятся в среду 9 ноября.

Рубль весьма активно укреплял свои позиции против доллара. Данная динамика отражает ситуацию на Forex в минувшую пятницу, когда доллар заметно ослаб на возрождении ожиданий более мягкой позиции ФРС. Меж тем в паре с китайской валютой у рубля были небольшие потери. Импорт из КНР постепенно увеличивается, порождая дополнительный спрос на китайскую валюту. В октябре РФ поставила товары в КНР на $10,23 млрд, а Китай поставил товары на $7,40 млрд. Впрочем, по сравнению с сентябрём китайские поставки немного сократились. Меж тем за 10 месяцев товарооборот РФ и Китая возрос на 33% до $153,93 млрд, что уже превышает показатель за весь 2021 год на уровне $146,8 млрд.

Доллар продолжил отступление на Forex. Основные потери ему принёс британский фунт стерлингов. Хотя между британскими и американскими облигациями сохраняется разрыв в пользу валюты США. Однако в начале недели доходность по американским обязательствам снижается, а по британским растёт. В четверг в США будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь. Экономисты ожидают некоторое замедление инфляции. Соответственно, рынок закладывает данное событие в проекцию будущей ставки. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 110,523 (-0,23%),

EUR-USD - $0,9969 (+0,08%),

GBP-USD - $1,1429 (+0,47%),

USD-JPY - 146,76 (+0,06%),

USD-RUB – 61,12 (-1,57%),

EUR-RUB – 60,78 (-0,19%),

CNY-RUB – 8,422 (+0,18%). Авиаторы существенно нарастили авиаперевозки за прошедший год Торги в Европе начинались с небольших потерь, но затем ситуация улучшилась. Спросом пользуются акции сектора путешествий и гостеприимства. Международная Ассоциация Воздушного Транспорта (IATA) сообщила, что в сентябре общий трафик вырос на 57%, международный на 122%. Рост наблюдался на всех рынках, но особенно сильный прирост был в азиатско-тихоокеанском регионе. Так, например, бумаги Ryanair прибавляли более 3%, реагируя на рекордную прибыль за I полугодие. С другой стороны, под давлением были производители люксовой продукции. Власти КНР подтвердили на выходных приверженность политики нулевой терпимости в отношении коронавируса. Германия неожиданно сообщила о росте промышленного производства на 0,6% за сентябрь при ожиданиях более скромного повышения на 0,2%. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7325,15 п. (-0,13%),

DAX - 13572,62 п. (+0,84%),

CAC 40 - 6427,02 п. (+0,16%). Китайский импорт нефти постепенно восстанавливается Нефть смогла ликвидировать часть утренних потерь. Частично этому способствует ослабление американского доллара. Кроме того, если общие цифры по торговле Китая в октябре выглядят слабо, то в отношении нефтяного импорта было улучшение. Импорт поднялся до 10,16 млн бар. в сутки, что является максимальным объёмом с мая текущего года. В сентябре закупки составляли 9,8 млн бар. в сутки. Ситуацию можно связать с началом работы НПЗ PetroChina в Гуандуне, а также завода Shenghong Petrochemical в Цзянсу. Улучшился показатель за 10 месяцев. Теперь падение относительно прошлого года составляет 2,7% до 9,93 млн бар. в сутки по сравнению с 4,3% за первые 9 месяцев. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $98,09 (-0,49%),

WTI - $92,02 (-0,64%),

Алюминий - $2334 (-0,91%),

Золото - $1679,4 (+0,17%),

Никель - $23210 (-2,52%). Американские инвесторы рассчитывают на позитивный эффект промежуточных выборов Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,6% в начале дня. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что рынку не стоит ждать резкого разворота в политике ФРС. Однако на декабрьском заседании регулятор уже сможет оценить инфляционную статистику за два месяца. Кроме того, активность покупателей американских акций может быть связана с промежуточными выборами. Рынок чаще растёт после них, чем снижается. К тому же есть вероятность более дружественной политики республиканцев в отношении экономики.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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