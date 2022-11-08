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«Открытие»: Нефть и динамика китайского рынка могут сдержать покупки российских инвесторов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Нефть и динамика китайского рынка могут сдержать покупки российских инвесторов Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, впереди промежуточные выборы в США, которые обещают вполне определённые и даже позитивные изменения, как на рынках, так и в международной политике. С другой, в Китае резко растёт заболеваемость COVID-19, что угрожает новыми карантинами, спадом спроса на российский товарно-промышленный экспорт. Нефть уже торгуется в минусе, что может оказать давление на нефтегазовый сектор РФ и динамику рубля. Поэтому в первой половине торгов на российском рынке будет проявляться осторожность с потенциалом тестирования недавних линий сопротивления, которые превратились теперь в линии поддержки. Надежды на дивиденды и промежуточные выборы в США помогли рынку преодолеть сильную зону сопротивления Российский рынок смог заметно подняться на дивидендных ожиданиях и надеждах на изменение политики США после промежуточных выборов. Среди лидеров дня «Роснефть», от совета директоров которой ждут рекомендаций по дивидендам. Провал дня в бумагах «Детского мира» на планах поэтапного преобразования в частную компанию. Активность была высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 41,425 млрд рублей.

По итогам торгов 7 ноября индекс МосБиржи - 2208,78 п. (+2,45%), а индекс РТС - 1140,78 п. (+4,25%). Лидеры роста на 23:50 мск: Роснефть 356,7 6,48% НЛМК ао 109,92 5,69% СевСт-ао 824 5,37% Сбербанк-п 125,4 5,13% Сбербанк 132 4,97% Лидеры снижения на 23:50 мск: ДетскийМир 61,1 -15,68% ФосАгро ао 6 598 -0,45% 9 отраслевых индексов выросли и лишь сектор потребления показал снижение. Самым сильным сектором оказался металлы и добыча (+3,50%). Сектор потребления упал на 0,35% из-за бумаг «Детского мира».

Инвесторы крайне негативно приняли новости из розничной сети детских товаров «Детский мир». Компания планирует поэтапное преобразование в частную компанию, а также не намерена объявлять рекомендации по промежуточным дивидендам в 2022 году. В теории, подобные планы предполагают будущую оферту несогласным. Однако нет гарантии в том, что она окажется выгодной для акционеров. Как итог, неясность порождает недоверие инвесторов.

Бумаги «Роснефти» были среди лидеров дня. Совет директоров рассмотрит этот вопрос 11 ноября. В I полугодии чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 13% до 432 млрд рублей. Соответственно, инвесторы вправе рассчитывать на достаточно щедрые выплаты. В 2021 году «Роснефть» уже выплачивала промежуточные дивиденды. Тогда они составили 18,3 рублей на акцию за I полугодие.

Лидерство сектора металлов и добычи можно связать с достаточно оптимистичными заявлениями из «Северстали». Согласно презентации директора по продажам «Северстали» Евгения Чернякова, спрос на сталь со стороны энергетического сектора вырос в январе-сентябре на 36%. Также ситуация со спросом в строительном секторе начала улучшаться в конце III квартала. Падение отмечено со стороны машиностроительной отрасли на 21% до 3,4 млн тонн. Основная причина этого приостановка ряда автомобилестроительных производств. В целом, «Северсталь» ожидает рост спроса за весь год со стороны энергетического сектора на 25% до 5,5 млн тонн. Снижение спроса в строительном секторе на 4% до 32,9 млн тонн и в машиностроении на 22% до 4,5 млн тонн.

Одной из идей текущей волны роста могут быть промежуточные выборы в США. По предварительным опросам на них лидируют республиканцы, которые могут получить большинство, как в палате представителей, так и в сенате. В этом случае внешнеполитическая повестка США имеет шансы на изменение, включая вопросы, касающиеся России. Выборы состоятся 8 ноября, а первые результаты появятся в среду 9 ноября.

Рубль укрепился против доллара США, но ослаб против евро и юаня. Объёмы торгов юанем почти сравнялись с объёмами в долларе – 82,08 млрд рублей против 82,38 млрд рублей. Импорт из КНР постепенно увеличивается, порождая дополнительный спрос на китайскую валюту. В октябре РФ поставила товары в КНР на $10,23 млрд, а Китай поставил товары на $7,40 млрд. Впрочем, по сравнению с сентябрём китайские поставки немного сократились. Меж тем за 10 месяцев товарооборот РФ и Китая возрос на 33% до $153,93 млрд, что уже превышает показатель за весь 2021 год на уровне $146,8 млрд.

Доллар оставался под давлением, продолжая динамику пятничных торгов. В США намечаются признаки реального замедления инфляции. Вот и индекс цен на подержанные автомобили (Manheim Used Vehicle Value Index) упал в годовом выражении на 10,6%. Это не гарантирует того, что ФРС откажется от повышения ставки, но всё же факты обнадёживают. Президент ФРБ Атланты Томас Баркин предостерегает рынок от ожиданий резкого разворота в политике регулятора, но всё же говорит о том, что на декабрьском заседании ФРС уже сможет оценить статистику по инфляции за два месяца. Поэтому рост доходностей американских обязательств возобновился, но доллар переключился на поиск риска. Продолжают циркулировать слухи, что Китай всё же смягчит подход к политике нулевой терпимости против коронавируса. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 110,013 (-0,69%),

EUR-USD - $1,0025 (+0,65%),

GBP-USD - $1,1517 (+1,26%),

USD-JPY - 146,54 (-0,09%),

USD-RUB – 61,00 (-1,77%),

EUR-RUB – 60,92 (+0,03%),

CNY-RUB – 8,417 (+0,12%). Инвесторы США рассчитывают на традиционное ралли после промежуточных выборов Американские торги завершились ростом индексов. Три основные идеи доминировали в финансовом пространстве. Во-первых, активы часто дорожают после промежуточных выборов, а перспективы победы республиканцев обещают более дружественную политику Конгресса в отношении экономики. Во-вторых, дополнительные признаки говорят о возможном реальном замедлении инфляции в октябре и ноябре. Цены на подержанные автомобили обвалились на 10,6% в годовом выражении. На рынке недвижимости резко упал спрос, что также будет способствовать снижению цен. И, наконец, появление в прессе слухов о возможных переговорах США и РФ говорят о сокращении рисков глобального обострения.

Кроме того, Wall Street Journal продолжает настаивать на том, что лидеры КНР рассматривают варианты постепенного смягчения политики нулевой терпимости к COVID-19. Однако Пекин пока не устанавливает какие-либо ориентиры во времени. В самом Китае в минувшие выходные была озвучена официальная позиция, которая предусматривает сохранение принципов политики нулевой терпимости в отношении коронавируса. Однако вера рынка в «открытие» Китая столь велика, что даже предупреждение о проблемах с производством новых умных телефонов не помешало бумагам Apple подняться на 0,39%.

Динамика по секторам: Communication Services +1,83%, Energy +1,75%, Technology +1,64%, Health +1,08%, Industrials +1,07%, Financials +0,92%, Consumer Staples +0,88%, Materials +0,79%, Real Estate -0,05%, Consumer Discretionary -0,61%, Utilities -1,93%. По итогам торгов: DJIA - 32827,00 п. (+1,31%),

S&P 500 - 3806,80 п. (+0,96%),

NASDAQ - 10564,52 п. (+0,85%). Оптимизм в отношении «открытия» Китая угасает Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Про Японию можно сказать, что она традиционно следует за динамикой американских индексов. Основное внимание покупателей было сосредоточено на технологичных историях, как, например, рост бумаг производителя оборудования для выпуска полупроводников Tokyo Electron более чем на 3%, или инвестора в технологичные бизнесы SoftBank Group на 4,8%. Лишь два отраслевых индекса из 33 в составе TOPIX снижались. Под давлением были акции железнодорожных компаний на фоне объявления в Осаке более высокого уровня опасности распространения COVID-19. Отметим также динамику японских международных резервов. Они упали за октябрь до $1194,6 млрд с $1238,1 млрд. То есть за месяц Банк Японии потратил $43,5 млрд на поддержку иены через валютные интервенции.

Китайские акции, напротив, дешевели. Чрезмерный оптимизм, связанный с надеждами на послабления политики нулевой терпимости начал истощаться. Под давлением были секторы здравоохранения, товаров широкого потребления и полупроводниковой отрасли. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27887,73 п. (+1,31%),

Hang Seng - 16492,62 п. (-0,62%),

Shanghai Composite - 3057,28 п. (-0,67%). Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Китае оказывает давление на нефтяные котировки Нефть вновь торгуется в минусе. Данная динамика отражает постепенное ослабление надежд на скорое послабление политики нулевой терпимости в отношении коронавируса в Китае. Кроме того, надежды на смягчение позиции регуляторов также не оправдываются. Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард однозначно заявила, что инфляция слишком высокая и это делает необходимым дальнейшее повышение ставки. Соответственно, ближайшие ожидания направлены на высокую вероятность экономического спада в ключевых экономических регионах. Ситуация с коронавирусом в Китае также не позволяет преобладанию спокойствия. 7 ноября в стране было зарегистрировано 7475 новых случаев по сравнению с 5496 случаев днём ранее. Это также максимум с 1 мая. Естественно, что это приводит к немедленному воплощению принципов политики нулевой терпимости. В Пекине резко увеличили число проводимых тестов, а также начали вводить карантинные меры в ряде районов. Дополнительным поводом давления на котировки нефти выступают ожидания роста запасов в США. Согласно предварительным данным опроса Reuters, коммерческие запасы нефти могли увеличиться на 1,1 млн бар. за прошлую неделю. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $97,42 (-0,51%),

WTI - $91,26 (-0,58%),

Алюминий - $2323,5 (-0,58%),

Золото - $1672,2 (-0,49%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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