«Открытие»: Рынок протестировал поддержку и готов возобновить рост

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Рынок протестировал поддержку и готов возобновить рост

· Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня. Однако назвать это разворотом весьма сложно. В целом, ситуация на рынке спокойная за редким исключением в виде очередного обвала бумаг «Детского мира». Активность немного возросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,5 млрд рублей к середине дня по сравнению с 22,5 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2204,64 п. (-0,19%), а индекс РТС - 1142,62 п. (+0,16%).

· Лидерами среди индексных бумаг были МТС, «Интер РАО», X5 Retail Group, «Газпром» и ВТБ. Самыми слабыми оказались «Детский Мир», N+ Group, «Сургутнефтегаз», ММК и «Северсталь».

· Отечественный рынок вновь демонстрирует неспособность к продолжительным периодам роста. После сильного понедельника пришла коррекция, а одними из её главных участников стали металлурги. Впрочем, движение вниз после преодоления сильного сопротивления является вполне логичным. Индекс МосБиржи мог протестировать 100-дневную скользящую на предмет поддержки. Индекс МосБиржи опускался до 2188,22 п., но не дошёл до 100-дневной, которая располагается на уровне около 2182,9 п. То есть поддержка себя проявила и это может быть основанием для возобновления роста при относительно благоприятных внешних условиях.

· Текущий день довольно скуден на важные для рынка корпоративные новости. Однако отметим информацию в американских финансовых СМИ по поводу негласного обращения властей США к своим банкам, дабы те не разрывали окончательно связи с некоторыми ключевыми российскими компаниями. В числе таковых отмечены «Газпром» и «Уралкалий». Официально информация никак не комментируется, но является вполне допустимой.

· Акции «Детского мира» продолжили своё обвальное падение. Планы компании по делистингу с Московской Биржи и преобразованию в частный бизнес явно не понравились инвесторам, так как параметры возможной оферты для несогласных могут быть невыгодными. Падение в первой половине дня было столь сильным, что Московская Биржа приостановила торги акциями и проводила дискретные аукционы. Впрочем, если суммировать падение за два дня, то этого вполне достаточно, чтобы закрыть короткие позиции, или попытаться сыграть на отскок.

· Рубль укреплял свои позиции. Текущий день оказался весьма насыщенным для российской валюты. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина встречалась с депутатами в рамках совместного заседания с комитетами по рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов». Естественно, что было сделано несколько важных заявлений. В частности, регулятор планирует вернуться к нейтральной денежной политике (5,0%-6,0%) в 2025 году. В отношении мировой экономики она сообщила об ухудшении условий, но всё же пока доминирует базовый сценарий, который не предполагает глобальной рецессии. По поводу рубля она также сообщила, что в ЦБ РФ не считают целесообразным искусственное ослабление национальной валюты. Более того, стабильный рубль позволяет решить более эффективно ряд задач, включая перевод международной торговли на национальные валюты. Мы часто писали о том, что в некотором плане рубль сам стал обладать признаками резервной валюты, так как с его помощью можно закупить у России ряд стратегических товаров. Соответственно, в ЦБ также считают необходимым обеспечить стабильность рубля за счёт снижения инфляции, которая остаётся приоритетной заботой регулятора.

· Состояние государственных финансов также не демонстрирует какой-либо необходимости ослабления рубля. Размер Фонда Национального Благосостояния увеличился за октябрь на 5,4% до 11,374 трлн рублей, или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. В прежние времена предполагалось тратить средства ФНБ на развитие при преодолении порога в 7% ВВП. Однако в ноябре 2021 года этот порог был повышен до 10% ВВП.

· Доллар на Forex укреплял свои позиции. Наиболее сильные потери были в британском фунте стерлингов, который накануне весьма сильно укрепился против американского конкурента. В остальном, можно говорить, что глобальный валютный рынок также ждёт итоги американских промежуточных выборов, которые могут существенно изменить политический и экономический климат в Вашингтоне.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 110,295 (+0,27%),

· EUR-USD - $0,9998 (-0,23%),

· GBP-USD - $1,1456 (-0,48%),

· USD-JPY - 146,47 (-0,09%),

· USD-RUB – 60,78 (-0,35%),

· EUR-RUB – 60,72 (-0,33%),

· CNY-RUB – 8,357 (-0,71%).

Инвесторы в Европе консолидируют рынок в ожидании результатов промежуточных выборов в США

· Европейские индексы торговались разнонаправленно. Чуть больше оптимизма в технологичных бумагах. Давление испытывают бумаги базовых материалов, а также нефти и газа, что прямым образом связано с коронавирусной ситуацией в Китае. Бумаги ювелирной Pandora дорожали более чем на 7% после заявления о том, что компания не заметила изменений в поведении покупателей на фоне высокой инфляции. Вероятно, что ювелирная продукция также рассматривается в качестве средства сохранения. Иным образом ожидаются дела у европейских производителей люксовой продукции на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае и принимаемых карантинных мер. Британский застройщик Persimmon потерял более 8% капитализации на заявлениях о падении маржи прибыльности на фоне охлаждения рынка недвижимости.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7290,46 п. (-0,13%),

· DAX - 13581,80 п. (+0,36%),

· CAC 40 - 6416,60 п. (+0,00%).

Коронавирусная волна в Китае негативно влияет на котировки нефти

· Пока в рамках климатической конференции COP27 звучат призывы к нефтяным компаниям и богатым странам раскошелиться на климатические усилия, нефть незначительно дешевела, реагируя на карантинную ситуацию в Китае. Число новых случаев COVID-19 достигло максимума с начала мая. Меры карантинного характера начали применять в Пекине и ряде других промышленных центров. Соответственно, растут ожидания, что ноябрьский нефтяной импорт КНР вновь окажется слабым. Впрочем, даже этого может не хватить, чтобы преодолеть сложившийся дефицит поставок. США, скорее всего, прекратят продажи своих резервов после промежуточных выборов. Европа с 5 декабря отказывается от российской нефти, но далеко не весь её объём может быть быстро перенаправлен на другие рынки. Кроме того, у многих потребителей возникнет соблазн воспользоваться ценовым лимитом, что будет означать прекращение поставок из РФ. Ближайшим событием для рынка нефти станет публикация отчёта API, а затем в среду отчёта Минэнерго США по запасам. Предварительные результаты опроса Reuters указывают на то, что рынок ждёт увеличение коммерческих запасов на 1,1 млн бар. за прошлую неделю.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $97,25 (-0,68%),

· WTI - $90,86 (-1,01%),

· Алюминий - $2318,5 (-0,79%),

· Золото - $1672,8 (-0,46%),

· Никель - $23480 (+0,36%).

Американский рынок может продолжить рост третий день подряд на ожиданиях результатов промежуточных выборов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,2% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Многие американские аналитики указывают, что промежуточные выборы являются одним из исторических чётких сигналов на рост акций. Впрочем, текущие условия немного отличаются тем, что ФРС находится в цикле повышения ставки, а экономика начинает явно тормозить. С другой стороны, республиканцы чаще нацелены на реальный сектор, а не на мечты о климатических планах и целях уничтожения базовых отраслей. Кроме того, рынок ждёт ожиданиями статистики по потребительской инфляции за октябрь, которая выйдет 10 ноября. Некоторые признаки указывают на значительное замедление цен. К примеру, индекс цен на подержанные автомобили упал в октябре на 10,6% в годовом выражении. Рынок недвижимости также демонстрирует резкое охлаждение на фоне роста ставок. Соответственно, вся текущая неделя может пройти в непрерывном росте, если совпадут различные позитивные сигналы.