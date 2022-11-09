Комментарии «Открытие»: Ситуация на внешних рынках не обещает большого оптимизма на старте российских торгов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ситуация на внешних рынках не обещает большого оптимизма на старте российских торгов Внешний фон перед началом торгов в России нельзя назвать позитивным. В Азии рынки под давлением негативных прогнозов компаний и продолжающегося роста заболеваний COVID-19 в Китае. Результаты промежуточных выборов в США пока остаются неясными, но одновременно скандальными. Нефть дешевеет на росте запасов в США. В сфере геополитики идея переговорных процессов пока не воспринимается. Соответственно, большинство факторов предлагают сценарий консолидации, или повторного тестирования поддержки индексом МосБиржи. Рубль на негативном внешнем фоне может растерять часть своих достижений предыдущего дня. «Детский мир» помешал росту российского рынка Российский рынок не смог продолжить рост. Частично этому помешали акции «Детского мира», которые продолжили обвальное падение на планах компании по делистингу с Московской Биржи. В остальном, можно говорить, что день оказался вполне позитивным. Ключевая поддержка в виде 100-дневной скользящей была обозначена. В остальном, многие надежды связаны с промежуточными выборами в США, которые могут принести перемены в вашингтонскую политику, включая российское направление. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,767 млрд рублей по сравнению с 41,425 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 8 ноября индекс МосБиржи - 2207,20 п. (-0,07%), а индекс РТС - 1143,05 п. (+0,20%). Лидеры роста на 23:50 мск: Полюс 6 508,5 5,34% Polymetal 307,5 3,89% ВТБ ао 0,02 2,31% VK-гдр 476,2 1,36% МТС-ао 230,45 1,21% Лидеры снижения на 23:50 мск: ДетскийМир 50,44 -17,45% Аэрофлот 25,64 -2,29% ММК 32,29 -1,97% ПИК ао 604,5 -1,48% Роснефть 351,95 -1,33% 4 отраслевых индекса показали рост, а 6 закрыли день с потерями. Самое большое снижение было в секторе потребления (-2,23%) из-за очередного дня провала котировок «Детского мира». Самый сильный рост показал транспортный сектор (+1,67%) благодаря сильному росту акций портовых компаний ДВМП и НМТП.

Акции «Детского мира» стали лидерами снижения не только в индексе МосБиржи, но и среди всех акций московской площадки. Совет директоров «Детского мира» планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Долгосрочные перспективы «Детского мира» и без того вызывали у нас большие вопросы в свете постоянно усиливающейся конкуренции за место под солнцем с крупнейшими универсальными маркетплейсами (речь, в первую очередь, про Ozon и Wildberries). Мы не видим смысла дальше держать бумагу в портфеле, дожидаясь выкупа. Вопрос о реорганизации будет обсуждаться на ВОСА, дата которого пока неизвестна. Выкуп предполагается на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на Московской бирже за 6 месяцев, предшествующих дате направления оферты. Но когда будет объявлена оферта — неизвестно. Известно лишь то, что это будет в следующем году. Какой будет средняя цен за 6 месяцев через полгода или семь, восемь месяцев — неизвестно. «Детский мир» торговался на минимумах 8 ноября на 38% ниже уровней закрытия торгов на прошлой неделе. Затем отскочил почти до 51 руб. Это на 30% ниже, чем в конце прошлой недели. Но не факт, что средневзвешенная цена за 6 месяцев на момент объявления оферты будет лучше. По состоянию на 7 ноября средневзвешенная цена акции «Детского мира» за полгода составила порядка 75 руб. Данный ориентир теперь можно считать верхней границей для котировок компании в обозримой перспективе.

Акции ДВМП сформировали исторический максимум на уровне 42,88 руб. К вечеру отскочили, но все равно закрылись на самом высоком уровне в своей истории — 40,72 руб. Накануне компании опубликовала позитивный отчет по РСБУ за 9 месяцев 2022 г. Чистая прибыль выросла в 12,3 раза до 1,84 млрд рублей. Выручка двукратно подскочила до 5,7 млрд руб. ДВМП — головная компания транспортной группы FESCO, которая FESCO запускает сервис FESCO Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях. Точки продаж и приема грузов будут открыты в «Шереметьево», «Внуково» и в аэропорту Владивостока. Агентские центры продаж уже работают в Шанхае, Гонконге, Дубае и Стамбуле. Взлет акций ДВМП стал драйвером позитивной динамики в бумагах НМТП.

Кроме того, можно вспомнить информацию от «КАМАЗ». В январе-октябре производитель грузовиков увеличил выпуск на 1,5% относительно аналогичного периода год назад. Объём выпуска составил 36040 машинокомплектов. Завод двигателей поставил в октябре 4643 двигателей и силовых агрегатов по сравнению с 4725 единиц год назад. С начала года объём поставки увеличился на 2,2% и составил 39678 единиц. Акции «КАМАЗ» смогли завершить день в плюсе на 0,45%.

Также можно говорить о позитивных тенденциях в банковской сфере. Если на потребительском поле есть определённые сложности, то в корпоративном сегменте дела идут весьма неплохо. Российские банки за 10 месяцев 2022 года увеличили корпоративное кредитование на 9,9%, розничное — на 6,7%, ЦБ ждет сохранения положительной динамики в темпах кредитования, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в ходе совместного заседания комитетов Госдумы.

Глава регулятора также изрядно поддержала отечественную валюту. В частности, ЦБ РФ планирует вернуться к нейтральной денежной политике (5,0%-6,0%) в 2025 году. В отношении мировой экономики она сообщила об ухудшении условий, но всё же пока доминирует базовый сценарий, который не предполагает глобальной рецессии. По поводу рубля она также сообщила, что в ЦБ РФ не считают целесообразным искусственное ослабление национальной валюты. Более того, стабильный рубль позволяет решить более эффективно ряд задач, включая перевод международной торговли на национальные валюты. Мы часто писали о том, что в некотором плане рубль сам стал обладать признаками резервной валюты, так как с его помощью можно закупить у России ряд стратегических товаров. Соответственно, в ЦБ также считают необходимым обеспечить стабильность рубля за счёт снижения инфляции, которая остаётся приоритетной заботой регулятора.

Доллар преимущественно укреплялся в течение дня, но ситуация начала резко меняться на фоне поступления предварительных результатов опросов на выходе с участков. Согласно этим вопросам, республиканцы лидируют на промежуточных выборах. Впрочем, как заявляют демократы, загадочно улыбаясь в телевизионных репортажах, всё может поменяться по мере подсчёта голосов по почте, которых было подано более 30 млн. Если же говорить о текущих прогнозах, то победа республиканцев предполагает более строгий бюджетный подход, а также более дружественный подход к налогам корпораций и развитию внутренней, а не внешней повестке. Поэтому инвесторы и спекулянты рассчитывают на ослабление факторов повышения ставки. На этом фоне 10-летние обязательства США демонстрировали снижение доходности около 8 базисных пункта ближе к 4,13%. Первые результаты выборов начнут поступать уже после 4 часов ночи по московскому времени. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 109,48 (-0,47%),

EUR-USD - $1,0077 (+0,56%),

GBP-USD - $1,1536 (+0,22%),

USD-JPY - 145,57 (-0,7%),

USD-RUB – 60,995 (-0,01%),

EUR-RUB – 60,95 (+0,05%),

CNY-RUB – 8,372 (-0,53%). Американский рынок рассчитывает на разрушение демократического консенсуса в Вашингтоне Индексы США завершили торги вторника в плюсе. Надежды рынка связаны с результатами прошедших промежуточных выборов в Конгресс. Предварительные оценки инвестиционных банков говорили о том, что республиканцы имеют все шансы на взятие под контроль, как Палаты представителей, так и сената. Однако реальность может быть иной. В ряде штатов разгорелся настоящий скандал, когда обнаружилось, что до 20% машин для голосования не работают. При этом проблемы наблюдались в округах с явным республиканским доминированием. К утру среды было известно то, что республиканцы, скорее всего, возьмут большинство в Палате представителей, но в отношении сената сохранялась неопределённость. В любом случае, рынок отыгрывал ожидания, а не сигналы о скандалах. Впрочем, даже отсутствие партийного единодушия в различных палатах может быть выгодно рынку, так как будет препятствовать одобрению негативных налоговых инициатив, которые не так давно озвучивали демократы.

Бумаги Take-Two Interactive Software обвалились на 13,68% на фоне ожиданий компании более слабого рынка, задержек с выходом новых видео игр и снижением расходов на развлечения пользователей мобильных платформ. Акции крипто биржи Coinbase Global Inc. Упали на 10,78% на фоне очередной неразберихи среди площадок, торгующих крипто активами. Впрочем, рынок ждал отчётности Disney, которая оказалась и сильной, и слабой одновременно. Рынок отреагировал снижением бумаг на 8% в рамках вечерних торгов. Прибыль составила $0,30 при ожиданиях Wall Street $0,55 на акцию. Выручка $20,15 млрд при ожиданиях $21,24 млрд. При этом Disney+ показал рост подписчиков до 164,2 млн при ожиданиях 160,45 млн. То есть прирост подписчиков услуг потокового видео составил 12,1 млн. Рынку не понравилось то, что глава компании предупредил о замедлении роста числа подписчиков в период октября-декабря.

Динамика по секторам: Materials +1,68%, Technology +0,92%, Industrials +0,86%, Utilities +0,69%, Real Estate +0,65%, Financials +0,59%, Health +0,5%, Communication Services +0,37%, Consumer Staples +0,34%, Energy +0,05%, Consumer Discretionary -0,3%. По итогам торгов: DJIA - 33160,83 п. (+1,02%),

S&P 500 - 3828,11 п. (+0,56%),

NASDAQ - 10616,20 п. (+0,49%). Nintendo и поставщик компонентов для Apple напугали сигналами снижения продаж В отличие от США азиатские рынки снижались. Главной историей потерь на Японском рынке стали бумаги производителя игровых консолей и видео игр Nintendo. Бумаги компании провалились почти на 7% после снижения прогноза продаж. Однако самым слабым был энергетический сектор. Сильными результатами порадовал производитель мотоциклов Suzuki, чьи акции поднялись почти на 4%. В соседнем Китае также доминировали продавцы. Инфляция в Китае замедлилась до 2,1% в октябре с 2,8% в сентябре. Цены производителей Китая упали за год на 1,3% по сравнению с ростом на 0,9% в сентябре. С одной стороны, признаки дефляции являются поводом для монетарных стимулов, а, с другой, указывают на проблемы в экономике. Под давлением были акции интернет компаний и производителей солнечных батарей. Поставщик компонентов для производства электроники Goertek сообщил о приостановке заказов от одного из заокеанских клиентов, что немедленно привело к обвалу акций компании на 10%. Компания также поставляет компоненты для Apple. С другой стороны, снижение инфляции позитивно сказалось на секторе недвижимости в Гонконге, где он демонстрировал рост более 5%. Если же говорить о результатах американских промежуточных выборов, то для Китая победа республиканцев может оказаться более негативным событием, если учитывать заявления лидера республиканцев Дональда Трампа и других представителей партии об усилении торгового давления на КНР в случае победы. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27721,78 п. (-0,54%),

Hang Seng - 16349,02 п. (-1,26%),

Shanghai Composite - 3052,62 п. (-0,39%). Рост американских запасов помешал росту цены нефти Нефть продолжила снижаться после негативного дня накануне. Согласно статистике API, на неделе до 4 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,618 млн бар. при ожиданиях снижения на 0,7 млн бар. На терминале в Кушинге запасы, напротив, упали на 1,848 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,553 млн бар., а дистиллятов снизились на 1,773 млн бар. Пока примем реакцию рынка в качестве неизбежного действия по отношению к отчёту, но полезно будет взглянуть на динамику стратегических запасов. Что-то подсказывает об их очередном резком сокращении в последней попытке администрации Джо Байдена разыграть топливную карту в рамках промежуточных выборов. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $94,84 (-0,55%),

WTI - $88,31 (-0,67%),

Алюминий - $2370 (-0,08%),

Золото - $1712,3 (-0,22%). info4

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