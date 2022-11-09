Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 ноября: 3 291,5300 руб/1 г золота и 40,5200/1 г серебра ЦБ РФ с 9 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 291,5300 руб.

1 грамм серебра - 40,5200 руб.

1 грамм платины - 1 903,6100 руб.

1 грамм палладия - 3 644,5100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0401 р. (0,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2100 р. (3,08%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,1500 р. (2,10%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 74,5601 р. (2,00%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



