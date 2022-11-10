«Открытие»: Золотодобытчики подросли на росте цен на золото, VK в лидерах снижения перед отчетностью

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 9 ноября.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 166,56 п. (-1,84%), с нач. года -42,8%

· Индекс РТС — 1 113,93 п. (-2,55%), с нач. года -30,2%

Индекс МосБиржи не нашел драйверов для роста в среду. Негативно на настроения инвесторов могли повлиять геополитические новости в контексте ситуации в Херсоне. А также минорная динамика торгов на внешних площадках. Тем не менее мы продолжаем позитивно оценивать перспективы рынка акций РФ с точки зрения притока дивидендной массы, которая может быть реинвестирована. Пока смотрим на коррекцию, как на возможность более выгодного входа в длинные позиции.

Торги в Европе и США были волатильными на фоне ожидания результатов парламентских выборов в США. Американские фондовые индексы уверенно снижались, доходности казначейских облигаций умеренно падали по всей длине кривой. Нефть активно дешевела. Золото было волатильным и отыгрывало изменчивость доллара и доходностей трежерис. На спот-рынке золото подскакивало до максимума с 6 октября, что оказало поддержку акциям российских золотодобывающих компаний. Однако к вечеру доходности снижались, что позитивно для золота, но доллар на Forex начал предпринимать попытки роста. В результате котировки золота вернулись к вечеру на уровни закрытия торгов во вторник.

Внешний фон. Рынки акций развитых стран корректируются накануне завтрашней публикации данных по инфляции в США за октябрь

На 19:10 мск:

· Brent, $/бар. — 93,28 (-2,18%), с нач. года +19,9%

· WTI, $/бар. — 86,70 (-2,49%), с нач. года +15,3%

· Urals, $/бар. — 72,83 (-2,25%), с нач. года -5,2%

· Золото, $/тр. унц. — 1 713,31 (+0,05%), с нач. года -6,3%

· Серебро, $/тр. унц. — 21,34 (-0,04%), с нач. года -7,4%

· Алюминий, $/т — 2 330,50 (-1,75%), с нач. года -17,0%

· Медь, $/т — 8 119,00 (+0,04%), с нач. года -16,5%

· Никель, $/т — 24 450,00 (+1,82%) с нач. года +17,8%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Ключевые новости дня

Мосбиржа запустила премиальные недельные опционы на ликвидные акции, которые будут исполняться каждую среду. Доступны две серии опционов с исполнением через одну и две недели. Торговля такими опционами доступна всем категориям инвесторов. Список опционов на 21 акцию: «АЛРОСА» (ALRS), «Северсталь» (CHMF), Х5 Retail Group (FIVE), «Газпром» (GAZP), «Интер РАО» (IRAO), «ЛУКОЙЛ» (LKOH), ММК (MAGN), «Мечел» (MTLR), «НОВАТЭК» (NVTK), Ozon (OZON), ГК «ПИК» (PIKK), «Полюс» (PLZL), Polymetal (POLY), Сбербанк (SBER, SBERP), «Самолет» (SMLT), «Сургутнефтегаз» (SNGS), TCS Group (TCSG), VK (VKCO), ВТБ (VTBR), «Яндекс» (YNDX).

Новые опционы — расчётные. Они позволяют зарабатывать на колебаниях цен на акции, не приобретая саму бумагу. Лот опциона — одна акция, за исключением опционов на акции «Интер РАО» (100 бумаг) и ВТБ (10 000 бумаг). Новый инструмент, очевидно, ориентирован на новичков и инвесторов с небольшим количеством денежных средств. Ключевое удобство для новичка: базовый актив — акция, а не фьючерс на акцию. Это упрощает понимание ценообразования.

В фокусе

VK (VKCO) 10 ноября может опубликовать финансовые результаты за III квартал 2022 г. В преддверии публикации отчета котировки VKCO росли с начала текущей недели. В среду был сформирован максимум на уровне 485,8 руб. Это трехнедельный пик. Однако к вечеру бумага подешевела и стала лидером снижения в IT-секторе. В предыдущем отчетном квартале выручка компании по МСФО увеличилась на 11% г/г до 32,8 млрд руб. (консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагает увеличение в III квартале на 5,8% г/г до 32,19 млрд руб., то есть замедление темпов роста выручки). Однако скорр. EBITDA снизилась во II квартале на 37% г/г до 4,2 млрд руб. (в III квартале прогнозируется замедление темпов снижения показателя — -15,7% г/г до 7,1 млрд руб.) При этом скорр. чистый убыток во II квартале составил 3,4 млрд руб. Тогда основным драйвером роста выручки стала онлайн-реклама. Рекламная выручка показала рост на 28% г/г до 14,3 млрд руб. Сильная динамика объяснялась перетоком рекламодателей на фоне роста аудитории из-за ухода зарубежных площадок. Однако менеджмент VK, в отличие от «Яндекса», не стал оптимизировать издержки, а наоборот, вложил средства в новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, что в итоге привело к повышению расходов на персонал и маркетинг и, в результате, к сокращению EBITDA и убыткам во втором квартале. Один из ключевых моментов отчета — темпы роста рекламной выручки. У нас в настоящий момент нет инвестидеи по бумагам VK.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов снизились по итогам дня.

Аутсайдером дня стал индекс «Информационных технологий» (-3,2%). В лидерах снижения оказались бумаги VK перед публикацией отчетности. Расписки Softline также просели более чем на 4% (как и VKCO). В секторе в символическом плюсе день завершили только расписки Ozon (OZON) и HeadHunter (HHRU).

Наименьшее снижение продемонстрировал индекс «Металлов и добычи» (-1,1%). В секторе плюсовали акции золотодобывающих компаний: Polymetal (POLY) +3,4%, «Селигдар» (SELG) +2,9%. Также более 1% прибавил «Русал» (RUAL). В лидерах снижения в секторе были акции «ВСМПО-Ависма» (-7,4%). Также подешевели сталевары.

В начале ноября мы комментировали перспективы VSMO. Отмечали, что ни спекулятивный тезис о покупке акций, ни тем более инвестиционный тезис в этой бумаге для нас пока не актуален. В своё время компания утвердила программу выкупа собственных бумаг с рынка, которую, судя по всему, и осуществляла в 2022 г. Учитывая низкую ликвидность акций, этот фактор мог оказывать значительную поддержку котировкам. Но без байбэк акции, вероятно, не смогут демонстрировать устойчивый рост. Это, по всей видимости, мы сейчас и наблюдаем. Акции 9 ноября завершили торги на самом низком уровне с 25 марта.

Из 40 акций индекса МосБиржи 3 подорожали и 37 подешевели.

69,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 54,8 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 35,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

· Акции Сбербанка накануне также достигли трехнедельного максимума, но остаются под давлением последние 2 дня. Котировки вернулись ниже 130 руб. По словам первого зампреда правления банка Кирилла Царёва, который выступал в среду на пресс-конференции «Зеленый день», крупнейший в РФ кредитор не фиксирует ухудшение качества розничного кредитного портфеля, и ситуация развивается в рамках ожиданий. Доля средств физлиц в валюте уже меньше 10%. Возможно, инвесторов несколько расстроили комментарии Царева в отношении рынка ипотеки. «Сбер» прогнозирует снижение выдачи ипотеки в текущем году на 14% г/г. При этом представитель топ-менеджмента банка подчеркнул, что выдача ипотеки в октябре меньше, чем в предыдущем месяце. Царев подтвердил, что кредитор, как сообщалось в начале осени, в 2022 году планирует увеличить объем средств физлиц на 3,5%. У нас есть идея по Сбербанку, цель 156 руб.

· Совет директоров «Татнефти» (TATN) 15 ноября рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, а также о рекомендациях ему о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Дивполитика предполагает выплаты акционерам не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ — в зависимости от того, какая из них больше. Неделю назад «Татнефть» представила бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 г.: чистая прибыль выросла на 49,3% г/г, до 184,087 млрд руб. За I полугодие 2022 г. чистая прибыль по РСБУ была выше, чем по МСФО, и обеспечила дивиденд в 32,71 руб. на акцию. Мы ожидаем, что чистая прибыль по МСФО за III квартал превысит прибыль по РСБУ, поэтому сохраняем прогноз дивиденда (обычка и преф) на 2022 г. в 56,7 руб. на акцию, а прогноз финального дивиденда за 2022 г. — около 24 руб. на акцию. Позитивно, что компания продолжает раскрывать промежуточную отчётность по РСБУ и МСФО и придерживаться дивполитики. Дивидендная доходность по префам на ближайшие 12 месяцев, по нашему прогнозу, составит около 13%. В среднесрочной перспективе мы прогнозируем рост выплат до 75% чистой прибыли по МСФО. У нас есть актуальная инвестидея по префам «Татнефти» (TATNP), цель 434,9 руб.

Валютный рынок

Рубль в среду заметно подешевел против основных конкурентов: доллара, евро и китайского юаня.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 80,7 млрд рублей по сравнению с 80,8 млрд рублей в предыдущий торговый день.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 40,4 млрд рублей против 28,9 млрд рублей в предыдущий день. Это был самый низкий объем с 16 мая.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 68,3 млрд рублей против 69,2 млрд рублей в предыдущий день.

Мы указывали в наших предыдущих комментариях по валютному рынку, что ожидаем расширение в ноябре диапазона колебаний USDRUB. Именно это мы сейчас и наблюдаем. В целом курс близко к равновесному значению, но может снова попытаться уйти выше 62 рублей за единицу валюты США. Тем не менее мы по-прежнему полагаем, что восходящий импульс выше 62,00 задохнется и рубль в рамках ноябрьского налогового периода может протестировать 60 за доллар.

На 19:10 мск:

· EUR/USD — 1,0044 (-0,30%), с начала года -11,7%

· GBP/USD — 1,1404 (-1,21%), с начала года -15,7%

· USD/JPY — 146,11 (+0,30%), с начала года +27,0%

· Индекс доллара — 110,237 (+0,55%), с начала года +15,2%

· USD/RUB (Мосбиржа) — 61,31 (+0,52%), с начала года -18,4%

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 61,37 (+0,69%), с начала года -28,2%