Комментарии «Открытие»: Негативный внешний фон повышает вероятность новой волны снижения на рынке РФ Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Негативный внешний фон повышает вероятность новой волны снижения на рынке РФ Ситуация на внешних рынках до начала торгов в России негативная. Никакой разгромной победы республиканцев на промежуточных выборах в США не случилось, а значит каких-либо перемен в американской политике не будет. Для российских акций это негативный фактор, как и новая волна коронавируса в Китае. Рост заболеваемости приводит к жёстким ограничениям в ряде крупных промышленных центров, что угрожает падением спроса на товары российского экспорта. Под ударом могут быть, как металлурги, так и нефтяники. Соответственно, есть высокий шанс того, что поддержка на уровне 50-дневной скользящей будет сломлена уже в начале дня. Это угрожает новой волной распродаж и движением рынка вниз на 3%-7% в среднесрочной перспективе. Внешний фон и дешевеющая нефть заставили российский рынок упасть Российский рынок снизился по итогам торгов в среду. Индекс Мосбиржи пробил важное сопротивление на уровне 100-дневной средней, но пока смог удержаться на линии 50-дневной. В случае закрытия на дневном графике ниже последнего рубежа обороны можно ожидать новой волны распродаж. Бумаги «Детского мира» попытались устроить отскок, но закрыли день снижением, хотя и не столь масштабным. Под давлением вновь сталевары на фоне ухудшения экономической ситуации в Китае из-за новой волны коронавируса. Активность демонстрирует тенденцию к снижению. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,153 млрд руб по сравнению с 37,767 млрд руб неделей ранее.

По итогам торгов 9 ноября Индекс МосБиржи - 2166,56 п. (-1,84%), а Индекс РТС - 1113,93 п. (-2,55%). Лидеры роста на 23:50 мск: Polymetal 314 2,11% OZON-адр 1 408 0,86% РУСАЛ ао 37,4 0,58% Лидеры снижения на 23:50 мск: ММК 30,79 -4,65% СевСт-ао 785,4 -4,5% НЛМК ао 104,26 -4,45% ВТБ ао 0,02 -3,83% ПИК ао 583,1 -3,54% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Потери более 3% пришлись на сектор информационных технологий (-3,15%) и транспорта (-3,07%).

Акции «ВСМПО-Ависма» оказались среди аутсайдеров, растеряв весь свой рост с начала года. Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», полагает, что просадка котировок является следствием завершения программы обратного выкупа, которая поддерживала бумагу в течение текущего года. Соответственно, при низкой ликвидности отсутствие постоянного покупателя приводит к тому, что акция начинает следовать за рынком. При этом слабость сталеваров можно увязать непосредственно с ситуацией в Китае, где происходит резкий рост заболеваемости COVID-19, что приводит к расширению карантинных мер в большом числе промышленных центров. Единственным светлым пятном в секторе были золотодобывающие компании, представленные, в частности, бумагами Polymetal.

Акции «НОВАТЭК» потеряли 2,9% на новостях об одобрении повышения налога на прибыль для поставщиков СПГ. Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому ставка налога на прибыль для экспортёров СПГ будет повышена до 34%. Текущая ставка равняется 20%. Зачисление налога происходит на паритетной основе для федерального и местного бюджетов, если только власти субъекта РФ не решат её снизить.

Позитивные новости для инвесторов пришли от торговой площадки. Московская Биржа с 9 ноября начинает торги расчётными опционами на срочном рынке. Инвесторам доступны опционы на 21 наиболее ликвидную бумагу. Среди них: «Алроса», «Северсталь», X5 Retail, «Газпром», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», ММК, «Мечел», «НОВАТЭК», OZON Holdings, ГК «ПИК», «Полюс», Polymetal, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ГК «Самолёт», «Сургутнефтегаз», TCS Group, VK Company, ВТБ и «Яндекс». На наш взгляд, это крайне полезные нововведения на Московской Бирже, что позволит реализовывать различные стратегии хеджирования своих позиций во времена повышенной волатильности. Инвесторам доступны две серии опционов с исполнением через одну и две недели. Опционы на акции являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации. При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.

АФК «Система» подтвердила, что рассматривает возможность покупки активов шведской IKEA. Это может существенно усилить вертикальную интеграцию лесопромышленного бизнеса от добычи древесины, её переработки и до создания конечного потребительского продукта.

Рубль слабел на фоне дешевеющей нефти. Кроме того, сигналы из американской политики явно не обнадеживают. Некоторые оптимистичные ожидания связывали с возможной разгромной победой республиканцев на промежуточных парламентских выборах, но аналитика и опросы оказались «бестолковыми» для прогнозирования будущего. Кроме того, негативное влияние на рубль оказывает дешевеющая нефть и возможное падение спроса на сырьевые ресурсы со стороны Китая, который погружается в череду коронавирусных карантинов.

Статистика по российской инфляции оказалась несколько неожиданной. Прогнозировалось, что по итогам октября инфляция замедлится до 13,1%. Однако цифры Росстата показали замедление роста цен до 12,63%. За октябрь рост цен составил 0,18%. Основной вклад в рост цен внесли продовольственные товары, которые вновь начали дорожать.

Американский доллар укреплял свои позиции в вечерние часы. Неопределённость с промежуточными выборами в США возрастала, поскольку демократы могут даже удержать обе палаты в своих руках. На этом фоне прошёл аукцион 10-летних казначейских обязательств США, где была зафиксирована самая высокая доходность с предыдущего цикла ужесточения на уровне 4,14%. Напомним, что предыдущий цикл ужесточения завершился крахом Lehman Brothers. Доходность на предыдущем аналогичном размещении составляла 3,93%. Соответственно, рынок негативно реагирует на перспективу ещё двух лет демократического консенсуса, ожидая продолжения инфляционной политики. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 110,362 (+0,75%),

EUR/USD - $1,0014 (-0,58%),

GBP/USD - $1,1348 (-1,63%),

USD/JPY - 146,54 (+0,62%),

USD/RUB – 61,31 (+0,52%),

EUR/RUB – 61,37 (+0,69%),

CNY/RUB – 8,454 (+0,98%). Промежуточные выборы в США повысили тревожность американского рынка акций Американские торги завершились резким снижением индексов. Рынок сильно не любит неопределённость, но ещё больше он не любит разочарования. Промежуточные выборы в США находятся в подвешенном состоянии, так как предварительные результаты, в отличие от опросов и аналитических прогнозов, не дали ответ на вопрос о победителе. Однозначно можно только сказать, что партия усопших получит одно место в палате представителей. Прочие многочисленные скандалы ещё могут стать предметом для разбирательств, но никакой масштабной победы республиканцев не будет, если они вовсе возьмут где-либо большинство. Соответственно, надежды на дружественный к рынку Конгресс оказались обманутыми.

Президент ФРБ Атланты Томас Баркин добавил негатива, заявив, что ФРС не должна останавливаться в повышении ставки из-за рисков спада, поскольку более сильным риском является ещё более высокая инфляция, что приведёт к необходимости повышать ставку ещё более агрессивно. Рынок облигаций отреагировал негативно на заявления Баркина, но в большей степени отразил отношение инвесторов к перспективе продолжения инфляционной политике демократов. Размещение 10-летних обязательств прошло с доходностью, которую не видели со времен предыдущего цикла ужесточения, который завершился кризисом 2008-2009 годов. Доходность по 2-х летним обязательствам демонстрировала рост почти до 4,75%. На этом фоне распродажам подверглись акции таких технологичных гигантов, как Apple (-3,32%), Amazon (-4,27%), Nvidia Corp. (-5,66%). Акции Disney провалились на 13,16%, поскольку неожиданно сильный рост абонентской базы Disney+ не компенсирует слабость других направлений бизнеса. В акциях Tesla падение на 7,17% на фоне информации о продаже акций почти на $4 млрд основателем Илоном Маском, которого предлагают проверить на предмет сотрудничества с властями других стран.

Динамика по секторам: Energy -4,88%, Consumer Discretionary -3,12%, Technology -2,65%, Communication Services -1,9%, Financials -1,7%, Materials -1,58%, Industrials -1,45%, Consumer Staples -1,13%, Real Estate -1,09%, Health -1,05%, Utilities -0,84%. По итогам торгов: DJIA - 32513,94 п. (-1,95%),

S&P 500 - 3748,57 п. (-2,08%),

NASDAQ - 10353,17 п. (-2,48%). Коронавирусная волна в Китае усиливает негатив на рынках Азиатские рынки также падали по причине слабости акций в США, но и локальные факторы играли свою роль. Китай сообщил о 9005 новых случаев заболеваемости коронавирусом 9 ноября. Еще пару дней назад их число едва превышало 7 тыс. Соответственно, власти резко увеличили объёмы тестирования и масштабы ограничений социальной мобильности. Наиболее сильное падение наблюдалось в акциях оборонных поставщиков и технологичных компаний. В Гонконге сектор технологичных компаний упал почти на 3%. Также потери более 1% были в секторе строительных компаний, так как очередная волна коронавируса явно не способствует активизации продаж недвижимости. В Японии поводом для пессимизма стал новый прогноз Honda Motors, который был повышен, но не дотянул до ожиданий аналитиков. Бумаги Honda упали более чем на 5%, а конкурента Toyota Motors на 1,5%. Акции производителя покрышек Sumitomo Rubber Industries теряли более 12% на фоне снижения корпоративных ожиданий. Это послужило тем, что сектор производителей покрышек оказался худшим среди 33 отраслевых индексов TOPIX. В составе Nikkei 225 самой слабой акцией оказались бумаги Casio Computer на фоне снижения прогноза по финансовым показателям. По состоянию на 8:50 мск: NIKKEI 225 - 27438,48 п. (-1,00%),

Hang Seng - 16028,09 п. (-2,02%),

Shanghai Composite - 3027,69 п. (-0,67%). Американские запасы и китайские карантины давят на котировки нефти Нефть продолжила снижаться, хотя и меньшими темпами, чем накануне. На котировки оказывает давление ситуация в Китае, где спрос на топливо в ноябре может оказаться столь же слабым, как весной из-за карантинных мер. Кроме того, статистика из США также оказалась не в пользу оптимизма. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 4 октября коммерческие запасы нефти выросли на 3,925 млн бар. Запасы бензина упали на 900 тыс. бар., а дистиллятов на 521 тыс. бар. Впрочем, если мы обратим внимание на стратегические резервы, то они упали за отчётную неделю на 3,6 млн бар. То есть рост запасов нефти оказался лишь на уровне около 0,3 млн бар. Добыча в США выросла за неделю на 0,2 млн бар. до 12,1 млн бар. Вероятно, что после промежуточных выборов США прекратят продажу резервов, так как предвыборного смысла в сдерживании цен уже не будет. Соответственно, котировки ещё могут снизиться на фоне слабого китайского спроса, но впереди европейское эмбарго на российскую нефть, которое может убрать с глобального рынка около 1,1 млн бар. нефти из РФ, что отразится на общей доступности сырья. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $92,51 (-0,15%),

WTI - $85,66 (-0,20%),

Алюминий - $2335 (+0,69%),

Золото - $1714,1 (+0,02%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Кризис 2022, прогнозы, последние новости Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой Набиуллина объяснила, почему не стоит искусственно ослаблять рубль Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







