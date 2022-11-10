Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 ноября: 3 295,4600 руб/1 г золота и 40,7400/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 295,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 40,7400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 923,9000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 671,1101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9300 р. (0,12%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,54%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,2900 р. (1,07%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,6000 р. (0,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики
В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой
Набиуллина объяснила, почему не стоит искусственно ослаблять рубль
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги