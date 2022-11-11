«Открытие»: Банковский сектор РФ напоминает о своём дивидендном потенциале

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Банковский сектор РФ напоминает о своём дивидендном потенциале

· Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня. На старте торгов была протестирована поддержка в районе 50-дневной скользящей, а затем уже разворот вверх при существенной поддержке банковских бумаг. Сбербанк (SBER) вернулся к прибыльности в октябре. Также неплохой отчёт опубликовала VK (VKCO). Активность существенно выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 30,7 млрд рублей к середине дня по сравнению с 16,4 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск Индекс Мосбиржи - 2194,59 п. (+1,29%), а Индекс РТС - 1130,95 п. (+1,53%).

· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, TCS Group (TCSG), ВТБ (VTBR) и VK. Самыми слабыми вновь оказались бумаги «Детского мира», а также GlobalTrans (GLTR), «Магнит» (MGNT) и X5 Retail (FIVE).

· Основной оптимизм дня сосредоточен в финансовом секторе на фоне заявлений главы Сбербанка Германа Грефа в рамках форума Finopolis. По его словам, за 10 месяцев Сбербанк заработал 50 млрд рублей по РСБУ. Более того, в октябре финансовая организация вернулась к прежним темпам прибыльности на уровне 122 млрд. Греф также сообщил, что Сбербанк полностью соблюдает все требования к резервам и не намерен пользоваться послаблениями регулятора. Вероятно, что также организация вернётся к практике выплат дивидендов. Соответственно, рынок начал переоценку бумаг банковского сектора с прицелом на потенциальные выплаты акционерам.

· VK Company также порадовала очередным прибыльным кварталом. Чистая прибыль по МСФО в III квартале составила 41,2 млрд руб по сравнению с убытком 2,35 млрд руб год назад. Прирост выручки составил 21% до 24,1 млрд рублей. Столь сильная динамика прибыли частично связана с переоценкой активов. Если же говорить о скорректированном показателе EBITDA, то он повысился на 16% до 9,8 млрд руб.

· Кроме того, Госдума вновь приняла дружественный к инвесторам закон. Сразу в 2 и 3 чтении был одобрен законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ инвесторов высокотехнологичного, инновационного сегмента российской экономики. К таким бумагам относятся акции, облигации российских организаций, инвестиционные паи, но владеть ими нужно не менее года.

· Рубль усиливал свои позиции против основных конкурентов. Логика диапазонной торговли последнего времени предполагает, что на нижней границе коридора активизируются импортёры, а на верхней экспортёры. Соответственно, стоило рублю подобраться ближе к верхней границе, как сразу активизировались продажи экспортных компаний, которые уже не пытаются откладывать реализацию своей выручки на более выгодный момент. Более того, по мере приближения к налоговому периоду продажи валюты могут усилиться.

· Доллар укреплял свои позиции на Forex в ожидании свежих данных по инфляции. Впрочем, также можно говорить о сохранении неопределённости в отношении результатов промежуточных выборов в США. Как минимум, два прошедших в палату представителей демократа почили ещё до выборов. Подсчёт голосов затягивается из-за множества голосований по почте, которые, если судить по прошлым выборам, могут на 90% отдавать предпочтение демократам. Соответственно, рискованные активы под давлением, а доллар в фаворитах. Британский фунт стерлингов укреплялся, игнорируя первую отставку в кабинете Риши Сунака. Дополнительным поводом для покупки доллара служит неразбериха, творящаяся на рынке криптовалют. Проблемы у криптобиржи FTX негативно отражаются на прочих цифровых активах. Bitcoin терял более 8% и торговался на уровне $16400.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 110,757 (+0,27%),

· EUR/USD - $0,9951 (-0,6%),

· GBP/USD - $1,1391 (+0,37%),

· USD/JPY - 146,5 (-0,03%),

· USD/RUB – 61,14 (-0,28%),

· EUR/RUB – 60,79 (-0,93%),

· CNY/RUB – 8,380 (-0,88%).

Европейские инвесторы отыгрывают разноплановые корпоративные прогнозы

· Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Под давлением был сектор недвижимости. Германская компания недвижимости LEG Immobilien снизила свои прогнозы на год, что привело её акции к падению более чем на 6%. С другой стороны, в секторе здравоохранения преобладают покупки. Фармацевтическая AstraZeneca отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал, что также позволило улучшить ожидания на весь год. Германская страховая Allianz отчиталась о росте прибыли на 17% в минувшем квартале, а также ждёт улучшение рынка в дальнейшем. Германская компания по доставке еды Delivery Hero вновь подтвердила планы по достижению операционной прибыли в 2023 году, что привело к росту акций более чем на 10%.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7289,79 п. (-0,09%),

· DAX - 13664,80 п. (-0,01%),

· CAC 40 - 6400,18 п. (-0,47%).

Нефть продолжает дешеветь на фоне китайской волны коронавируса

· Нефть продолжает дешеветь четвертый день подряд. Главным фактором давления остаётся ситуация в Китае, где ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 превысил 9 тыс. человек, что не регистрировалось с апреля. Соответственно, подобная динамика вынуждает китайские власти ограничивать социальную мобильность в ключевых индустриальных центрах. Соответственно, следим дальше за статистикой заболеваемости в Китае, что будет прямым образом отражаться на котировках нефти.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $92,25 (-0,43%),

· WTI - $85,36 (-0,55%),

· Алюминий - $2286 (-1,42%),

· Золото - $1710,5 (-0,19%),

· Никель - $24550 (-0,56%).

Данные по инфляции за октябрь определят дальнейшую динамику американского рынка

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,15% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Основные надежды связаны с предстоящей публикацией данных по потребительской инфляции. Ожидается, что в октябре рост цен замедлился. Во всяком случае на это указывает динамика цен на недвижимость и падение цен на подержанные автомобили. Ожидания по инфляции немного улучшились в последнее время до 7,9% с 8,0%. В сентябре основной показатель CPI демонстрировал рост на 8,2%.

· Рынок также может поддержать кризис на рынке криптовалют. Спасение FTX не состоялось и это может повлечь за собой общий отток капитала из крипто активов.

· Кроме того, остаются неясными результаты промежуточных выборов. Подсчёт голосов по почте может продлиться какое-то время, так как письма всё ещё поступают. Соответственно, у республиканцев нет никакой гарантии, что они смогут получить большинство хотя бы в палате представителей. Плюс к этому крупнейшие организации продолжают объявлять о планах сокращения персонала. В JPMorgan и Morgan Stanley также озаботились этим вопросом.