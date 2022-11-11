Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы «О’КЕЙ» с рекордным объемом 8.5 млрд рублей

9 ноября 2022 года состоялся сбор заявок на облигации Группы «О’КЕЙ» - одной из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания. Эмитентом облигаций выступает ООО «О'КЕЙ Финанс», а также по выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от других компаний Группы: ООО «О'КЕЙ» и АО «Доринда». Выпуск серии 001P-01 имеет срок обращения 10 лет, оферту через 3,5 года, купонный период 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,28%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 11.50%, что соответствует доходности к оферте 12,01%, и увеличить объем размещения до 8.5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов.

Техническое размещение и расчеты запланированы на 14 ноября 2022 года.

Финальный объем выпуска в 8,5 млрд руб. является самым большим в истории Группы «О’КЕЙ» на публичном долговом рынке.

Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие взаимоотношений с Группой «О’КЕЙ» на рынке капитала. Ранее в 2020 году Банк выступал организатором облигаций ООО «О'КЕЙ» объемом 5 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
США больше не рассматривают экономику России как рыночную
Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики
В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги