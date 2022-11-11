Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы «О’КЕЙ» с рекордным объемом 8.5 млрд рублей

9 ноября 2022 года состоялся сбор заявок на облигации Группы «О’КЕЙ» - одной из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания. Эмитентом облигаций выступает ООО «О'КЕЙ Финанс», а также по выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от других компаний Группы: ООО «О'КЕЙ» и АО «Доринда». Выпуск серии 001P-01 имеет срок обращения 10 лет, оферту через 3,5 года, купонный период 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,28%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 11.50%, что соответствует доходности к оферте 12,01%, и увеличить объем размещения до 8.5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов.

Техническое размещение и расчеты запланированы на 14 ноября 2022 года.

Финальный объем выпуска в 8,5 млрд руб. является самым большим в истории Группы «О’КЕЙ» на публичном долговом рынке.

Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие взаимоотношений с Группой «О’КЕЙ» на рынке капитала. Ранее в 2020 году Банк выступал организатором облигаций ООО «О'КЕЙ» объемом 5 млрд руб.