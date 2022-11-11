Россельхозбанк выступил организатором первого выпуска облигаций в юанях для компании агропромышленного комплекса – ПАО «Сегежа Групп»

8 ноября 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 003Р-01R объемом 500 млн юаней со сроком обращения 15 лет, офертой через 3 года, купонным периодом 91 день.

Выпуск облигаций ПАО «Сегежа Групп» является дебютной сделкой на публичном долговом рынке в юанях как для самой компании, так и для всего агропромышленного комплекса России.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 4.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 4.58%. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить финальный купон до 4.15% годовых (доходность к оферте 4.22%).

«Россельхозбанк видит свою роль на рынке капитала в развитии новых инструментов привлечения финансирования для российских компаний из сектора АПК. Группа Сегежа является нашим долгосрочным партнером: ранее мы совместно уже реализовали 5 сделок размещения облигаций общим объемом более 47 млрд руб. Сейчас мы рады быть организаторами дебютного выпуска облигаций компании в юанях» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 10 ноября 2022 года.