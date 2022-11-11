Комментарии «Открытие»: Внешний фон поможет российскому рынку удержать достижения предыдущего дня Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Внешний фон поможет российскому рынку удержать достижения предыдущего дня Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России позитивная. Азиатские индексы растут, реагируя на замедление темпов роста инфляции в США, хотя в самом Китае ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. Нефть дорожает, но по итогам недели понесёт потери. Индекс доллара продолжает снижаться на перспективах близкой паузы в цикле ужесточения политики ФРС. Всё это указывает на то, что в первой половине дня российский рынок попытается продолжить рост. Банковский сектор спровоцировал ралли на российском рынке Российский рынок показал существенный рост, почти отыграв потери предыдущего дня. Существенный вклад внесли бумаги банковского сектора на фоне возрождения дивидендных надежд. Отчётность VK (VKCO) также показала сохраняющийся потенциал активного развития бизнеса. Кстати, активность участников торгов также выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,837 млрд рублей.

По итогам торгов 10 ноября Индекс Мосбиржи - 2210,02 п. (+2,01%), а Индекс РТС - 1150,36 п. (+3,27%). Лидеры роста на 23:50 мск: VK-гдр 502,4 8,28% Сбербанк 136,68 7,37% Сбербанк-п 130,41 7,25% Polymetal 335 6,69% TCS-гдр 2 672 6,01% Лидеры снижения на 23:50 мск: ДетскийМир 48,7 -1,34% GLTR-гдр 280,75 -0,99% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Самый значительный подъём в финансовом секторе (+4,21%). Наименьший рост был в транспортном секторе (+0,24%).

Главный оптимизм дня поступал в виде заявлений с форума Finopolis. Глава Сбербанка (SBER( Герман Греф сообщил, что в октябре Сбер вышел на прежний режим прибыльности, заработав за этот месяц 122 млрд рублей. Это позволило получить прибыль по РСБУ за 10 месяцев на уровне 50 млрд руб. Он также сообщил, что Сбер не видит ограничений для выплаты дивидендов в ближайшие годы. Рынок весьма позитивно принял данные заявления, что отразилось в бурном росте основных бумаг финансового сектора. В TCS Group (TCSG) также не отказались от планов международной экспансии. Алексей Корнилов, эксперт «Открытие Research», главный аналитик «Открытие Инвестиции», рынок акций полагает, что «Сбербанк предоставил очень солидные результаты за первые 10 месяцев и вышел в плюс по чистой прибыли, несмотря на объективное повышенное резервирование из-за реализовавшихся рисков. Особенно хочется отметить, что динамика показателей сильно улучшилась к октябрю. Так, объем выдач кредитов корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года. Также хорошо восстанавливается потребительский сегмент, где с конца второго квартала наметился рост кредитования на фоне снижения ставок в экономике». У нас есть актуальные инвестидеи по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбербанка» (SBER и SBERP) с целями 156 руб. и 148 руб. соответственно, что предполагает потенциал их роста с текущих уровней примерно на 15,5% и 14% соответственно.

VK Company также порадовала очередным прибыльным кварталом. Чистая прибыль по МСФО в III квартале составила 41,2 млрд руб по сравнению с убытком 2,35 млрд руб год назад. Прирост выручки составил 21% до 24,1 млрд рублей, скорректированной 5% до 32,0 млрд руб. Столь сильная динамика прибыли частично связана с переоценкой активов. Если же говорить о скорректированном показателе EBITDA, то он повысился на 16% до 9,8 млрд руб.

Замедление американской инфляции привело к активному росту цены золота. Вслед за этим акции российских золотодобывающих компаний Polymetal (POLY) и «Полюс» (PLZL) ускорили своё повышение на финальном отрезке торгов. С одной стороны, замедление инфляции это негатив для золота, но, с другой, реальные ставки в США остаются отрицательными. Соответственно, у ФРС не будет мотивации действовать слишком агрессивно в вопросе ужесточения денежной политики.

Желающих инвестировать в высокотехнологичные истории поддержала Государственная Дума РФ.

Сразу в 2 и 3 чтении был одобрен законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ инвесторов высокотехнологичного, инновационного сегмента российской экономики. К таким бумагам относятся акции, облигации российских организаций, инвестиционные паи, но владеть ими нужно не менее года.

Также Госдума на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают минимальную планку экспортной цены на слябы, что дает право на применение нулевой ставки акциза на сталь жидкую; увеличивают налог на прибыль до 34% для экспортеров СПГ; увеличивают НДПИ при добыче природного газа, нефти, угля. Документ был внесен в парламент правительством в конце сентября вместе с проектом бюджета на 2023-2025 гг. Документ предусматривает корректировку с 1 августа 2022 года, предельного значения экспортной цены на слябы, при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется. Цена отсечения устанавливается в 30 тыс. рублей за тонну вместо $300. Корректировка позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на жидкую сталь при отрицательной рентабельности.

Рубль укрепил свои позиции, отреагировав на вечернее глобальное ослабление доллара и на сильную внутреннюю статистику. Профицит внешней торговли России в январе-октябре вырос в два раза и составил $257,1 млрд. Соответственно, сильный экспорт продолжает определять избыточное предложение валюты на внутреннем рынке при достаточно скромном спросе со стороны импортёров. Импорт растёт, но даже в прежние спокойные годы российский импорт был ниже экспорта, а негативное воздействие на рубль оказывал отток капитала, который российские компании инвестировали в других странах.

Доллар резко ослаб в вечерние часы. Темпы потребительской инфляции в США замедлились до 7,7% в октябре при ожиданиях 7,9% и 8,2% в сентябре. Core CPI упал до 6,3% в годовом выражении при ожиданиях снижения до 6,5%. Соответственно, резко выросли ожидания того, что ФРС смягчит подход к повышению ставки на декабрьском заседании, тем более, что в ноябре инфляция может продолжить замедление. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 29 базисных пункта до 3,85%. Собственно, падение доходности наблюдалось по всем американским выпускам казначейских обязательств. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 107,89 (-2,33%),

EUR/USD - $1,0195 (+1,84%),

GBP/USD - $1,1715 (+3,22%),

USD/JPY - 141,29 (-3,58%),

USD/RUB – 60,53 (-1,27%),

EUR/RUB – 61,34 (-0,04%),

CNY/RUB – 8,391 (-0,75%). Представители ФРС всё чаще говорят о паузе в цикле ужесточения Торги в США завершились сильным ростом индексов и облигаций на фоне более слабой инфляции в октябре. Индекс потребительских цен показал годовой прирост на уровне 7,7% при ожиданиях 7,9% и 8,2% в сентябре. Core CPI замедлил рост до 6,3% с 6,6% в сентябре. Мы предполагали возможный сюрприз на основе анализа динамики цен на недвижимость, а также падения индекса цен на подержанные автомобили на 10,6% в октябре. Соответственно, инфляция отступает, а это означает менее агрессивный цикл повышения ставки. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер полагает, что ФРС замедлит темпы повышения ставки в ближайшие месяцы и может вовсе остановится в какой-то момент в следующем году. Кстати, он полагает, что регулятор должен взять паузу при достижении ставки значения 4,5%. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли отметила позитивную динамику инфляции, но полагает, что статистики одного месяца мало для надёжного определения динамики. В любом случае, инфляция всё ещё на уровне 7,7%. По её словам, время замедлить темпы повышения ставки пришло, но пока рано говорить о том, где ставка стабилизируется. Ранее она предпочитала уровень около 4,9%, но ставку около 4,55% полагает вполне резонной. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер оказалась самой жёсткой. Она считает, что разговоры о паузе пока преждевременны, так как ставку необходимо повышать, поскольку пока остаётся неясным до какого уровня требуется её повысить и оставлять на высоком уровне, дабы подавить долгосрочные риски инфляции.

Примечательно, что из компонентов Dow Jones лишь McDonald’s завершил день в минусе, а вот 29 других компонентов в плюсе. Акции Salesforce поднялись на 10,2%. Падение доходностей облигаций самым позитивным образом сказалось на технологичных бумагах. Акции Apple поднялись на 8,9%. Отдельно отметим рост акций производителя электромобилей Rivian на 17,44% после отчёта, показавшего убыток меньше ожиданий. Компания также подтвердила свои производственные планы на текущий год.

Динамика по секторам: Technology +8,33%, Real Estate +7,75%, Consumer Discretionary +7,7%, Communication Services +6,32%, Materials +5,55%, Financials +5,13%, Utilities +4,76%, Industrials +4,23%, Health +2,59%, Consumer Staples +2,46%, Energy +2,22%. По итогам торгов: DJIA - 33715,37 п. (+3,70%),

S&P 500 - 3956,37 п. (+5,54%),

NASDAQ - 11114,15 п. (+7,35%). Азиатские рынки позитивно реагируют на перспективы замедления инфляции в США Охлаждение американской инфляции спровоцировало рост азиатских индексов. Китайское политбюро подтвердило приверженность политики нулевой терпимости в отношении COVID-19, но также сообщило о принятии дополнительных 20 мер по повышению эффективности данного подхода. Детали новых решений пока не публикуются. Тем не менее, в Гонконге сектор технологичных компаний начинал торги взрывным ростом на 10%, хотя в последствии темпы роста немного замедлились. Даже сектор застройщиков повышался более чем на 5% в Шанхае и почти на 7% в Гонконге. Негативная динамика наблюдалась лишь в секторе туризма, что вполне укладывается в логику реакции на расширение карантинных мер. Оптимизм в Японии был столь сильным, что бумаги Tokyo Electron подскочили на 9,0% даже после ухудшения корпоративного прогноза. Впрочем, акциям Nikon хватило слабой прибыли за квартал, чтобы провалиться более чем на 8%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 28258,12 п. (+2,96%),

Hang Seng - 17195,86 п. (+6,93%),

Shanghai Composite - 3096,13 п. (+1,98%). Китайская волна коронавируса мешает нефти дорожать Нефть дорожала, но неделю актив завершит с потерями. Главной проблемой остаётся динамика заболеваемости COVID-19 в Китае. Власти КНР сообщили о 10535 новых случаев в четверг по сравнению с 9004 в среду. То есть пока регистрируется весьма активный прирост и это повод для ожиданий более жёстких карантинных мер. В остальном, рынок с тревогой ждёт вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть с 5 декабря. Маршруты доставки сырья существенно изменятся. По некоторым оценкам, увеличение танкерных миль составит более 9 млн. Соответственно, удлинение маршрутов приведёт к возникновению логистического дефицита, но это уже история декабря. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $94,89 (+1,30%),

WTI - $87,66 (+1,38%),

Алюминий - $2362 (+1,50%),

Золото - $1763,6 (+0,56%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Кризис 2022, прогнозы, последние новости США больше не рассматривают экономику России как рыночную Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







