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Курсы валют ЦБ РФ на 13 ноября: 60,2179 руб/доллар США и 61,5416 руб/евро

ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,2179 руб.
  • 1 евро - 61,5416 руб.
  • 10 китайских юаней - 84,4637 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0255 р. (1,67%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5379 р. (0,88%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4181 р. (0,50%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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