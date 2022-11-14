«Открытие»: Российский рынок смог записать прошедшую неделю себе в актив

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2155,92 п. до 2217,44 п., а индекс РТС с 1094,30 п. до 1158,24 п. Пара EUR/USD поднялась с $0,9961 до $1,0355. Пара USD/RUB упала с 62,10 до 60,54, а EUR/RUB поднялась с 60,90 до 62,20. Нефть Brent подешевела с $98,57 до $95,99 за баррель. Золото подорожало с $1684,70 до $1769,60 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 906,96 до 910,12 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3770,55 п. до 3992,93 п.

· Российский рынок смог записать прошедшую неделю себе в актив. Состоялся штурм важной зоны сопротивления, которая затем была опробована на поддержку. Речь идёт о 50 и 100 дневных скользящих. В техническом плане потенциал роста открыт вплоть до 200-дневной скользящей в районе 2500 пунктов. Главными идеями первого торгового дня недели были будущие дивиденды «Роснефти» и надежды на изменение партийной конфигурации американского Конгресса, что обещало некоторые перемены в международной обстановке. Однако в этот день также началась печальная история бумаг «Детского мира», менеджмент которого озвучил планы делистинга с биржи и преобразования акционерного общества в частную компанию. Состоялся двухдневный обвал, который смог затормозиться лишь ниже 50 рублей за бумагу. Падение «Детского мира» продолжилось во вторник, но пока рынок всё же испытывал надежды с выборами в США. В среду стало ясно, что никакого возрождения республиканцев в американской политике допущено не будет, а большинство в какой-либо палате Конгресса стало ставиться под сомнение. Плюс к этому дешёвая нефть нанесла дополнительный удар, а бумаги сталеваров были под давлением из за коронавирусной ситуации в Китае. Индекс МосБиржи смог остановиться лишь на поддержке 50-дневной скользящей.

· Ситуация начала меняться уже в четверг. В. Глава Сбербанка Герман Греф объявил, что финансовая организация смогла показать прибыльность по итогам 10 месяцев. Соответственно, нельзя исключать вероятности возвращения к вопросу дивидендов. Акции финансового сектора немедленно поспешили за флагманом банковской индустрии. VK отчиталась о вполне успешном квартале. И, наконец, заграничные новости поддержали слухами, что Китай всё же начнёт повышать гибкость в применении политики нулевой терпимости к коронавирусу. Плюс инфляция в США замедлилась больше ожиданий, что также обещает смягчение позиции ФРС по дальнейшему ужесточению денежной политики. ЦБ РФ в пятницу объявил о том, что хочет сделать обязательной публикацию отчётности банков по РСБУ, а по МСФО на усмотрение организаций. В пятницу также состоялся отскок в акциях «Детского мира».

· Рубль на прошедшей неделе отражал волатильность внешнего контекста. Россиянин ослаб относительно евро, но укрепился к доллару, который сильно просел после статистики, показавшей более сильное замедление инфляции в октябре. В защиту стабильного курса неожиданно высказался глава Сбербанка Герман Греф. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вовсе сказала, что не стоит искусственно ослаблять рубль, поскольку более стабильный его курс очень востребован нашими торговыми партнёрами. Благодаря этому рубль в виде валютной корзины существенно не меняется, да и сделать это сложно, так как положительное сальдо торгового баланса за десять месяцев вдвое превышает прошлогодний показатель. Федеральный бюджет также оказался профицитным по итогам десяти месяце.

· Из внешних историй выделим три основные. Во-первых, промежуточные выборы в США показали, что никакой республиканской волны не будет. Или так настроено общество, или волшебным образом поддержка демократов сосредоточена в голосах поданных по почте. Более того, под конец недели стало ясно, что сенат останется под контролем демократов, да и большинство в палате представителей всё ещё было под вопросом. Вторая история это китайские дополнительные меры числом 20, которые должны будут повысить гибкость политики нулевой терпимости в отношении коронавируса. Власти КНР сокращают периоды карантина для контактировавших с заболевшими и прибывающих в страну. И, наконец, инфляция в США замедлилась до 7,7% в октябре при ожиданиях 7,9%. Это спровоцировало мощный обвал доллара и доходностей по казначейским обязательствам. Впрочем, есть ещё одна потенциально опасная история с крипто биржей FTX. Структура объявила банкротство, а средства клиентов оказались неожиданно потерянными с подозрением на мошеннические схемы. Событие самым негативным образом отразилось на прочих крипто активах, поставив под сомнение их какую-либо устойчивость и надёжность.

Ключевые события предстоящей недели

· Среди событий понедельника выделим публикацию ежемесячного доклада ОПЕК. Вероятно, что рынок получит подсказки в отношении того, какое решение может быть принято на декабрьской встречи. Прошлое совещание участников соглашения ОПЕК+ завершилось планом сокращения производства на 2 млн бар. в сутки с ноября. Вечером в США выступит вице-председатель ФРС Лейл Брейнард. Вероятно, что она предоставит некую реакцию регулятора на статистику по инфляции за октябрь.

· Япония во вторник может сообщить о росте экономики за III квартал на 0,3%, что уже неплохо, если рассматривать отрицательную динамику ряда других развитых экономик. Резервный Банк Австралии опубликует протокол своего последнего заседания и раскроет детали причин скромного повышения ставки всего на 25 базисных пункта. Однако нас в этот день больше будут интересовать китайские отчёты. Промышленность КНР могла замедлить рост в октябре до 5,2% с 6,3% в сентябре, а розничные продажи могли замедлить рост до 1,0% с 2,5% в сентябре. Впрочем, по последнему мы можем ожидать негативные сюрпризы, так как текущая коронавирусная волна начиналась уже в октябре. Днём выйдет ежемесячный отчёт МЭА. Соответственно, рынок сможет ознакомиться со взглядом на нефтяной баланс уже со стороны потребителей. На вечернем отрезке ознакомимся с публикацией статистики цен производителей США. Ожидается, что базовый PPI остался на уровне 7,2% в октябре.

· Среду вновь начнём с данных из Китая по ценам на жилую недвижимость. В сентябре они снизились и похожая динамика ожидается в октябре. Соответственно, это является негативом для некоторых российских экспортёров. Инфляция в Великобритании могла ускориться в октябре до 10,6% с 10,1% в сентябре. Соответственно, от Банка Англии понадобится дальнейшее повышение ставки, но мы уже знаем критичные её значения выше 4,5%. То есть при таких доходностях индикативных 10-летних обязательств Великобритании начинаются существенные проблемы по широкому кругу кредитов. Розничные продажи в США могли увеличиться за октябрь на 0,9%. Позже вечером Минэнерго США опубликует отчёт по запасам. Кроме того, в этот день выступает президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. В Европе ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

· В четверг уточнят инфляцию в еврозоне, но, по традиции, первоначальная оценка редко пересматривается. То есть рост цен может быть подтверждён на уровне 10,7% в год. На этот день также запланированы выступления представителей ФРС, включая Булларда, Мейстер, Джеферсон и Боумен.

· Япония в пятницу может сообщить об ускорении базовой инфляции в октябре до 3,5% с 3,0% в сентябре. Банк Японии, вероятно, продолжит говорить о сохранении околонулевой ставки, а также будет упорно скупать государственные бонды. Из прочих событий дня отметим лишь выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Китай занялся спасением строительного сектора

· Азиатские рынки в начале недели демонстрируют разнонаправленную динамику. В Китае инвесторы продолжили отыгрывать принятие властями 20 мер по оптимизации политики в отношении коронавируса. Кроме того, в Гонконге сектор недвижимости повышался на 16% к середине дня, а в Шанхае рост сектора составлял почти 6%. Власти КНР приняли 16 конкретных мер поддержки сектора застройки, включая долгосрочные механизмы обеспечения выплат по долгам. То есть текущие проблемы с ликвидностью компаний на фоне падения продаж недвижимости будут решаться с помощью государственных мер. Плюс к этому растут надежды на некоторую геополитическую разрядку, так как запланирована встреча лидеров Китая и США перед началом саммита G20.

· Если говорить о соседней Японии, то там инвесторы реагировали на последствия разорения крипто биржи FTX, поскольку это событие может отразиться на инвестициях SoftBank Group, которая имела долю в этом цифровом проекте. Впрочем, даже без FTX, инвестиционное подразделение Vision Fund отчиталось об убытках третий квартал подряд. Подразделение SoftBank Group потеряло $1,38 трлн иен, хотя сама головная SoftBank отчиталась о прибыльном квартале. Тем не менее, история с вложениями в FTX может иметь неприятные последствия. Плюс в пятницу SoftBank объявила о завершении очередной программы обратного выкупа. Кроме бумаг SoftBank, терявших около 13%, в глубоком минусе почти на 10% были бумаги Olympus на фоне ухудшения прогноза по финансовым показателям и акции производителя цветных металлов Dowa Holdings на фоне сигналов о падении прибыли.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 28026,63 п. (-0,84%),

· Hang Seng - 17706,56 п. (+2,20%),

· Shanghai Composite - 3090,45 п. (+0,10%).

Китайский спрос и грядущее европейское эмбарго толкают цену нефти вверх

· Нефть растёт в начале недели на ожиданиях более высокого спроса в Китае, где приняли послабления в политике нулевой терпимости в отношении коронавируса, а также меры по стабилизации ситуации в строительном секторе. Впрочем, одной из главных проблем рынка в ближайшее время будет европейское эмбарго на поставки российской нефти и потолок цен на неё со стороны организации крупнейших мировых должников G7. Некоторым послаблением выглядят заверения министра финансов США Джанет Йеллен в адрес Индии, которую заверили в возможности покупать сколь угодно много российской нефти, даже по ценам без ограничений, но без участия западных компаний.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $95,51 (-0,50%),

· WTI - $88,43 (-0,60%),

· Алюминий - $2425,5 (-1,54%),

· Золото - $1763,2 (-0,35%).