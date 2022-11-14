Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 3 377,9199 руб/1 г золота и 40,8300/1 г серебра ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 377,9199 руб.

1 грамм серебра - 40,8300 руб.

1 грамм платины - 1 970,9000 руб.

1 грамм палладия - 3 664,9399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5599 р. (0,02%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (2,74%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,6600 р. (0,80%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,5700 р. (1,41%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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