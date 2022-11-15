«Открытие»: «Детский мир» восстанавливается, а русский алюминий не уйдёт с Лондонской биржи металлов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

«Детский мир» восстанавливается, а русский алюминий не уйдёт с Лондонской биржи металлов

· Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня понедельника. Среди лидеров дня сильно перепроданные акции «Детского Мира», хорошо отчитавшейся на прошлой неделе VK и производители алюминия на фоне китайской программы спасения строительной отрасли. Бумаги «Роснефть» в минусе на разочарованиях размера промежуточных дивидендов. Активность средняя. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,4 млрд рублей к середине дня.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2240,59 п. (+1,04%), а индекс РТС - 1163,62 (+0,46%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Детский Мир», VK, N+ Group, «РусАл» и TCS Group. Самыми слабыми оказались «Роснефть», «Русгидро», «Полюс», привилегированные акции «Татнефть» и «Магнит».

· Совет директоров «Роснефти» рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 20,39 руб на акцию. Закрытие дивидендного реестра рекомендовано на 12 января 2023 г. Собрание акционеров предполагается 23 декабря 2022 г. Алексей Кокин, эксперт «Открытие Research», главный аналитик «Открытие Инвестиции», нефтегазовый сектор, комментирует: «Мы ожидали дивиденд за 9 мес. 2022 г. в диапазоне 25–30 руб. Рекомендованный СД промежуточный дивиденд — на 18% ниже нижней границы этого диапазона. Однако мы обратили внимание, что общий объем рекомендованных дивидендов за 9 мес. 2022 г. (включая выплаты по казначейским акциям) равен 216 млрд руб., или 50% от чистой прибыли акционеров «Роснефти» за 6 мес. 2022 г. (432 млрд руб.). Возможно, СД установил дивиденды за 9 мес. исходя из результатов 6 мес., на уровне 50% прибыли в соответствии с дивидендной политикой компании. В этом случае расхождение с нашим прогнозом — только в сроке выплаты, поскольку результат 3 кв. будет учтен в составе финального, а не промежуточного дивиденда, и выплачен летом 2023 г.». То есть разочарование рынка можно считать несколько преждевременным. Если выплаты за II полугодие окажутся сравнимыми, то текущая доходность бумаги превышает 11%, что явно выше любого банковского депозита.

· Чистая прибыль «РусАгро» сократилась за девять месяцев на 96% до 1,337 млрд рублей, или $19 млрд. В III квартале падение прибыли составило 93% до 1,2 млрд рублей. Выручка за девять месяцев выросла на 16% до 182,027 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 15% до 35,371 млрд руб. Рентабельность по скорректированному EBITDA осталась на уровне 19%. Падение прибыли во многом связано с переоценкой биологических активов, ростом долговой нагрузки и увеличением коммерческих расходов. Однако по последнему можно сказать, что сегодня многие компании вынуждены тратить больше для налаживания новых связей и торговых направлений. Соответственно, в дальнейшем ситуация может улучшиться.

· Рост бумаг N+ Group и «РусАл» связан с сообщением о том, что Лондонская биржа металлов (LME) не намерена отказываться от торговли российским алюминием. Соответственно, просьба американской Alcoa об отказе российскому металлу в торговле на LME не была удовлетворена. Собственно, представить это было сложно, так как российский алюминий один из самых дешёвых и «зелёных» в мире.

· Рубль укреплялся против доллара и евро в первой половине дня, но слабел против китайского юаня. Послабления в китайской политике нулевой терпимости в отношении COVID-19 могут положительно сказаться на объёмах импорта товаров из этой страны, как в крупных партиях, так и в формате челночной торговли. То есть мы можем ожидать роста объёмов сделок с китайской валютой. В остальном, всё продолжает определяться торговым балансом и торговыми связями. На текущей неделе также усилится влияние приближающегося налогового периода, что вполне может сформировать движение пары USD/RUB ниже 60,0.

· Меж тем американский доллар восстанавливал потерянные в конце прошлой недели позиции. Индекс доллара повышался более чем на 0,8%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повышалась более чем на 7 б.п., и этого вполне хватило для резкого разворота в иене, которая оказалась одним из главных аутсайдеров дня. То есть, новая волна расширения разрыва доходностей между японскими и американскими бондами вновь грозит волной ослабления иены, которая была сильно перекуплена в последнее время.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 107,037 (+0,82%),

· EUR/USD - $1,0284 (-0,68%),

· GBP/USD - $1,177 (-0,54%),

· USD/JPY - 140,38 (+1,15%),

· USD/RUB – 60,65 (+0,19%),

· EUR/RUB – 62,25 (+0,03%),

· CNY/RUB – 8,543 (+0,83%).

Европейские сырьевые компании надеются на улучшение китайского спроса на фоне программы спасения строительной индустрии

· Европейские индексы демонстрировали осторожный рост. Дорожали акции сектора базовых материалов на ожиданиях, что новая китайская программа из 16 пунктов по поддержке строительной отрасли улучшит глобальный спрос на металлы. Акции фармацевтической Roche упали почти на 4% на новостях о слабой эффективности нового препарата против болезни Альцгеймера по результатам двух циклов испытания. Акции германского оборонного поставщика Rheinmetall дорожали на 3%. Компания согласилась купить испанского производителя патронов и взрывчатых веществ Expal Systems за 1,2 млрд евро. Предполагается, что это позволит компании улучшить позиции при обеспечении государственных закупок, как самой Германии, так и союзнических государств. Также отметим статистику роста промышленного производства в еврозоне на 0,9% за сентябрь при ожиданиях повышения на 0,3%.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7339,45 п. (+0,29%),

· DAX - 14278,49 п. (+0,38%),

· CAC 40 - 6615,89 п. (+0,32%).

Динамика распространения COVID-19 в Китае пугает нефть

· Нефть не смогла удержать утренний оптимизм. Как бы Китай не ослаблял карантинные меры, а динамика заболеваний COVID-19 в этой стране является восходящей. В воскресенье было зарегистрировано 14761 случаев заболеваний по сравнению с 9 тыс. 10 ноября, или 11950 11 ноября. То есть распространение идёт очень высокими темпами и меры смягчения могут быть быстро отменены, если местная медицина начнёт испытывать проблемы с обработкой заболевших.

· Меж тем растут перспективы того, что в ОПЕК+ могут продолжить сокращение производства на декабрьском совещании. Согласно новому ежемесячному докладу ОПЕК, прогноз роста спроса в текущем году сокращён на 100 тыс. бар. До 2,55 млн бар. к суточному потреблению в предыдущий год. В докладе также отмечается, что мировая экономика вступила в период высокой неопределённости. ОПЕК в октябре уже сократила добычу на 210 тыс. в день вместо запланированных 100 тыс. бар. до 29,49 млн бар. в сутки. Министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии заявил, что его страна проявит максимум осторожности в принятии решений.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $95,04 (-0,99%),

· WTI - $87,93 (-1,16%),

· Алюминий - $2438 (-1,04%),

· Золото - $1760,4 (-0,51%),

· Никель - $27550 (+2,32%).

Представители ФРС предостерегают от излишнего оптимизма по ставке

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,2% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Негативно на рынок влияет рост доходностей казначейских обязательств. Однако первопричиной всё же являются заявления представителей ФРС. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынку стоит сосредоточиться на конечной точке повышения ставки, а не на размере шагов, с которыми ФРС к ней придёт. Однако на текущий момент это черта ещё очень далека.