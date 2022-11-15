Комментарии

«Открытие»: Надежды на стимулы в Китае и геополитическое затишье в отношениях с США создают спокойный внешний фон Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Надежды на стимулы в Китае и геополитическое затишье в отношениях с США создают спокойный внешний фон Ситуацию на внешних рынках перед началом торгов в России можно назвать слабо позитивной. Китайские акции дорожают в надежде на стимулы и геополитическое затишье в отношениях с США после переговоров глав государств. Однако в остальном пока сложно говорить о позитиве, так как влияние COVID-19 на китайскую экономику оказалось более разрушительным, а в ноябре ситуация лишь ухудшается, хотя власти КНР всё же повышают гибкость в применении политики нулевой терпимости. Поэтому нефть под давлением из-за негативных ожиданий по китайскому спросу. Соответственно, российский рынок может сосредоточиться на более отдалённых ожиданиях стимулов в КНР, или на непосредственной ситуации с ценами на товары российского экспорта. В любом случае, активного повышения от российских акций не ждём. Отскок в бумагах «Детского мира» и позитив от LME помогли российскому рынку продолжить рост Российский рынок завершил день в плюсе. Новости и перепроданность бумаг «Детского мира» вывели их в лидеры дня. Дивиденды «Роснефти» немного разочаровывают, но общая доходность за год существенно выше банковских депозитов. Российский алюминий останется в Лондоне. Активность нельзя назвать высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,642 млрд руб.

По итогам торгов 14 ноября индекс МосБиржи - 2244,77 п. (+1,23%), а индекс РТС - 1170,05 (+1,02%). Лидеры роста на 23:50 мск: ДетскийМир 64,36 20,3% ПИК ао 626,3 5,35% OZON-адр 1 518,5 4,94% ГМКНорНик 15 456 4,69% TCS-гдр 2 789,5 4,24% Лидеры снижения на 23:50 мск: Роснефть 350,85 -1,71% РусГидро 0,79 -1,03% Полюс 6 682 -0,76% Магнит ао 4 974,5 -0,61% ИнтерРАОао 3,18 -0,5% Два отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 8 показали рост. Снижение наблюдалось в электроэнергетике (-0,1%) и телекоммуникациях (-0,07%). Наиболее сильно вырос сектор строительных компаний (+4,23%) благодаря акциям ГК «ПИК».

Однако главная история всё же случилась в секторе потребления (+1,1%). Бумаги «Детского мира» с начала торгов взяли курс на рост и вырвались в лидеры дня. Уже к вечеру стало известно о том, что оферта для несогласных с реорганизацией, или не участвовавших в голосовании, составит 71,5 руб за бумагу. Совет директоров решил созвать внеочередное собрание акционеров компании 29 декабря текущего года. На ВОСА будет рассмотрены вопросы об утверждении устава в новой редакции, а также о реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью «ДМ». Дата закрытия реестра для участия в собрании - 28 ноября 2022 г. Таким образом, потенциальная доходность с учётом оферты составляет около 10%. Однако мы надеемся, что наши клиенты всё же зафиксировали прибыль от коротких позиций ниже 50 руб за акцию и поучаствовали в последующем отскоке, как мы и предлагали.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 20,39 руб на акцию. Закрытие дивидендного реестра рекомендовано на 12 января 2023 г. Собрание акционеров предполагается 23 декабря 2022 г. Алексей Кокин, эксперт «Открытие Research», главный аналитик «Открытие Инвестиции», нефтегазовый сектор, комментирует: «Мы ожидали дивиденд за 9 мес. 2022 г. в диапазоне 25–30 руб. Рекомендованный СД промежуточный дивиденд — на 18% ниже нижней границы этого диапазона. Однако мы обратили внимание, что общий объем рекомендованных дивидендов за 9 мес. 2022 г. (включая выплаты по казначейским акциям) равен 216 млрд руб., или 50% от чистой прибыли акционеров «Роснефти» за 6 мес. 2022 г. (432 млрд руб.). Возможно, СД установил дивиденды за 9 мес. исходя из результатов 6 мес., на уровне 50% прибыли в соответствии с дивидендной политикой компании. В этом случае расхождение с нашим прогнозом — только в сроке выплаты, поскольку результат 3 кв. будет учтен в составе финального, а не промежуточного дивиденда, и выплачен летом 2023 г.» То есть разочарование рынка можно считать несколько преждевременным. Если выплаты за II полугодие окажутся сравнимыми, то текущая доходность бумаги превышает 11%, что явно выше любого банковского депозита.

Рост бумаг N+ Group и «РусАл» связан с сообщением о том, что Лондонская Биржа Металлов (LME) еще 11 ноября объявила о намерении не отказываться от торговли российским алюминием и другими металлами. Соответственно, просьба американской Alcoa об отказе российскому металлу в торговле на LME не была удовлетворена. Собственно, представить это было сложно, так как российский алюминий один из самых дешёвых и «зелёных» в мире.

"РусАгро" отчиталась за девять месяцев и отчёт явно не порадовал рынок из-за снижения прибыли на фоне коммерческих затрат. Выручка увеличилась на 16% г/г до 182,027 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 15% г/г до 35,371 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сохранилась на одинаковом уровне 19% за 9 месяцев 2022 г. и за 9 месяцев 2021 г. Чистая прибыль составила 1,337 млн руб., снижение на 34 085 млн руб. относительно 9 месяцев 2021 г. Соотношение Чистый долг/ EBITDA (LTM) на 30 сентября 2022 г. равно 1,98x. по сравнению с 1,53х на 31 декабря 2021 г. Иван Авсейко, эксперт «Открытие Research», ведущий аналитик «Открытие инвестиции», рынок акций РФ, комментирует: «Поскольку большой урожай по зерну и подсолнечнику не способствуют росту цен по этим товарам, а укрепившийся рубль является дополнительным негативом для выручки компании, финансовые результаты компании ожидаемо корректируются относительно высокой базы предыдущих кварталов. В дополнение к росту операционных расходов, чистая прибыль «Русагро» сократилась на 93% до 1,1 млрд руб., в первую очередь за счет «неденежных» статей — разовых убытков от нереализованных курсовых разниц и переоценки биологических активов (корректировка на текущую ценовую конъюнктуру сырьевых товаров), что напрямую не связано с бизнес-моделью компании». В целом результаты «Русагро» за III квартал 2022 г. оцениваем как нейтральные, а долгосрочные инвестиционные тезисы — актуальными. Сохраняем рекомендацию «покупать» и целевую цену в 1290 руб.

Рубль незначительно ослаб против евро и доллара, но понёс более существенные потери против китайского юаня. Мы можем отметить, что некоторые послабления в рамках китайской политики нулевой терпимости COVID-19 могут благотворно сказаться на активизации импорта из КНР, включая челночную торговлю. Соответственно, можно ожидать увеличение обычного и параллельного импорта в ближайшее время и роста спроса на китайскую валюту. Также на текущей неделе уже начнёт ощущаться поддержка налогового периода.

Доллар в течение дня укреплял свои позиции на фоне заявлений управляющего ФРС Кристофера Уоллера, что регулятор ещё далёк от завершения своей борьбы с инфляцией. Однако уже к вечеру поступило заявление от вице-председателя ФРС Лейл Брейнард, которая намекнула, что время паузы может наступить скоро, хотя ещё остаётся некоторая работа у регулятора. Слова Брейнард развернули ситуацию на американском фондовом рынке и заметно сократили достижение американской валюты, как и рост доходностей по казначейским обязательствам США. По состоянию на 8.30 мск: DXY - 106,645 (+0,45%),

EUR/USD - $1,0338 (-0,16%),

GBP/USD - $1,1759 (-0,63%),

USD/JPY - 139,82 (+0,76%),

USD/RUB – 60,55 (+0,02%),

EUR/RUB – 62,30 (+0,15%),

CNY/RUB – 8,534 (+0,72%). Американский инвестор пока не верит в скорую паузу цикла ужесточения ФРС Торги в США завершились снижением индексов, хотя в середине дня была предпринята попытка роста на фоне заявлений вице-председателя ФРС Лейл Брейнард. «Вероятно, было бы правильно в ближайшее время переключиться на более скромное повышение ставки, - заявила она, - однако более важным является акцент на том, что мы сделали очень много, но у нас ещё есть необходимая работа». Она также рассказала о фокусе внимания регулятора на потенциальных негативных последствиях чрезмерного ужесточения. Рынок позитивно принял подобие мягкой риторики, но данного позитива хватило не на долго. Примечательно, что Dow Jones подбирался к новому «Бычьему рынку» на расстояние пары процентов, но в последний торговый час выход из риска усилился. Частично в этом виноваты слухи о крахе очередной крипто биржи.

Amazon (-2,28%), согласно публикации the New-York Times, планирует уволить около 10 тыс. сотрудников в качестве плана повышения эффективности. Глава Apple Тим Кук заявил о снижении темпов найма новых сотрудников. Некоторым облегчением для промышленных компаний стали новости от Freeport LNG о возможном продлении ремонтных работ на декабрь, что немедленно привело к снижению цен на природный газ в США. В сфере геополитике глава американского государства встречался с главой Китая и подтвердил приверженность политики «Одного Китая». Сам же Си Цзиньпин подчеркнул, что Тайвань является красной чертой в политике КНР и любой, кто хочет его оторвать от страны нарушит фундаментальные интересы Китая.

Динамика по секторам: Real Estate -2,65%, Consumer Discretionary -1,71%, Financials -1,54%, Utilities -1,26%, Technology -0,97%, Consumer Staples -0,91%, Industrials -0,68%, Energy -0,51%, Communication Services -0,27%, Materials -0,21%, Health +0,03%. По итогам торгов: DJIA - 33536,70 (-0,63%),

S&P 500 - 3957,25 п. (-0,89%),

NASDAQ - 11196,22 п. (-1,12%). Китайские инвесторы рассчитывают на геополитическое затишье Оптимизм пытался сохранить позиции на азиатских площадках. Китайские инвесторы воспринимают встречу глав США и Китая в качестве сигнала геополитического баланса, если не разрядки, хотя, откровенно говоря, попытки Си Цзиньпиня перейти к обсуждению серьёзных вопросов натолкнулись на общие декларативные заявления главы американского государства. Тем не менее, встреча длилась три часа и стороны договорились о более частых контактах. Продолжился отскок технологичных бумаг в Гонконге. В Шанхае сектор полупроводниковой индустрии показал рост более чем 6%. Меж тем рост промышленности КНР замедлился в октябре до 5,0% вместо ожидаемых 5,2% и 6,3% в сентябре, а розничные продажи, как мы и предполагали, сократились в октябре на 0,5% в годовом выражении при ожиданиях экономистов увеличения на 1,0% и 2,5% прироста в сентябре. Соответственно, начавшаяся уже в октябре волна COVID-19 привела к более негативным последствиям. Впрочем, слабая статистика при относительно низкой инфляции также заставляет участников рынка думать о возможных новых стимулах. Во всяком случае, накануне инвесторы отыгрывали новости о программе помощи строительной индустрии из 16 пунктов, включая более длительные сроки погашения долговых обязательств для проблемных застройщиков.

Японский рынок достаточно спокойно перенёс неожиданное падение ВВП в III квартале. Снижение в квартальном выражении составило 0,3% при ожиданиях роста на схожую величину. В годовом выражении падение составило 1,2%. Причины подобной динамики кроются в росте инфляции и слабой иене, которое сказалось на росте импортных издержек. Тем не менее, некоторые сектора выигрывают от сложившейся ситуации разницы в ставках Японии и США. В частности, банковский сектор был среди лидеров дня, показывая рост более 3%. Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial Group предоставили сильную отчётность, в рамках которой отразили сильный внешний спрос на кредиты. Данный факт вряд ли стоит считать удивительным, так как Банк Японии сохраняет политику околонулевой ставки, при том, что инфляция в стране грозит перейти порог в 3%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 28018,00 п. (+0,20%),

Hang Seng - 18250,43 п. (+3,58%),

Shanghai Composite - 3123,83 п. (+1,31%). Китайская волна коронавируса продолжает своё негативное влияние на нефтяные котировки Нефть остаётся под давлением. Основным негативным фактором продолжает работать ситуация с распространением COVID-19 в КНР. Падение розничных продаж и более сильное замедление промышленного производства говорят о том, что влияние новой коронавирусной волны может оказаться более существенным. В годовом выражении нефтепереработка выросла в октябре всего на 0,8% до 13,8 млн бар. В сутки. Однако относительно сентября активность НПЗ сократилась. За десять месяцев нефтепереработка сократилась на 4,5% до 13,35 млн бар. В сутки. С другой стороны, в октябре вырос экспорт нефтепродуктов на 13% до 4,46 млн тонн.

Возможно, что американская статистика немного улучшит настроение на рынке. Предварительные итоги опроса Reuters показали, что участники торгов ждут сокращения американских запасов на 0,3 млн бар. За прошлую неделю. Мы предположим, что продажи из стратегических резервов не проводились, так как их смысл был потерян вместе с завершением промежуточных выборов. Поэтому падение коммерческих запасов может быть более существенным. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $92,66 (-0,52%),

WTI - $85,15 (-0,84%),

Алюминий - $2445 (-0,31%),

Золото - $1775,5 (-0,08%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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