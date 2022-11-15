Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 ноября: 3 416,3899 руб/1 г золота и 41,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 416,3899 руб.

1 грамм серебра - 41,7100 руб.

1 грамм платины - 2 019,5200 руб.

1 грамм палладия - 3 945,8301 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4701 р. (1,14%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (2,16%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,6200 р. (2,47%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 280,8901 р. (7,66%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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