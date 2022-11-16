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Курсы валют ЦБ РФ на 16 ноября: 60,3116 руб/доллар США и 62,6297 руб/евро

ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,3116 руб.
  • 1 евро - 62,6297 руб.
  • 10 китайских юаней - 85,3691 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0866 р. (0,14%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4743 р. (0,76%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0557 р. (0,07%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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