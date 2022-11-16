Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 ноября: 3 430,0100 руб/1 г золота и 41,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 430,0100 руб.

1 грамм серебра - 41,6300 руб.

1 грамм платины - 1 964,2700 руб.

1 грамм палладия - 3 885,8799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6201 р. (0,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,19%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,2500 р. (2,74%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 59,9501 р. (1,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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