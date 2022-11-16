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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 ноября: 3 430,0100 руб/1 г золота и 41,6300/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 430,0100 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,6300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 964,2700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 885,8799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6201 р. (0,40%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,19%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,2500 р. (2,74%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 59,9501 р. (1,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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