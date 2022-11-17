Комментарии

«Открытие»: Динамика COVID-19 в Китае пугает рынки Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Динамика COVID-19 в Китае пугает рынки Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Китай продолжает сообщать об активном росте заболеваемости COVID-19. Соответственно, в аналитическом сообществе заговорили о возможной отмене мер повышения гибкости в применении политики нулевой терпимости к коронавирусу. Эти перспективы негативно сказываются на азиатских индексах и нефти. Представители ФРС намекают на вероятность повышения ставки до 5%. Нефть в минусе, доллар укрепляется. Соответственно, аппетиты к риску снизились. Подобный фон намекает на то, что российский рынок может начать день со снижения. Под давлением будут акции нефтегазового сектора и металлурги из-за опасений слабого спроса в КНР. Геополитика не смутила российских инвесторов Российский рынок смог избавиться от негативного влияния геополитического фона и закрыл день с небольшим ростом. Бумаги «Детского мира» восстанавливали свои позиции на прояснении подробностей предстоящих оферт в связи с реорганизацией бизнеса. Спросом также пользовались бумаги OZON, который накануне предоставил достаточно сильную отчётность. Также активные покупки были в бумагах золотодобывающих компаний, которые реагировали на подорожавшее золото. Активность вновь снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,153 млрд руб по сравнению с 36,552 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 16 ноября Индекс МосБиржи – 2227,19 п. (+0,18%), а Индекс РТС — 1163,59 п. (+0,34%). Лидеры роста на 23:50 мск: ДетскийМир 61,8 4,18% OZON-адр 1 497,5 3,6% FIXP-гдр 351,5 3,08% НЛМК ао 107,12 3,06% TCS-гдр 2 746,5 2,92% Всего три отраслевых индекса показали рост, хотя падающих индексных бумаг не было, а 7 завершили день в минусе. Самые большие потери в секторе строительных компаний (-2,66%), а наиболее уверенный рост в секторе металлов и добычи (+0,2%).

Бумаги «Эталон», ЛСР и «Самолёт» потеряли от 2,03% до 2,2%. Зам. Министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в финансовом ведомстве не видят необходимости новых мер поддержки первичного рынка жилья. Минфин РФ исходит из того, что программа льготной ипотеки под 7% должна будет завершиться 31 декабря текущего года. Продление программы возможно на новых территориях. В любом случае, на фоне падения цен на недвижимость сектор теряет некоторую свою привлекательность.

Главной геополитической темой с вечера вторника остаётся инцидент с падением украинских ракет ПВО на территорию Польши. Данное происшествие Варшава использует в качестве повода для проведения консультаций с союзниками по НАТО в рамках 4-ой статьи договора. Это, конечно, не 5-ая статья, но уже повышение внимательности к любым случайностям. Тем не менее, рынок отыграл новость снижением, но затем оставил её в прошлом, так как громкие заявления пока не привели к каким-либо действиям. Президент США заявил, что, скорее всего, это не российская ракета и непреднамеренный обстрел. После этого тональность освещения события в западных СМИ резко поменялась на более спокойную.

Акции «Детского мира» были среди лидеров дня. Компания дополнительно разъяснила условия добровольной оферты для несогласных с реорганизацией и будущей оферты для прочих акционеров. Цена выкупа бумаг не может быть ниже 71,5 рублей. Если же на выкуп потребуются дополнительные средства, то компания готова пополнить их с помощью заимствований. В этом случае текущая цена акций на Московской Бирже может быть интересной для покупки с целью участия в будущих офертах.

Компания мобильной связи МТС предоставила вполне сильную отчётность. Абонентская база МТС в РФ по итогам III квартала составила 80,2 млн абонентов против 80 млн абонентов во II квартале 2022 года и 79,7 млн абонентов в III квартале 2021 года; Количество клиентов МТС банка составило 3,3 млн, показав рост год к году на 18%; Общее количество абонентов платного ТВ (спутниковое, кабельное, IPTV, OTT) составило 10,1 млн; Количество экосистемных клиентов МТС (используют 2 и более сервиса или услуги различных категорий) достигло 12,8 млн, показав рост год к году на 63%; Чистая прибыль МТС в III квартале сократилась на 25,1%, до 12,3 млрд рублей. «Результаты МТС в отчетном периоде мы оцениваем как очень неплохие, - комментирует Алексей Павлов, PhD, начальник управления «Открытие Инвестиции», главный аналитик по российскому рынку акций. - А с точки зрения абсолютных цифр основные финансовые показатели III квартала стали для оператора лучшими в текущем году. Основными драйверами роста выручки МТС в июле-сентябре вновь стали рост доходов от услуг связи, а также показатели вертикалей финтех и медиа, тогда как с продажами телефонов и аксессуаров в текущем году по-прежнему все грустно. Однако больше всего нас по итогам квартала порадовал очень солидный уровень сгенерированного денежного потока на операционном уровне (CFO), что вместе с сокращением CAPEX вылилось в очень высокий FCF (без учета банковской деятельности) на уровне 23 млрд руб. за три месяца. Учитывая, что и в IV квартале капитальные расходы обещают быть относительно скромными (напомним, что в текущем году из-за ограничений на импорт оборудования основной CAPEX был экстренно смещен в начало года), итоговый FCF по году может оказаться не хуже прошлогоднего показателя, что позволит МТС выплатить дивиденд на уровне 30 руб. на акцию без увеличения долговой нагрузки».

Неплохой рост состоялся в бумагах «Газпром нефти». Совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере 69,78 руб на акцию с датой закрытия дивидендного реестра 30 декабря. Также в «Татнефти» совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за III квартал в размере 6,86 рублей на акцию с датой закрытия дивидендного реестра на 10 января. Можно отметить, что российские компании возвращают интерес инвесторов возобновлением дивидендных выплат. Если в I-II кварталах эта тема чаще озвучивалась в контексте приостановке выплат, то уже в I полугодии ситуация становится более дружественной в отношении акционеров.

Рубль укрепился против доллара и юаня, но ослаб относительно евро. Положительный торговый баланс продолжает определять курс российской валюты. Меж тем на текущей неделе начинает ощущаться поддержка грядущих налоговых платежей. Поскольку наиболее активная внешняя торговля ведётся с Китаем, то основное давление будет направлено на юань. В случае сильного расхождения с внешним курсом китайской валюты относительно доллара и евро мы можем рекомендовать воспользоваться ситуацией для получения прибыли на будущем возвращении кросс-курсов к внешним ориентирам.

ЦБ РФ отмечает в своём информационном бюллетене «Инфляция в регионах», что темпы роста цен замедлились почти во всех регионах страны. Однако ускорился рост цен на услуги, исключая южный федеральный округ. Меж тем, согласно данным Росстата, недельная инфляция ускорилась до 0,06% по сравнению с 0,01% на предыдущей неделе. Однако годовые темпы прироста цен замедлились до 12,4% к 14 ноября.

Совет Федерации одобрил закон о новом бюджетном правиле. Госдума РФ ещё 10 ноября одобрила законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» (№ 201622-8). В рамках принятых изменений, базовые нефтегазовые доходы предлагается установить в абсолютном размере 8 трлн рублей на ближайшую трёхлетку с последующей индексацией. Это соответствует базовой цене на нефть на уровне $60-$65 за баррель. В переходный период 2023-2024 ГГ предполагается общее увеличение расходов федерального бюджета на 2,9 трлн руб и 1,6 трлн руб соответственно.

Отступление доллара на Forex продолжилось вслед за падением доходностей казначейских обязательств. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала более чем на 8 Б.П. ниже 3,70%. Соответственно, сократился разрыв с доходностями других наиболее ликвидных государственных обязательств. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 106,08 (-0,2%),

EUR/USD - $1,0401 (+0,45%),

GBP/USD - $1,1921 (+0,49%),

USD/JPY - 139,37 (+0,12%),

USD/RUB – 60,35 (-0,08%),

EUR/RUB – 62,87 (+0,08%),

CNY/RUB – 8,493 (-0,67%). Представители ФРС обозначили вероятность повышения ставки до 5% Американские индексы закрыли день в минусе. Розничные продажи в США повысились за октябрь на 1,3% при ожиданиях роста на 1,0%. То есть потребители всё ещё проявляют высокую активность, игнорируя рост ставок. Однако их внимание к розничным сетям распределяется неравномерно. Если в Walmart отчитались о сильных продажах в III квартале, то в розничной сети Target отчётность оказалась слабой, что привело к обвалу бумаг на 13,14%. Отчёт также негативно сказался на акциях других розничных продавцов вне продовольственного рынка. К примеру, акции продавца электроники Best Buy упали на 8,57%. Из статистики также обратим внимание, что промышленное производство в США сократилось за октябрь на 0,1%. Индекс оптимизма строительных компаний упал на 5 пунктов до 33,0 п.

Представители ФРС говорили о весьма важных вещах. Так, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил о необходимости бесперебойного функционирования рынка казначейских обязательств, или это поставит под вопрос текущую денежную политику. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли полагает, что ставка должна подняться выше 5%, чтобы оказать значимое влияние на инфляцию. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер считает, что свежая статистика говорит о возможности для ФРС рассмотреть возможность меньшего шага для повышения ставки. Эстер Джордж, которая возглавляет ФРБ Канзаса, также считает, что ставка должна повышаться, но шаг повышения должен стать меньше. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили прогноз предельной ставки до 5,25% вместо прежних 4,75%.

Динамика по секторам: Energy -2,16%, Consumer Discretionary -1,46%, Technology -1,44%, Materials -0,96%, Real Estate -0,82%, Industrials -0,77%, Communication Services -0,56%, Financials -0,45%, Health -0,13%, Consumer Staples +0,46%, Utilities +0,88%. По итогам торгов: DJIA - 33553,83 п. (-0,12%),

S&P 500 - 3958,79 п. (-0,83%),

NASDAQ - 11183,66 п. (-1,54%). Власти КНР могут смягчить целевые показатели роста на 2023 год Азиатские рынки торговались в минусе. Ситуация с коронавирусом в Китае становится угрожающей. Комиссия по здравоохранению КНР сообщила о 23276 новых случаях заболеваний в среду по сравнению с 20199 днём ранее. Некоторые аналитики заговорили о том, что власти могут пересмотреть недавние решения по смягчению подхода к применению политики нулевой терпимости к COVID-19. Меж тем Народный Банк заявляет о том, что предпримет шаги по стабилизации занятости и ценовой стабильности. Комиссия по реформам и развитию заявляет о том, что будет рекомендовать более скромные цели роста в диапазоне 4,5%-5,5% на следующий год. Под давлением были акции нефтегазовых компаний, чей сектор терял около 3% в Шанхае. Если же говорить о Гонконге, то технологичный сектор обвалился почти на 5%, хотя Tencent обещает поделиться с акционерами прибылью от пакета в Meituan в объёме $20,3 млрд. Акции Meituan провалились на этом заявлении почти на 6%.

Обратим также внимание на статистику соседних государств. В Австралии безработица упала до 3,4% в октябре с 3,5% в сентябре, хотя ожидался рост её до 3,6%. То есть Резервный Банк Австралии мог поспешить с уменьшением шага повышения ставки. В Японии рост экспорта замедлился в октябре до 25,3% с 28,9% в сентябре, а импорта ускорился до 53,5% с 45,9%. Впрочем, это лишь ценовое отражение внешнеторговых объёмов. Поэтому увеличение импорта может быть связано с ослаблением иены. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27938,78 п. (-0,32%),

Hang Seng - 17907,08 п. (-1,91%),

Shanghai Composite - 3099,83 п. (-0,65%). Нефть дешевеет на опасениях слабого китайского спроса Нефть продолжила дешеветь. Заболеваемость COVID-19 в Китае становится главным фактором, определяющим динамику котировок. Ежедневный прирост заболевших более 10% может стать поводом для установления более жёстких карантинных мер в сфере социальной мобильности граждан. Соответственно, надежды на либерализацию политики нулевой терпимости в отношении COVID-19 становятся неактуальными.

Меж тем ситуация с запасами в США остаётся весьма сложной. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 11 ноября коммерческие запасы нефти упали на 5,4 млн бар. Стратегические резервы сократились на 4,1 млн бар. Однако рынок обратил внимание на то, что запасы бензина выросли на 2,21 млн бар., а дистиллятов на 1,12 млн бар. Объёмы добычи в США остались на уровне 12,1 млн бар. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $91,8 (-1,14%),

WTI - $83,81 (-1,40%),

Алюминий - $2407 (-0,21%),

Золото - $1766,3 (-0,53%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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