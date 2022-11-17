Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 ноября: 3 436,8501 руб/1 г золота и 42,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 17 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 436,8501 руб.

1 грамм серебра - 42,5700 руб.

1 грамм платины - 2 000,3900 руб.

1 грамм палладия - 4 043,4700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8400 р. (0,20%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9400 р. (2,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,1200 р. (1,84%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 157,5901 р. (4,06%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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