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«Открытие»: Российские акции под давлением ситуации в Китае Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российские акции под давлением ситуации в Китае Российский рынок преимущественно торговался в минусе в первой половине дня в четверг. Основной негатив формирует внешний фон, включая активный рост заболеваемости COVID-19 в Китае, что может существенно сказаться на экономике КНР и привести к возврату жёстких мер контроля инфекции. В лидерах дня бумаги «ФосАгро» на перспективах продления зерновой сделки и увеличения поставок удобрений. Под давлением акции нефтяников и металлургов. Активность существенно снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 13,8 млрд руб по сравнению с 19,6 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2217,42 п. (-0,44%), а Индекс РТС - 1157,35 п. (-0,54%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Магнит», Fix Price, «ФосАгро», «Московская Биржа» и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались привилегированные «Татнефть», ГМК «Норникель», «Роснефть», АФК «Система» и «Алроса».

Российский рынок продолжает традицию текущего года, когда прибыль фиксируется при первой возможности. Если накануне дорожали акции золотодобывающих компаний, то на торгах в четверг они под давлением. Впрочем, само золото также дешевело на фоне укрепления доллара.

Дешевеют бумаги российских нефтяников «Татнефть», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Нефть на мировом рынке вновь дешевеет на опасениях падения спроса в Китае из-за активного распространения COVID-19 в этой стране. При этом газовые поставщики, напротив, пользуются спросом. Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» более 300 млн евро задолженности, а также продолжить переговоры для урегулирования ситуации с поставками газа. «Газпром» также сообщает, что трибунал признал издание указа президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. То есть российская компания была вправе остановить поставки в случае отказа покупателя платить в рублях в соответствии с указом президента РФ.

Рубль слабел против доллара, но укреплялся против евро и юаня. Мы можем предположить влияние налогового периода. Увеличение торговли с КНР приводит к тому, что экспортёры получают больше средств в юанях, дабы затем продать их в рамках подготовки к налоговому периоду. Поэтому юань может испытывать дополнительное давление. С другой стороны, китайская валюта чувствует себя неуверенно на опасениях, что активный рост заболеваемости COVID-19 заставит власти вновь ужесточить подход к реализации политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Доллар укреплял свои позиции на Forex. Доходности по казначейским обязательствам США вновь растут. Накануне состоялась серия выступлений представителей ФРС, из которой складываются ожидания, что пауза в цикле ужесточения может наступить лишь при достижения ставкой значений 5,00%-5,25%. Соответственно, у американского доллара ещё сохраняется потенциал увеличения его доходности. Британский фунт стерлингов был под давлением на ожиданиях публикации проекта бюджета нового кабинета министров Риши Сунака. Ожидается, что в бюджете будет предусмотрено повышение налогов и сокращение бюджетных расходов, что кардинально отличается от предложений предыдущего премьер министра Лиз Трасс. По состоянию на 15:20 мск: DXY - 106,635 (+0,46%),

EUR/USD - $1,0349 (-0,48%),

GBP/USD - $1,1851 (-0,58%),

USD/JPY - 139,82 (+0,3%),

USD/RUB – 60,38 (+0,05%),

EUR/RUB – 62,39 (-0,77%),

CNY/RUB – 8,452 (-0,48%). Новый британский бюджет может негативно отразиться на привлекательности фондового рынка Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. При этом были поводы для оптимизма. Акции Siemens подорожали на 7%. Компания сообщила о сохранении высокого спроса на производимое оборудование и программное обеспечение. Британский FTSE снижался на ожиданиях объявления параметра нового бюджета, который, в том числе, может предусматривать повышение налогов. Согласно заявлениям министра финансов Джереми Ханта, повышение налогов и сокращение расходов оценивается в 55 млрд фунтов стерлингов. В частности, максимальная ставка на доходы физических лиц будет начисляться уже на доход в 125 тыс. фунтов в год. Также повышается ставка налога на прибыль для энергетических компаний с 25% до 35%. Окончательная оценка инфляции в еврозоне за октябрь была пересмотрена в сторону понижения. Рост цен составил 10,6% по сравнению с 10,7% в первой оценке и 9,9% в сентябре. По состоянию на 15:20 мск: FTSE 100 - 7311,83 п. (-0,54%),

DAX - 14227,40 п. (-0,05%),

CAC 40 - 6562,60 п. (-0,68%). Коронавирусная ситуация в Китае угрожает падением спроса на топливо Нефть продолжает дешеветь. Главный негатив для неё складывается в Китае, где активно растёт число заболевших COVID-19. Комиссия по здравоохранению КНР сообщила о 23276 новых случаях заболеваний в среду по сравнению с 20199 днём ранее. Подобная динамика заставляет некоторых аналитиков говорить о возможном пересмотре новых мер по повышению гибкости политики нулевой терпимости к COVID-19. Впрочем, даже слабых мер будет вполне достаточно для того, чтобы существенно снизился автомобильный трафик в крупнейших городах КНР. По состоянию на 15:20 мск: Brent - $91,56 (-1,40%),

WTI - $83,52 (-1,74%),

Алюминий - $2389 (-0,95%),

Золото - $1768,6 (-0,41%),

Никель - $27045 (-1,77%). Ралли ожиданий смягчения позиции ФРС выдыхается Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,6%. Ралли статистики замедления инфляции теряет свою силу. Пока поступившие данные не привели к каким-либо изменениям в позициях представителей ФРС. Накануне серия заявлений дала понять, что ставка может подняться выше 5%. В Goldman Sachs полагают, что пик ставки регулятора будет достигнут в следующем году на уровне 5,25%. Позже выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, а также статистика новых строительств и разрешений на них. Также выступят представители ФРС президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, управляющая ФРС Мишель Боумен и управляющий Филлип Джефферсон.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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