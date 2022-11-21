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Россельхозбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций АО «ЮГК» в юанях

17 ноября 2022 года Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (АО «ЮГК»), один из крупнейших в Российской Федерации производителей золота, успешно закрыло дебютную сделку по размещению облигаций, номинированных в юанях.

АО «ЮГК» стало первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском, номинированным в юанях. Финальный объем размещения составил 700 млн юаней, номинальная стоимость облигаций – 1 000 юаней, срок обращения – 2 года, купонный период – 182 дня.

Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых. В ходе формирования книги суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения, что позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска с 500 до 700 млн юаней.

«Профессиональная работа команды «Южуралзолото», а также сильные операционные и финансовые показатели компании позволили привлечь существенный спрос инвесторов, в 2 раза превышающий первоначальный объем выпуска, и, как результат, значительно улучшить условия сделки для компании» – сообщил Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Выпуск размещается в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Техническое размещение выпуска облигаций планируется 22 ноября 2022 года на Московской Бирже, выпуск включен во второй уровень листинга.

Россельхозбанк выступил организатором размещения наряду с другими крупнейшими российскими банками.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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