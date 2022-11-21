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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 3 413,5701 руб/1 г золота и 40,9100/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 413,5701 руб.
  • 1 грамм серебра - 40,9100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 917,7800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 849,1399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,8199 р. (0,84%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7100 р. (4,01%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,7899 р. (2,88%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 169,9000 р. (4,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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