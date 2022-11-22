«Открытие»: Влияние китайской экономики на российский рынок акций усиливается вместе с расширением торговых связей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Влияние китайской экономики на российский рынок акций усиливается вместе с расширением торговых связей

· Российский рынок снижался в первой половине дня в понедельник. Внешний фон негативный благодаря коронавирусной ситуации в Китае, которая угрожает очередным периодом спада. Риски падения спроса на нефть в КНР привели к падению цены нефти на 10% за прошлую неделю, но и на новой нефть также склонна к снижению. Активность остаётся довольно слабой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил около 18,5 млрд руб к середине торгов.

· По состоянию на 15:30 мск Индекс МосБиржи - 2166,81 п. (-1,79%), а Индекс РТС - 1125,07 п. (-1,91%).

· Рост среди индексных бумаг сохранялся лишь в акциях «Детского мира», ориентиром для которых служит цена будущих выкупов у акционеров, которые не согласятся с реорганизацией. Самые большие потери были в бумагах «Полюс», OZON Holdings, VK, а также в привилегированных и обыкновенных акциях Сбербанка.

· Ситуация в китайской экономике становится одним из ключевых факторов для российского фондового рынка. Потенциальное снижение спроса на сырьевые и промышленные товары из РФ со стороны КНР может существенно отразиться на будущих прибылях отечественных корпораций. Соответственно, стремительное распространение COVID-19 в Китае угрожает спадом в экономике и спадом в торговле с РФ. При этом ситуация на мировых рынках капитала осложняется стремлением центральных банков побороть инфляцию с помощью высоких ставок.

· В техническом плане индекс МосБиржи в первой половине дня пробивал сверху линию поддержки, представленную в виде 100-дневной скользящей около 2170 п. Соответственно, закрытие дня ниже этой линии предполагает усиление сигналов на продажу и стремление к 50-дневной скользящей около 2130 п. Закрытие выше 100-дневной скользящей сохраняет вероятность возобновления роста.

· Рубль слабел против доллара, но укреплялся против евро и юаня. На текущей неделе у рубля есть возможность игнорировать негативную динамику нефтяных цен, поскольку налоговый период традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Соответственно, допускаем некоторое укрепление рубля, хотя фактор потенциального снижения китайского импорта повышает вероятность ослабления российской валюты в среднесрочной перспективе.

· Доллар весьма заметно укреплял свои позиции на Forex. Иена теряла до 1,0%, а евро около 0,75%. Доллар продолжает отыгрывать серию заявлений представителей ФРС на прошлой неделе. В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своей презентации указал диапазон 5,00%-7,00% в качестве значений, где ставка станет достаточной для торможения инфляции. Текущее значение ставки всё ещё остаётся отрицательным, если рассматривать её через темпы роста цен.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 107,715 (+0,83%),

· EUR/USD - $1,0241 (-0,78%),

· GBP/USD - $1,1799 (-0,72%),

· USD/JPY - 141,98 (+1,13%),

· USD/RUB – 60,68 (+0,47%),

· EUR/RUB – 61,95 (-0,78%),

· CNY/RUB – 8,472 (-0,21%).

Цены производителей Германии показали неожиданное падение за октябрь

· Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Во-первых, Stoxx 600 закрыл ростом пять недель подряд и это формирует техническую перекупленность, что повышает вероятность коррекции в ближайшее время. Во-вторых, европейский экспорт существенно зависит от китайского спроса. Соответственно, расширение карантинных мер в Китае приведёт к снижению потребительской активности. Потери демонстрировали секторы базовых материалов, путешествий и гостеприимства, а также промышленных товаров и услуг. Повышались защитные бумаги секторов здравоохранения и коммунальных услуг. Некоторую поддержку рынку оказало заявление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Он полагает, что ставка будет повышена на следующем заседании по денежной политике, но условия для повышения на 75 базисных пункта устранились. Слова Лейна подтверждает германская статистика цен производителей, которые неожиданно снизились за октябрь на 4,2% при ожиданиях роста на 0,9%.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7382,15 п. (-0,05%),

· DAX - 14335,04 п. (-0,67%),

· CAC 40 - 6625,68 п. (-0,28%).

Краткосрочные прогнозы по нефти ухудшаются

· Нефть немного улучшила своё положение относительно азиатских торгов. Однако негативные ожидания сохраняются. В Goldman Sachs снизили прогноз средней цены Brent в IV квартале на $10 до $100. Аналитики банка полагают, что китайский спрос в IV квартале сократится на 1,2 млн бар. в день из-за коронавирусных ограничений. Соответственно, существующий дефицит может смягчиться. Впрочем, как предполагают аналитики в UBS, Brent восстановится до $110 за баррель в 2023 году. Впрочем, ситуация может измениться гораздо быстрее, поскольку с 5 декабря Европа откажется от морских поставок из РФ, а разрабатываемый потолок цен может приостановить поставки российской нефти в ряд других стран.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $87,23 (-0,45%),

· WTI - $79,78 (-0,41%),

· Алюминий - $2384,5 (-1,87%),

· Золото - $1742 (-0,71%),

· Никель - $25250 (-0,53%).

Негатив из Китая оказывает давление на фьючерсы американских индексов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,25% в Dow Jones до 0,85% в NASDAQ. Американские инвесторы также пытаются осознать потенциальное влияние карантинной волны в Китае на глобальную экономику. Во всяком случае, спрос на многие американские товары в КНР может заметно ослабнуть. Из утреннего позитива отметим рост бумаг Disney на 8% после новостей о возвращении Боба Айгера на пост главного исполнительного директора.