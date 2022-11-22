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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 3 420,4700 руб/1 г золота и 41,1900/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 420,4700 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,1900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 925,4301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 841,0901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8999 р. (0,20%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,68%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6500 р. (0,40%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0499 р. (0,21%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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