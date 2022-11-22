Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 3 420,4700 руб/1 г золота и 41,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 420,4700 руб.

1 грамм серебра - 41,1900 руб.

1 грамм платины - 1 925,4301 руб.

1 грамм палладия - 3 841,0901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8999 р. (0,20%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,68%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6500 р. (0,40%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0499 р. (0,21%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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