Комментарии

«Открытие»: Стимулы в Китае и твёрдость Саудовской Аравии предоставляют шанс на отскок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Стимулы в Китае и твёрдость Саудовской Аравии предоставляют шанс на отскок Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Китай предоставляет финансовую помощь строительной индустрии, Саудовская Аравия отрицает планы обсуждения повышения добычи нефти. Представители ФРС говорят о снижении темпов повышения ставки, а также о скором достижении её пикового значения. Лишь предстоящее европейское эмбарго на российскую нефть создаёт повышенную неопределённость. В остальном, у рынка появляется информационный повод для отскока и движения выше 100-дневной скользящей. Рубль также может укрепить свои позиции на фоне ослабления доллара на Forex и повышенного спроса на рублёвую ликвидность в рамках налогового периода. Дешевеющая нефть и ситуация в китайской экономики негативно отразились на российских акциях Российский рынок снизился по итогам торгов в понедельник. Внутренний поток новостей был скудным, а по сей причине основное внимание было на внешний фон. Естественно, что внешний фон позитивом не отличался. В Китае продолжается рост заболеваемости COVID-19 и уже появились первые летальные исходы. Ситуация становится довольно тревожной, а это повышает риски возвращения масштабных карантинных мер, которые повлекут за собой падение спроса на нефть, металлы и прочие товары из РФ. К вечеру негатива в нефти добавила публикация Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник, что на следующем совещании ОПЕК+ может обсуждаться вопрос повышения добычи на 500 тыс. бар. в сутки. Некоторые обозреватели связывают изменение позиции Саудовской Аравией с недавним заявлением президента США об иммунитете для коронованного принца саудитов по делу убийства журналиста Джамаля Хашогги. Так, или иначе, но российский рынок реагировал строго отрицательно. Активность нельзя назвать высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,464 млрд руб.

По итогам торгов 21 ноября Индекс МосБиржи - 2166,31 п. (-1,81%), а Индекс РТС - 1122,29 п. (-2,16%). Лидеры роста на 23:50 мск: ДетскийМир 67,26 5,16% ИнтерРАОао 3,13 0,45% Лидеры снижения на 23:50 мск: OZON-адр 1 447,5 -2,62% VK-гдр 489,8 -2,51% Полюс 6 428 -2,24% ГМКНорНик 14 654 -2,22% РУСАЛ ао 37,71 -2,1% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали снижение. Самые большие потери в секторе информационных технологий (-2,77%), а самые скромные в потребительском секторе (-0,96%). Потери более 2% были в металлах и добыче (-2,10%) и транспорте (-2,02%). Сектор нефти и газа потерял 1,93%.

Всё же день не оказался без важных событий. ФАС и Минэнерго выпустили совместный приказ, который обязывает угольные компании, занимающие на рынке доминирующее положение, продавать на бирже не менее 10% угля марок Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный газовый). Акции «Распадской» подешевели на 2,4%. Обыкновенные акции «Мечела» снизились на 2,9%, а префы потеряли около 2,5%.

Стоит поговорить о некоторых технических моментах. Индекс МосБиржи закрыл день ниже 100-дневной скользящей, которая на утро понедельника располагалась чуть выше 2170 п. Соответственно, это является сигналом на дальнейшее падение в район 50-дневной скользящей около 2130 п. Собственно, на прошлой неделе индекс уже проделывал подобный путь, но тогда эти линии располагались заметно ближе друг к другу. Последующий отскок от 50-дневной скользящей показал, что силы у оптимистов заканчиваются, как и яркие идеи. В условиях, когда внешний фон начинает заметно портиться, технические сигналы на снижение будут усиливаться фундаментальными.

Рубль ослаб относительно доллара, но вполне уверенно чувствовал себя в парах с евро и юанем. Подобная динамика отражала расклад сил на Forex, а также падение нефтяных котировок. Однако на текущей неделе отечественная валюта получает поддержку предстоящих налоговых платежей. Поэтому любые попытки курса ослабнуть будут встречаться продажами валюты экспортёрами.

Ситуация на Forex продолжает истории прошлой недели, когда ряд представителей ФРС непринуждённо сдвинули ожидания рынка по пиковой ставке выше 5,0%. Кроме того, слабость евро сформирована заявлениями уже из ЕЦБ. Главный экономист регулятора Филип Лейн сообщил, что условия для повышения ставки на 75 базисных пункта исчезли. Соответственно, ставка будет повышена ещё несколько раз, но с гораздо меньшим шагом. Германская инфляция цен производителей подтвердила озвученный тезис, так как неожиданно снизилась за октябрь. Соответственно, если рост цен в еврозоне начнёт замедляться достаточными темпами, то у ЕЦБ не будет высокой мотивации к дальнейшему повышению ставки, а это неизбежно поставит евро в менее привлекательные условия по доходности в сравнении с долларом США. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 107,71 (+0,83%),

EUR/USD - $1,0242 (-0,76%),

GBP/USD - $1,182 (-0,56%),

USD-JPY - 142,04 (+1,18%),

USD/RUB – 60,85 – (+0,74%),

EUR/RUB – 62,35 (-0,14%),

CNY/RUB – 8,470 (-0,24%). Представители ФРС говорят о снижении темпов ужесточения денежной политики Американские индексы завершили день в минусе. Влияние карантинов в Китае может иметь глобальный характер и не только через сырьевые контракты, но и продажи американских компаний в КНР. При этом в ФРС пока не готовы говорить о паузе в повышении ставки.

Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер сообщила, что есть некоторый смысл в сокращении шага повышения уже на декабрьском заседании. Однако стоит помнить, что ФРС ещё далека от остановки цикла ужесточения. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли отмечает более сильное влияние текущей ставки на мировую экономику. По её словам, рынки реагируют так, словно ставка находится на уровне 6,0%, а не 3,75%-4,0%. Она также полагает, что у ФРС ещё есть пространство для ужесточения денежной политики, но нужно не слишком переусердствовать в этом процессе. Она всё ещё поддерживает идею пиковой ставки чуть выше 5,0%.

В корпоративной сфере продолжается спор железнодорожных профсоюзов за повышение оплаты труда. 4 из 12 организаций отказались подписать соглашение, которое продвигал Белый дом. Соответственно, у сторон есть ещё неделя, дабы избежать забастовки в начале декабря. Акции Walt Disney подорожали на 6,3%, отреагировав на возвращение Роберта Айгера на пост главного исполнительного директора. Бумаги Tesla провалились на 6,84% на опасениях слабого спроса в Китае.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary -1,41%, Energy -1,39%, Technology -1,13%, Communication Svs, -0,81%, Health Care +0,05%, Financials +0,34%, Industrials +0,37%, Materials +0,38%, Utilities +0,5%, Real Estate +0,72%, Consumer Staples +0,98%. По итогам торгов: DJIA - 33700,28 п. (-0,13%),

S&P 500 - 3949,94 п. (-0,39%),

NASDAQ - 11024,51 п. (-1,09%). Китай вновь оказывает финансовую поддержку застройщикам Азиатские рынки преимущественно повышались. В Шанхае рынок реагировал на очередные шаги по поддержке строительной отрасли. Народный Банк Китая предоставит 200 млрд юаней 6-ти коммерческим банкам для финансирования завершения строительств. В Гонконге сектор застройщиков также позитивно отреагировал на новость, но к дневному перерыву растерял почти все свои достижения. Оптимизм на рынке продолжает сдерживаться ростом заболеваемости COVID-19 и карантинными мерами. Пекин во вторник закрыл музеи и парки для общественного посещения. Число случаев заболевания выросло в понедельник до 28127 по всей стране, что уже близко к апрельскому пику. Рост акций прослеживался в секторах финансов и энергетики, а вот в здравоохранении и новой энергетике были потери.

Японские акции преимущественно реагировали на слабую иену. Акции фармацевтической Shionogi подорожали на 3%, реагируя на публикации о возможном официальном одобрении препарата компании по лечению COVID-19. В остальном, лучшим сектором были коммунальные услуги, дорожавшие на 2,5%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 28132,01 п. (+0,67%),

Hang Seng - 17513,44 п. (-0,81%),

Shanghai Composite - 3103,98 п. (+0,61%). Саудовская Аравия опровергает планы повышения добычи Нефть торговалась в плюсе. Накануне публикация в Wall Street Journal о возможном обсуждении увеличения добычи ОПЕК+ на совещании в начале декабря устроила переполох на рынке. Однако Саудовская Аравия поспешила успокоить нефтяных трейдеров отсутствием подобных планов. ОПЕК+ ещё не завершила план по сокращению добычи на 2 млн бар. в сутки с ноября, чтобы обсуждать совершенно противоположное решение.

Ситуация на рынке может улучшиться на фоне американской статистики по запасам. Согласно предварительным результатам опроса Reuters, на рынке ждут, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 2,2 млн бар. Первый из отчётов по запасам появится в 00:30 мск в среду. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $87,71 (+0,30%),

WTI - $80,17 (+0,16%),

Алюминий - $2386 (+0,29%),

Золото - $1743 (+0,20%).

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



